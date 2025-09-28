¡Ö¤³¤Î¿ÍÌÜ»Ø¤½¤¦¡×¿Íµ¤¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦Ï¡¼Â¥¯¥ì¥¢¡¢ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë½÷Í¥¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÌó30Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¡Ä¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡9·î20ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡ÖµëÍ¿ÌÀºÙ¡×¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦Ï¡¼Â¥¯¥ì¥¢¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë½÷Í¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ò¸ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤ÎÏ¡¼Â¥¯¥ì¥¢¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡2022Ç¯ÆÍÇ¡°úÂà¤òÈ¯É½¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ï¡¼Â¥¯¥ì¥¢¡£Èà½÷¤Ï¡Ö°úÂà¤¹¤ëÁ°¤«¤é¤ªÅ¹¡Ê¥Ð¡¼¡Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¸½Ìò¤«¤é²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë¤Ï¤¤¤¿¡×¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼¡¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÅÚÂæ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Å¾¿È¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦²Ã»³²Æ»Ò¤ÎÂ¸ºß¡£¡ÖÌó30Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿·¶¶¤Ë¤ªÅ¹¤ò½Ð¤·¤Æ¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ø¤¦¤ï¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡Ù¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò¹â¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤ªÅ¹¤ä¤ë¤Î¤ÏÍýÁÛ¡×¤À¤È¹Í¤¨¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¡Ê²Ã»³²Æ»Ò¡ËÌÜ»Ø¤½¤¦¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¼«¤é¤ÎÍýÁÛÁü¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°úÂàÁ°¤«¤é¥Ð¡¼¤Î·Ð±Ä¤ò»Ï¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë3Å¹ÊÞ¹½¤¨¤ëÏ¡¼Â¥¯¥ì¥¢¡£¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¤ÎµëÍ¿¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ê¤Î¤«¡£¡Ö·î50Ëü¤¯¤é¤¤¡£¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç100Ëü¤Ï¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈºÇ¹â·î¼ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£