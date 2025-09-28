¡ÈÍÆ»ÑÈãÈ½¡É¤Ë½ý¤Ä¤¯Ê©½÷Í¥¡¢¡Ö¥í¥Ó¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤¬¸À¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¸ÀÍÕ¡×¤ò¾Ò²ð
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î½÷Í¥¥Þ¥ê¥ª¥ó¡¦¥³¥Æ¥£¥ä¡¼¥ë¡Ê49ºÐ¡Ë¤Ï¡¢ÍÆ»Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¡¦¥Ô¥¢¥Õ¡Á°¦¤Î»¾²Î¡Á¡×¡Ö¥¤¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í½÷Í¥¤Î¥Þ¥ê¥ª¥ó¤Ï¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ë¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»þ¤Ë³°¸«¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¤Ø¤ÎÂÐ½è¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ë¥Þ¥ê¥ª¥ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¼«Ê¬¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÍÏ»»þÃæÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÉ¾²Á¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÂçÌäÂê¤À¤ï¡×
¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¡£¤Ç¤â¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤¬ÈãÉ¾¤ÎÂÐ¾Ý¤Í¡£»ä¤ÎÉþÁõ¡¢¥á¥¤¥¯¡¢È±·¿¡×
¡Öµ¡·ù¤¬°¤¤»þ¤ËÃ¯¤«¤¬´³¾Ä¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡Ø»ä¤Î¤³¤ÈÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡ª¡Ù¤À¤Ã¤Æ¡×
¡Ö»þ¤Ë¤Ï½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¿ÍÀ¸¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤È¤«¤Ï¤Í¡×
¤½¤·¤Æ¡¢2014Ç¯¤Ë¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¥í¥Ó¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î¸ÀÍÕ¤ò°úÍÑ¤·¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¥í¥Ó¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤¬¸À¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¿Í¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¯¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê¶ì¤·¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÁ´°÷¹ó¤¤¤³¤È¤äº¤Æñ¤Ê»þ´ü¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎËÜÅö¤Î¿É¤µ¤ò¶¦Í¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢Èà½÷Áé¤»¤¹¤®¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤Ï¸À¤¦¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÈà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤À¤«¤éÈãÈ½¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¡ªÈà½÷¤ÎµÓ¡¢¹ó¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤Æ°Õ¸«¡¢¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤è¡×
¸µ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢¥®¥è¡¼¥à¡¦¥«¥Í¤È¤Î´Ö¤ËÂ©»Ò¤ÈÌ¼¤¬°ì¿Í¤º¤Ä¤¤¤ë¥Þ¥ê¥ª¥ó¡£¥®¥è¡¼¥à¤È¤Ïº£Ç¯½é¤á¤ËÌó20Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤ÆÊÌ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤À¡£
º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥Þ¥ê¥ª¥ó¤Ï¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î°ÂÁ´¤Ë´Ø¤·¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¿¡£
¡ÖÂ©»Ò¤Ï14ºÐ¡£¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò³Ø¤Ó»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¤Í¡£¾ðÊóÆþ¼êÊýË¡¤ä¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î°·¤¤Êý¤Ï¡¢²æ¤¬²È¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¥Ç¥¿¥é¥á¤ò¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÈãÈ½Åª¤ÊÌÜ¤¬Â¿¤¤¤Î¡£¤·¤«¤·À¤³¦Á´ÂÎ¤âº£¤äÆ±¤¸·¹¸þ¤Ç¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¿¼¤¯¤¢¤ê¤¿¤¤¤ï¡×
¡Ö¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È¡¦¥Ô¥¢¥Õ¡Á°¦¤Î»¾²Î¡Á¡×¡Ö¥¤¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í½÷Í¥¤Î¥Þ¥ê¥ª¥ó¤Ï¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ë¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»þ¤Ë³°¸«¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¤Ø¤ÎÂÐ½è¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ë¥Þ¥ê¥ª¥ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¡£¤Ç¤â¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤¬ÈãÉ¾¤ÎÂÐ¾Ý¤Í¡£»ä¤ÎÉþÁõ¡¢¥á¥¤¥¯¡¢È±·¿¡×
¡Öµ¡·ù¤¬°¤¤»þ¤ËÃ¯¤«¤¬´³¾Ä¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡Ø»ä¤Î¤³¤ÈÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡ª¡Ù¤À¤Ã¤Æ¡×
¡Ö»þ¤Ë¤Ï½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¿ÍÀ¸¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤È¤«¤Ï¤Í¡×
¤½¤·¤Æ¡¢2014Ç¯¤Ë¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¥í¥Ó¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Î¸ÀÍÕ¤ò°úÍÑ¤·¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¥í¥Ó¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤¬¸À¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¿Í¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¯¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê¶ì¤·¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÁ´°÷¹ó¤¤¤³¤È¤äº¤Æñ¤Ê»þ´ü¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎËÜÅö¤Î¿É¤µ¤ò¶¦Í¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢Èà½÷Áé¤»¤¹¤®¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤Ï¸À¤¦¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÈà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤À¤«¤éÈãÈ½¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¡ªÈà½÷¤ÎµÓ¡¢¹ó¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤Æ°Õ¸«¡¢¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤è¡×
¸µ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢¥®¥è¡¼¥à¡¦¥«¥Í¤È¤Î´Ö¤ËÂ©»Ò¤ÈÌ¼¤¬°ì¿Í¤º¤Ä¤¤¤ë¥Þ¥ê¥ª¥ó¡£¥®¥è¡¼¥à¤È¤Ïº£Ç¯½é¤á¤ËÌó20Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤ÆÊÌ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤À¡£
º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥Þ¥ê¥ª¥ó¤Ï¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î°ÂÁ´¤Ë´Ø¤·¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¿¡£
¡ÖÂ©»Ò¤Ï14ºÐ¡£¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò³Ø¤Ó»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¤Í¡£¾ðÊóÆþ¼êÊýË¡¤ä¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î°·¤¤Êý¤Ï¡¢²æ¤¬²È¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¥Ç¥¿¥é¥á¤ò¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÈãÈ½Åª¤ÊÌÜ¤¬Â¿¤¤¤Î¡£¤·¤«¤·À¤³¦Á´ÂÎ¤âº£¤äÆ±¤¸·¹¸þ¤Ç¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¿¼¤¯¤¢¤ê¤¿¤¤¤ï¡×