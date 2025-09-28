¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡×¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡È´Ú¹ñ¹¥¤¡É¤Ë¡Ä¥â¥Ç¥ëkazumi¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¡È´Ú¹ñÎÁÍý¡É¤È¤Ï¡©¡Ö¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤ó¤ÇËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
»³ºêÎçÆà¡Ê¤ì¤Ê¤Á¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡Ê¥À¥ì¥Ï¥Ê¡Ë¡× https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË13:00¡Á14:55¡Ë¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤Îkazumi¡Ê¤«¤º¤ß¡Ë¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª 8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Ãø½ñ¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î½µËö¥½¥¦¥ë¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Âç¹¥¤¤Ê´Ú¹ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò1ºý¤Ë¡ª
¤ì¤Ê¤Á¡§ÀèÆü¡¢kazumi¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î½µËö¥½¥¦¥ë¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â´Ú¹ñ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
kazumi¡§¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡Ö°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡×¤È¤¤¤¦´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¡ÖÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ê¥¤¥Æ¥¦¥©¥ó¥¯¥é¥¹¡Ë¡×¤È¤«¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§Îã¤¨¤Ð¡¢¤É¤ó¤ÊÊý¤Ç¤¹¤«¡©
kazumi¡§¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥¯¤µ¤ó¤ä¥½¥ó¡¦¥¬¥ó¤µ¤ó¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤µ¤ó¤È¤«¡Ä¡Ä¤¤¤í¤¤¤í¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§´Ú¹ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
kazumi¡§ÊÙ¶¯¤·»Ï¤á¤Æ1Ç¯¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§´Ú¹ñ¸ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
kazumi¡§¼Â¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£±Ñ¸ì¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢Ê¸Ë¡¤ÏÆüËÜ¸ì¤ÈÊÂ¤Ó¤¬°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èæ³ÓÅªÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ï¥ó¥°¥ëÆÈÆÃ¤ÎÊ¸»ú¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´Ú¹ñ¤¬¹¥¤¤À¤«¤éÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡kazumi¥ª¥¹¥¹¥á¤Î´Ú¹ñÎÁÍý¤È¤Ï¡©
¤ì¤Ê¤Á¡§º£²ó¤ÎËÜ¤Ï¡È¿©¡É¡¢¡È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¡¢¡È´ï¡É¡¢¡ÈÈþÍÆ¡É¡¢¡È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡É¤Î5¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾ðÊó¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ûÂ¸¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤È°ã¤Ã¤Æ¼Ì¿¿½¸¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
kazumi¡§¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡Á¡£À©ºî¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È¡Ö¼Ì¿¿¤òÂçÀÚ¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¼Ì¿¿¤¬ºÙ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀâÌÀÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òºï¤®Íî¤È¤·¤Æ¡Ö¼Ì¿¿¤ÎÀè¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ¡ÊÆÉ¼Ô¤Ë¡ËÁÛÁü¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊËÜ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃê¾ÝÅª¤Ê¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£ÆÃ¤Ë¡È¿©¡É¤Î¥Ú¡¼¥¸¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢kazumi¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ê´Ú¹ñÎÁÍý¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
kazumi¡§¥«¥ó¥¸¥ã¥ó¥±¥¸¥ã¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥ï¥¿¥ê¥¬¥Ë¤òÈ¯¹Ú¥Ù¡¼¥¹¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¤ËÄÒ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¿È¤Ë¥¿¥ì¤¬¥®¥å¥ó¥®¥å¥ó¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥Á¥å¥ë¥Á¥å¥ë¤ÈµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤ó¤ÇËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª ¤ª¼ò¤Ë¤â¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎËÜ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï1Çñ2Æü¡¢2Çñ3Æü¡¢¤µ¤é¤ËÃÆ´Ý24»þ´Ö¤Ç´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÊÌ¤Î¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥¹¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
kazumi¡§ºÇ½é¤Î»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¸åÆü¤Ë¼«Ê¬¤Ç´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë24»þ´Ö¤Ç²ó¤ì¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤«¤éºÜ¤»¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619