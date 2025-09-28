¾åÅÄÅí»Ò¤âÉÔÄ´»þ¤ËÉ¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡¡¡È±¦¸ª¤«¤Ö¤ê¡É¤â¡È¤¢¤ª¤êÂÇ¤Á¡É¤â²ò¾Ã¤Ç¤¤ëËâË¡¤ÎÎý½¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ú»Í¤Î¸Þ¤Î¸À¤ï¤º¿¶¤êÝæ¤ì¡Û
ºòÇ¯¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¾åÅÄÅí»Ò¤ä¥ë¡¼¥¡¼¡¦Ï»¼ÖÆüÆáÇµ¤Ê¤É¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¡Ö¥Á¡¼¥àÄÔÂ¼¡×¤òÎ¨¤¤¤ë¥×¥í¥³¡¼¥Á¤ÎÄÔÂ¼ÌÀ»Ö»á¡£±¦Íø¤¤¬´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê¡È¤«¤Ö¤ê¡É¤òËÉ¤°Îý½¬Ë¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ö¤ê¤â¤¢¤ª¤ê¤â¤Ê¤¤¡ª¡¡¾åÅÄÅí»Ò¤Î´°àú¤Ê¥É¥í¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þÆüËÜ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ü¥¯¤â±¦Íø¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÊý¤¬¶¯¤¯¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â±¦¥µ¥¤¥É¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¯¥»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±¦¤Î¸ª¡¢¹ø¡¢¼ê¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤«¤Ö¤ë¡É¤È¤¤¤¦Æ°¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥¹¥¤¥ó¥°¤ò°¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¥ó¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ë¥¯¥é¥¹¡¢²¬ËÜ°½»Ò¥×¥í¡¢¥¢¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¨¥ë¥¹¡¢¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡¢¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥¹¥Ô¡¼¥¹¡Ä¡ÄÈà¤é¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢º¸Íø¤¤Ê¤¬¤é±¦¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÍø¤ÏÓ¥µ¥¤¥É¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°¤¤¥¯¥»¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ìÎ®¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µÕ¤Ë¥Õ¥£¥ë¡¦¥ß¥±¥ë¥½¥ó¤Ï±¦Íø¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¶À¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¿¿ÀµÌÌ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥´¥ë¥Õ¤ò³Ð¤¨¤¿¤¿¤á¡¢À¤³¦¤Î¥ì¥Õ¥Æ¥£¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Ü¥¯¤Î·»Äï»Ò¤ËÅö¤¿¤ë²¦Äç¼£¤µ¤ó¤Ïº¸Íø¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ï±¦¤ÇÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡£ÌµÏÀ¡¢¥´¥ë¥Õ¤¬¾å¼ê¤Ê¤³¤È¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿±¦Íø¤¤Î°¤¤¥¯¥»¤òËÉ¤°Îý½¬¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¼Â¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÎý½¬¤Ç¡¢¥Ò¥¶Î©¤Á¤·¤ÆÁÇ¿¶¤ê¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤ÄÎý½¬¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¥×¥í¤ä²£Ê÷¤µ¤¯¤é¥×¥í¤¬¡¢¤è¤¯°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤ÄÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±¦¥µ¥¤¥É¤¬¤«¤Ö¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Ò¥¶Î©¤Á¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¥È¥Ã¥×¤¬¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Ç±¦¸ª¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥Ü¥¯¤¬»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤·¤¿¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Èô¤Ð¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¿¶¤ì¡ª¡×¤ÈÜü¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤¬Á°¤Ë½Ð¤ëÁª¼ê¤Ï¤Þ¤ºÂÇ¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¥È¥Ã¥×¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¹¤éÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¥È¥Ã¥×¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÁ°·¹³ÑÅÙÄÌ¤ê¤ËÎ¾¸ª¤ò²ó¤·¤Æ¡¢º¸±¦¤Î¸ª¤Î¹â¤µ¤òÀ°¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÏÓ¤ÎÆ°¤¤â¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Ç±¦¥Ò¥¸¤¬²¼¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤Çº¸¥Ò¥¸¤¬²¼¤Ë¤Ê¤ë¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÏÓ¤ò¾å¼ê¤¯¤¿¤¿¤á¤ë¡É¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¥À¥¦¥ó¤Ç¥·¥ã¥Õ¥È¤ÎÄÌ¤êÆ»¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÌ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¡Ê¥·¥ã¥Õ¥È¡Ë¥×¥ì¡¼¥ó¤Î°ÂÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°ÂÄê¤³¤½¤¬¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëºÆ¸½À¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤¹¡£±¦¥µ¥¤¥É¤¬¶¯¤¯Á°¤Ë½Ð¤ë¿Í¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¤Ç¥¯¥é¥Ö¤¬¾å¤«¤éÆþ¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ËÂ¿¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¡¦¥¤¥óµ°Æ»¤Ç¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥¯¥é¥Ö¥Ø¥Ã¥É¤¬²¼¤«¤éÆþ¤ë¥¢¥ó¥À¡¼¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¤¢¤ª¤êÂÇ¤Á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¤â¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢Æ±¤¸ÍýÍ³¡Ä¡Ä¤Ä¤Þ¤ê±¦¥µ¥¤¥É¤¬¶¯¤¯Á°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥¯¥é¥Ö¤¬¾å¤«¤éÆþ¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤Ã¤Æ¡¢¾®¼êÀè¤Ç¥¯¥é¥Ö¥Ø¥Ã¥É¤ÎÆ°¤¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Ç±¦¸ª¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤ÎÈ¿Æ°¤Ç¥À¥¦¥ó¤Ç±¦¸ª¤¬²¼¤¬¤ê±¦¹ø¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥®¥Ã¥¿¥ó¥Ð¥Ã¥³¥ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ÎºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡È¤«¤Ö¤ê¡É¤ò·ù¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¢¤ª¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¤³¤ì¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾åÅÄÅí»Ò¥×¥í¤Î¾ì¹ç¡¢¸·Ì©¤Ë¤¤¤¨¤Ð¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥×¥¢¥ó¥À¡¼¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ø¥Ã¥É¤¬´Ë¤ä¤«¤Ê³ÑÅÙ¤Ç²¼¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ëÈôµ÷Î¥¤Î½Ð¤ë¥É¥í¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ä¥¢¥Ã¥Ñ¡¼µ°Æ»¤ËÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê±¦¥µ¥¤¥É¤¬¶¯¤¯¤Æ¤â¼´¤¬ÅÝ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡£¾åÅÄ¥×¥í¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÎ®¥×¥í¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ò¼Â¤Ë¾å¼ê¤ËÆ°¤«¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìÎ®¤Îµ»¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥»¤¬¶¯¤¯½Ð²á¤®¤Æ¡¢±¦¥µ¥¤¥É¡Ê±¦¹ø¡Ë¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¢¤ª¤ëÆ°¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ò¥¶Î©¤Á¤Î¥É¥ê¥ë¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÎý½¬¤³¤½¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÂÎ¤Î¿¿ÀµÌÌ¤ÇÂª¤¨¤ë¡È¤µ¤Ð¤¯¡É¥³¥Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÄÔÂ¼ÌÀ»Ö¤Ä¤¸¤à¤é¡¦¤Ï¤ë¤æ¤¡¿1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¾åÅÄÅí»Ò¡¢Ï»¼ÖÆüÆáÇµ¤é¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ²¦Äç¼£¤Ë¡Ö°ìËÜÂÂÇË¡¡×¤ò»ØÆ³¤·¤¿¹ÓÀîÇî»á¤Ë»Õ»ö¤·¡¢¤½¤ÎÎý½¬Ë¡¤ä¹Í¤¨Êý¤ò¥´¥ë¥Õ¤Î»ØÆ³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¡Ê¤Ï¤¸¤á¡Ë¥Ó¥ë¥³¡¼¥È½êÂ°¡£¢¨¡Ø¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¡¦¥Ó¥å¡¼¡Ù872¹æ¤è¤êÈ´¿è¤·¡¢²ÃÉ®¡¦½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ ¡ü1°Ì¡Á10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡© ´ØÏ¢µ»ö¡Ú½÷»Ò¥×¥í¤Î¡É¥¹¥¤¥ó¥°´°À®ÅÙ¡É¥é¥ó¥¥ó¥° ´ä°æ»ÐËå¡¢¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡Ä¡ÄNo.1¤Ï°ìÂÎÃ¯¡©¡Û¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
Çº¤ß¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È±¿Ì¿¡É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ã¥Õ¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ëYES¡¦NO¥Á¥ã¡¼¥È
½÷»Ò¥×¥í¤Î¡È¥¹¥¤¥ó¥°´°À®ÅÙ¡É¥é¥ó¥¥ó¥° ´ä°æ»ÐËå¡¢¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡Ä¡ÄNo.1¤Ï°ìÂÎÃ¯¡©
