¡¡TBS¤ÎÎÉ¸¶°ÂÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê29¡Ë¤¬28Æü¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ëTBS¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍËÁ°9¡¦54¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¤Ç¤ÎÈÖÁÈÂ´¶È¤ò²þ¤á¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£Íè½µ¤«¤é¤Ï19Ç¯Æþ¼Ò¤ÎÆ±¶É¡¦¼ãÎÓÍ»Ò¥¢¥Ê¡Ê29¡Ë¤¬¸åÇ¤¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡22Ç¯4·î¤«¤é8ÂåÌÜ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÉ¸¶¥¢¥Ê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëVTR¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸µÆ±¶É¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡È²¸»Õ¡ÉÄ¹ÊöÍ³µª¤¬ÅÐ¾ì¡£ÎÉ¸¶¥¢¥Ê¤Î¸¦½¤¤òÃ´Åö¤·¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ø¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â²¿ÅÙ¤â¼ÁÌä¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¡È¤·¤Ä¤³¤¤¤Ê¡É¤È¡£¤Ç¤â¤·¤Ä¤³¤µ¡¢¤·¤Ö¤È¤µ¤¬º£¤ÎÎÉ¸¶¤µ¤ó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»Ê²ñ¤Î¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×ÂÀÅÄ¸÷¤â¡Ö½Ð±é¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÃ¯¤â¤¬¡È¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤½¤Î¤½¤Î¾ì¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¡£ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡É¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÉ¸¶°ÂÈþ¤µ¤ó¡¢¡È¤½¤ì¤Ç¤Ï¼¡¤Ç¤¹¡É¡×¤È¼ê»æ¡£¤µ¤é¤Ë¿Ê¹Ô¤Ö¤ê¤ò¡Ö´°àú¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÎÉ¸¶¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µã¤«¤Ê¤¤¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤ÈÎÞ¡£
¡¡9ÂåÌÜ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¼ãÎÓ¥¢¥Ê¤âÅÐ¾ì¤·¡Ö°ÂÈþ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÇÍè½µ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡21Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢28Æü¤òºÇ¸å¤ËÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÎÉ¸¶¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÍè½µ9·î28Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÌ³¤á¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Íè½µ¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Â´¶ÈÍýÍ³¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿Íè½µ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£