¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/28¡Û½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¤È¡¢¤½¤ÎÉ×¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦MY FIRST STORY¤ÎHiro¤¬¡¢9·î27ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖGoogle Pixel presents ANOTHER SKY¡×¡Ê¤è¤ë11»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ëº§¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ä»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ËÜÉñ¹á¡õ¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹Hiro¡¢É×ÉØ½é¶¦±é¥·¥ç¥Ã¥È
¤³¤ÎÆü¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÎMC»³ËÜ¤È¡¢¥²¥¹¥È¤òÌ³¤á¤¿Hiro¤ÏÉ×ÉØ½é¶¦±é¡£MC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤«¤é¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉÈÖÁÈËÁÆ¬¤«¤éÂ©¤Î¤¢¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈMC¤¬·èÄê¤·¡¢2024Ç¯10·î¤Î¿ôÆü¸å¤¬·ëº§¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢º£ÅÄ¤«¤é¡Ö¤ªÍ§¤À¤Á¤Î»þ¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Hiro¤Ï¡Ö4Ç¯´Ö¡¢5Ç¯´Ö¤¯¤é¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¡£»³ËÜ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ»¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿´ü´Ö¤¬¡£¤À¤«¤é¤¹¤°¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¸òºÝ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Hiro¤«¤é¤ÎÆÍÁ³¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Î¾¿Æ¤¬²Î¼ê¤Î¿¹¿Ê°ì¤È¿¹¾»»Ò¡¢¤µ¤é¤Ë·»¤ÏONE OK ROCK¤ÎTaka¤È¤¤¤¦·ÝÇ½°ì²È½Ð¿È¤ÎHiro¡£»Ò¤É¤â»þÂå¤ÏÎ¾¿Æ¤¬Ë»¤·¤¤¤¿¤á¤¢¤Þ¤ê°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ä²ÈÀ¯ÉØ¤Ê¤É¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡Ö²¿¤·¤Æ¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤«¼ã¤¤º¢¤Ë¤Ï¿ÍÀ¸¤Ø¤ÎÊ°¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤¦¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¡×¡Ö²ÈÂ²¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤¦°ì¸Ä¤µ¤é¤Ë¿¼¤¤ÏÈÁÈ¤ß¤ËÆþ¤ì¤¿Êý¤¬Éñ¹á¤â¤â¤Ã¤È¤¤Ã¤È¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢ËÍ¤â¤â¤Ã¤ÈËÜ¿´¤Ç¸þ¤¹ç¤¨¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¿·¤·¤¯¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î²ÈÂ²¤Î·Á¤òºî¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÂè2ÊâÌÜ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
°ìÊý¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¡¢¤½¤·¤ÆºÊ¡¦»³ËÜ¤¬½÷Í¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÎ¾¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ä¤Ã¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤âHiro¡£»³ËÜ¤Ï¡Ö»ä¤ÏÉáÄÌ¤Î°ìÈÌ²ÈÄí¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁ´Á³´¶³Ð¤Ï°ã¤¦¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤Ä¤Ä¡¢2¿Í¤Î´Ö¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö¶¦Æ¯¤¤Ç²È¤ò¶õ¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¡£¤·¤«¤·Hiro¤Î²ÈÂ²¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´²¼ù¡ÊHiro¡Ë¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿¿Ùõ¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