¡Ö¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥ÓÇÕ¥À¥ó¥í¥Ã¥×½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤ÎºÇ¿·¾ðÊó
¼ó°Ì¤È3ÂÇº¹È¯¿Ê¡ª¡¡¥ë¡¼¥¡¼ÅÔÎè²Ú¤ÏÄÀ¤ß¹þ¤ó¤ÇÇ±Å¾º¹MAX¤ÇÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ú¥×¥í¥³¡¼¥Á¤¬²òÀâ¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÔÎè²Ú¤¬È±¤ò¤Û¤É¤¤¤¿¤é¡Ä
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ö¤ê¤â¤¢¤ª¤ê¤â¤Ê¤¤¡ª¡¡¾åÅÄÅí»Ò¤Î´°àú¤Ê¥É¥í¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þÆüËÜ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ü¥¯¤â±¦Íø¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÊý¤¬¶¯¤¯¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â±¦¥µ¥¤¥É¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¯¥»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±¦¤Î¸ª¡¢¹ø¡¢¼ê¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤«¤Ö¤ë¡É¤È¤¤¤¦Æ°¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥¹¥¤¥ó¥°¤ò°¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¥ó¡¦¥Û¡¼¥¬¥ó¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ë¥¯¥é¥¹¡¢²¬ËÜ°½»Ò¥×¥í¡¢¥¢¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¨¥ë¥¹¡¢¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡¢¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥¹¥Ô¡¼¥¹¡Ä¡ÄÈà¤é¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢º¸Íø¤¤Ê¤¬¤é±¦¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÍø¤ÏÓ¥µ¥¤¥É¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°¤¤¥¯¥»¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ìÎ®¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µÕ¤Ë¥Õ¥£¥ë¡¦¥ß¥±¥ë¥½¥ó¤Ï±¦Íø¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¶À¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¿¿ÀµÌÌ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥´¥ë¥Õ¤ò³Ð¤¨¤¿¤¿¤á¡¢À¤³¦¤Î¥ì¥Õ¥Æ¥£¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Ü¥¯¤Î·»Äï»Ò¤ËÅö¤¿¤ë²¦Äç¼£¤µ¤ó¤Ïº¸Íø¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ï±¦¤ÇÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡£ÌµÏÀ¡¢¥´¥ë¥Õ¤¬¾å¼ê¤Ê¤³¤È¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿±¦Íø¤¤Î°¤¤¥¯¥»¤òËÉ¤°Îý½¬¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¼Â¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÎý½¬¤Ç¡¢¥Ò¥¶Î©¤Á¤·¤ÆÁÇ¿¶¤ê¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤ÄÎý½¬¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¥×¥í¤ä²£Ê÷¤µ¤¯¤é¥×¥í¤¬¡¢¤è¤¯°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤ÄÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±¦¥µ¥¤¥É¤¬¤«¤Ö¤ë¿Í¤Ï¡¢¥Ò¥¶Î©¤Á¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¥È¥Ã¥×¤¬¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Ç±¦¸ª¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥Ü¥¯¤¬»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥¢¥É¥ì¥¹¤·¤¿¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Èô¤Ð¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¿¶¤ì¡ª¡×¤ÈÜü¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤¬Á°¤Ë½Ð¤ëÁª¼ê¤Ï¤Þ¤ºÂÇ¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¥È¥Ã¥×¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¹¤éÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¥È¥Ã¥×¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÁ°·¹³ÑÅÙÄÌ¤ê¤ËÎ¾¸ª¤ò²ó¤·¤Æ¡¢º¸±¦¤Î¸ª¤Î¹â¤µ¤òÀ°¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÏÓ¤ÎÆ°¤¤â¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Ç±¦¥Ò¥¸¤¬²¼¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤Çº¸¥Ò¥¸¤¬²¼¤Ë¤Ê¤ë¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÏÓ¤ò¾å¼ê¤¯¤¿¤¿¤á¤ë¡É¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¥À¥¦¥ó¤Ç¥·¥ã¥Õ¥È¤ÎÄÌ¤êÆ»¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÌ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¡Ê¥·¥ã¥Õ¥È¡Ë¥×¥ì¡¼¥ó¤Î°ÂÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