¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¡¢ºÅÌ²½Ñ¥»¥ß¥Ê¡¼¤ËÀøÆþ¡Ö¥ì¥Ù¥ë3¤Þ¤Ç½¬ÆÀ¤·¤¿¡×¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÈäÏª
¡¡ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ø¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å10¡§00¢¨Á´8²ó¡Ë¤Î¡Ö#5¡×¤¬27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á¤¬¡¢ºÅÌ²½Ñ¥»¥ß¥Ê¡¼¤òÄ´ºº¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛºÅÌ²½ÑÀ®¸ù¤Ê¤ë¤«¡©·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤ËºÅÌ²¤ò¤«¤±¤ë¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¤ä¡ÖÀäÂÐ¤Ë¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢»É·ãÅª¤Ç¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¼î¶Ì¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤òÈäÏª¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ËÜÈÖÁÈ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤Ï¡¢¡È¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤À¤±¡É¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ½é¤ª¤í¤·¤Î¥È¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¡£Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¤¬¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î»É·ãÅª¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡£27Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢¤·¤ó¤¤¤Á¡¢ÆÁ°æ·òÂÀ¡ÊÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡Ë¡¢Í§ÅÄ¥ª¥ì¡¢ËÙÆâ·ò¡Ê¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¡¢µÈÂ¼¿ò¡ÊÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡Ë¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤ó¤¤¤Á¤Ï¡¢¹â³Û¤Ê¡ÈºÅÌ²½Ñ¥»¥ß¥Ê¡¼¡É¤ò¼õ¹Ö¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈºÅÌ²½Ñ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¼õ¹Ö·è°Õ¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡Ö¹ç¥³¥ó¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ½ã¤ÊÆ°µ¡¤À¤Ã¤¿¤ÈËÜ¿´¤òÅÇÏª¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¤½¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¼ÂÂÖ¤òÏÃ¤¹¡£
¡¡¥»¥ß¥Ê¡¼²ñ¾ì¤Ï»¨µï¥Ó¥ë¤Î¶¹¤¤°ì¼¼¡£¡Ö¥¹¥Þ¥Û¡¦Ï¿²»NG¡×¡Ö»ý¤ÁÊª¤Ï¥Ú¥ó¤È¥Î¡¼¥È¤Î¤ß¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¾ò·ï²¼¤Ç¡¢1ÂÐ1¤Î¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ç¹ÖµÁ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¥×¥í¤ÎºÅÌ²½Ñ»Õ¤ò¡È±é¤¸¤í¡É¡×¤È¤¤¤¦1¹Ô¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏºÅÌ²½Ñ¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¥×¥í¤ÎºÅÌ²½Ñ»Õ¤À¡×¤È±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÅÌ²¤ò¤«¤±¤ëÂÐ¾Ý¤ËºÅÌ²¤¬¤«¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÅÌ²½Ñ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡Ö¼ê¤¬³«¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¿å¤¬´Å¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥Ù¥ë3¤Þ¤Ç½¬ÆÀ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¤·¤ó¤¤¤Á¡£¤·¤«¤·¡Öµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢ºÅÌ²½Ñ¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¿¿µ¶¤òµ¿¤¦À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÁÆÉÊ¤ÎÄó°Æ¤Ë¤è¤ê¡¢¤·¤ó¤¤¤Á¤ÎÏÓÁ°¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¦·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤òÁê¼ê¤Ë¡È¼ê¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¯ºÅÌ²¡É¤ò¤«¤±»Ï¤á¤ë¤·¤ó¤¤¤Á¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¯¤Ã¤Ä¤¯µ¤ÇÛ¤Î¤Ê¤¤¼ê¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¥ä¥¸¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢·ë¶É¤½¤Î¤Þ¤ÞºÅÌ²½Ñ¤ÏÉÔÈ¯¤Ç½ªÎ»¡£¡ÖºÅÌ²½Ñ¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤ë¤·¤ó¤¤¤Á¤Ø¤Îµ¿¤¤¤ÏÀ²¤ì¤º¡¢¡Ö¥ä¥¸¤ÇÁ´Éô»¶¤Ã¤¿¡ª¤â¤¦ºÇ°¡ª¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤·¤ó¤¤¤Á¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÂçÇú¾Ð¤Î¤Ê¤«¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛºÅÌ²½ÑÀ®¸ù¤Ê¤ë¤«¡©·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤ËºÅÌ²¤ò¤«¤±¤ë¤ª¸«Á÷¤ê·Ý¿Í¤·¤ó¤¤¤Á
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¤ä¡ÖÀäÂÐ¤Ë¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î¤â¤È¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢»É·ãÅª¤Ç¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¼î¶Ì¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤òÈäÏª¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ËÜÈÖÁÈ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤Ï¡¢¡È¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤À¤±¡É¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ½é¤ª¤í¤·¤Î¥È¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¡£Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¤¬¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î»É·ãÅª¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡£27Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢¤·¤ó¤¤¤Á¡¢ÆÁ°æ·òÂÀ¡ÊÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡Ë¡¢Í§ÅÄ¥ª¥ì¡¢ËÙÆâ·ò¡Ê¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¡¢µÈÂ¼¿ò¡ÊÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡Ë¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ß¥Ê¡¼²ñ¾ì¤Ï»¨µï¥Ó¥ë¤Î¶¹¤¤°ì¼¼¡£¡Ö¥¹¥Þ¥Û¡¦Ï¿²»NG¡×¡Ö»ý¤ÁÊª¤Ï¥Ú¥ó¤È¥Î¡¼¥È¤Î¤ß¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¾ò·ï²¼¤Ç¡¢1ÂÐ1¤Î¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ç¹ÖµÁ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¥×¥í¤ÎºÅÌ²½Ñ»Õ¤ò¡È±é¤¸¤í¡É¡×¤È¤¤¤¦1¹Ô¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏºÅÌ²½Ñ¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¥×¥í¤ÎºÅÌ²½Ñ»Õ¤À¡×¤È±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÅÌ²¤ò¤«¤±¤ëÂÐ¾Ý¤ËºÅÌ²¤¬¤«¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÅÌ²½Ñ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡Ö¼ê¤¬³«¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¿å¤¬´Å¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥Ù¥ë3¤Þ¤Ç½¬ÆÀ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¤·¤ó¤¤¤Á¡£¤·¤«¤·¡Öµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢ºÅÌ²½Ñ¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¿¿µ¶¤òµ¿¤¦À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÁÆÉÊ¤ÎÄó°Æ¤Ë¤è¤ê¡¢¤·¤ó¤¤¤Á¤ÎÏÓÁ°¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¦·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¤òÁê¼ê¤Ë¡È¼ê¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¯ºÅÌ²¡É¤ò¤«¤±»Ï¤á¤ë¤·¤ó¤¤¤Á¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¯¤Ã¤Ä¤¯µ¤ÇÛ¤Î¤Ê¤¤¼ê¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¥ä¥¸¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢·ë¶É¤½¤Î¤Þ¤ÞºÅÌ²½Ñ¤ÏÉÔÈ¯¤Ç½ªÎ»¡£¡ÖºÅÌ²½Ñ¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤ë¤·¤ó¤¤¤Á¤Ø¤Îµ¿¤¤¤ÏÀ²¤ì¤º¡¢¡Ö¥ä¥¸¤ÇÁ´Éô»¶¤Ã¤¿¡ª¤â¤¦ºÇ°¡ª¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤·¤ó¤¤¤Á¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÂçÇú¾Ð¤Î¤Ê¤«¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£