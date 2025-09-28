＜毎日しんどい＞家事・子育て・仕事でいつも何かと闘っている私たち。今日は何と格闘した？
家事や育児に仕事。自分のことはいつも後まわしにしているママも少なくないでしょう。今やるべきことが片づいたと思っても、ほかにもまだまだやることが山積みなんて日も。そんなママたちに向けてママスタコミュニティには、こんな投稿が寄せられました。
『みんな今日は何と闘う？ 私は雑草と！ 手強いのよ、雑草は。こんなに暑くてもヘコタレてないわ。今日やっても、また生えるけど、ほっとくと庭が狭くても草原になるからね』
私が闘っているものはズバリこれ！
『暑さ。勝てる気しないけど』
夏は暑さ、冬は寒さなど自然と闘うのもラクではありません。自然を相手に真っ向から挑んで、体調を崩してしまうケースも。自然はラスボスだと思って油断せずに暑いときには保冷グッズや冷房、寒いときには保温グッズや暖房などを使って適切に対処するのがよさそうです。
『睡魔。昼食後すごく眠い。会議とか地味にキツい』
早起きして旦那さんや子どものためにお弁当作り、ひととおりの家事を済ませる、育児も一手にこなすとなるとママの1日はハードでしょう。昼食後に睡魔に襲われるのも納得です。睡魔を呼び寄せないように昼寝や休息の時間をうまく取りながら、疲れを溜めずに過ごせるといいですね。
『頭痛と腰痛』
『風邪の予感』
ママ自身の体調管理にも気をつけて過ごしているでしょう。しかし気圧の変化や子どもから病気をもらってしまうなど、ママが予期せぬタイミングで体調を崩してしまうことも。もしつらい症状があるなら回復アイテムや休息を取って早めに対処できると、ひどくならずに済むかもしれません。
『食欲。最近食欲旺盛過ぎて困ってる』
『アイス食べたい欲求。せめて2本までにしたい』
『今日こそ運動しないと。やりたくないけど、やらないとすぐに増えていくからな』
ほっとひと息ついたとき、何か食べたくなる日もありますよね。ただそのときの欲求に任せて食べて、後悔したことがあるなんてママもいるのではないでしょうか。強敵である食欲に打ち勝つためには「欲求のままに行動せずはじめから食べる量を決めておく」、「食べたら体を動かしてストレス発散」などの策があってもよさそうです。
たまには負ける日もある！
『暑さと闘い負けました。現在はエアコンに癒されています』
『暑さとか睡魔とか、勝てないよねぇ。私も雑草を昨日は2割残したわ。今日もその2割と闘います。…… と言いつつ、コーヒーをダラダラ飲んでいる』
ママたちは日々の家事や育児に仕事のルーティンに加え、庭手入れなどさまざまなやることリストが追加されていく毎日を過ごしているのではないでしょうか。そして状況によっては、やることリストを全部できないこともあるでしょう。でも毎日頑張っているのに「負けた！」と言うと聞こえがよくない気がしますよね。そんなときは負けたと思うのではなく「ここまでよくやった！」「今日も頑張った！」と自分を褒めたり、ねぎらったりして過ごす日があってもいいはず。日々を闘い続けるには、無理せず心や体に休息を取ることも大切なことではないでしょうか。
ひとりで解決が難しいなら何かを頼って
『基本的に「人生」と闘ってる』
たしかにこちらのママが言うように人は何か1つではなく、人生そのものと闘っているのかもしれません。はじめのうちはうまく切り盛りできても、無理して続けるとどこかでママの体調に異変が生じる可能性も。今回投稿者さんはひとりで庭の雑草と闘っていたとのこと。しかし季節によっては雑草の勢いはとてつもないので、イタチごっこになるかもしれません。ここまでやると決めたことでも状況に応じて途中で切り上げたり、パパの力を借りたり、家電や機械などの道具に頼ったりするのも手です。投稿者さんをはじめ他のママたちも、あまり気負わず周りの協力やチカラも借りながらマイペースに無理なく日々の闘いを乗り切っていけますように。