°ÂÄê¤³¤½¤¬¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëºÆ¸½À¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤¹¡£±¦¥µ¥¤¥É¤¬¶¯¤¯Á°¤Ë½Ð¤ë¿Í¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¤Ç¥¯¥é¥Ö¤¬¾å¤«¤éÆþ¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ËÂ¿¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¡¦¥¤¥óµ°Æ»¤Ç¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥¯¥é¥Ö¥Ø¥Ã¥É¤¬²¼¤«¤éÆþ¤ë¥¢¥ó¥À¡¼¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¤¢¤ª¤êÂÇ¤Á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¤â¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢Æ±¤¸ÍýÍ³¡Ä¡Ä¤Ä¤Þ¤ê±¦¥µ¥¤¥É¤¬¶¯¤¯Á°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥¯¥é¥Ö¤¬¾å¤«¤éÆþ¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤Ã¤Æ¡¢¾®¼êÀè¤Ç¥¯¥é¥Ö¥Ø¥Ã¥É¤ÎÆ°¤¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Ç±¦¸ª¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤ÎÈ¿Æ°¤Ç¥À¥¦¥ó¤Ç±¦¸ª¤¬²¼¤¬¤ê±¦¹ø¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥®¥Ã¥¿¥ó¥Ð¥Ã¥³¥ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ÎºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡È¤«¤Ö¤ê¡É¤ò·ù¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¢¤ª¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¤³¤ì¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾åÅÄÅí»Ò¥×¥í¤Î¾ì¹ç¡¢¸·Ì©¤Ë¤¤¤¨¤Ð¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥×¥¢¥ó¥À¡¼¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ø¥Ã¥É¤¬´Ë¤ä¤«¤Ê³ÑÅÙ¤Ç²¼¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ëÈôµ÷Î¥¤Î½Ð¤ë¥É¥í¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ä¥¢¥Ã¥Ñ¡¼µ°Æ»¤ËÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê±¦¥µ¥¤¥É¤¬¶¯¤¯¤Æ¤â¼´¤¬ÅÝ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡£¾åÅÄ¥×¥í¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÎ®¥×¥í¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ò¼Â¤Ë¾å¼ê¤ËÆ°¤«¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìÎ®¤Îµ»¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥»¤¬¶¯¤¯½Ð²á¤®¤Æ¡¢±¦¥µ¥¤¥É¡Ê±¦¹ø¡Ë¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¢¤ª¤ëÆ°¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ò¥¶Î©¤Á¤Î¥É¥ê¥ë¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÎý½¬¤³¤½¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÂÎ¤Î¿¿ÀµÌÌ¤ÇÂª¤¨¤ë¡È¤µ¤Ð¤¯¡É¥³¥Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÄÔÂ¼ÌÀ»Ö¤Ä¤¸¤à¤é¡¦¤Ï¤ë¤æ¤¡¿1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¾åÅÄÅí»Ò¡¢Ï»¼ÖÆüÆáÇµ¤é¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ²¦Äç¼£¤Ë¡Ö°ìËÜÂÂÇË¡¡×¤ò»ØÆ³¤·¤¿¹ÓÀîÇî»á¤Ë»Õ»ö¤·¡¢¤½¤ÎÎý½¬Ë¡¤ä¹Í¤¨Êý¤ò¥´¥ë¥Õ¤Î»ØÆ³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¡Ê¤Ï¤¸¤á¡Ë¥Ó¥ë¥³¡¼¥È½êÂ°¡£¢¨¡Ø¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¡¦¥Ó¥å¡¼¡Ù872¹æ¤è¤êÈ´¿è¤·¡¢²ÃÉ®¡¦½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ ¡ü1°Ì¡Á10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡© ´ØÏ¢µ»ö¡Ú½÷»Ò¥×¥í¤Î¡É¥¹¥¤¥ó¥°´°À®ÅÙ¡É¥é¥ó¥¥ó¥° ´ä°æ»ÐËå¡¢¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡Ä¡ÄNo.1¤Ï°ìÂÎÃ¯¡©¡Û¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
Çº¤ß¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È±¿Ì¿¡É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ã¥Õ¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ëYES¡¦NO¥Á¥ã¡¼¥È
½÷»Ò¥×¥í¤Î¡È¥¹¥¤¥ó¥°´°À®ÅÙ¡É¥é¥ó¥¥ó¥° ´ä°æ»ÐËå¡¢¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡Ä¡ÄNo.1¤Ï°ìÂÎÃ¯¡©
¡Ö¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥ÓÇÕ¥À¥ó¥í¥Ã¥×½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤ÎºÇ¿·¾ðÊó
¼ó°Ì¤È3ÂÇº¹È¯¿Ê¡ª¡¡¥ë¡¼¥¡¼ÅÔÎè²Ú¤ÏÄÀ¤ß¹þ¤ó¤ÇÇ±Å¾º¹MAX¤ÇÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ú¥×¥í¥³¡¼¥Á¤¬²òÀâ¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÔÎè²Ú¤¬È±¤ò¤Û¤É¤¤¤¿¤é¡Ä