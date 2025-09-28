¾®·êÅíÎ¤¡¢ÀÄÌÚ¹ëÁÈ¤¬ÂåÉ½·èÄê¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¤Ø
¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áªº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹ÂåÉ½·èÄêÀïºÇ½ªÆü¤Ï28Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÃÕÆâ»Ô¤ß¤É¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¤Ç3ÀïÀè¾¡Êý¼°¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾®·êÅíÎ¤¡¢ÀÄÌÚ¹ëÁÈ¤¬¾¾Â¼Àé½©¡ÊÃæÉôÅÅÎÏ¡ËÃ«ÅÄ¹¯¿¿ÁÈ¤Ë7¡½6¤Ç¾¡¤Á¡¢3¾¡1ÇÔ¤ÇÂåÉ½¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¤Ï12·î¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2018Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤«¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¼ïÌÜ¤ÇÆüËÜÀª½é½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÅßµ¨¥¢¥¸¥¢Âç²ñ²¦¼Ô¤Î¾®·ê¡¢ÀÄÌÚÁÈ¤Ï6¡½6¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÂè8¥¨¥ó¥É¤Ë·è¾¡¤Î1ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢23Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¶ä¥á¥À¥ë¤Î¾¾Â¼¡¢Ã«ÅÄÁÈ¤òÂà¤±¤¿¡£