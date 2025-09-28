爆笑問題の太田光が２８日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に出演。自民党総裁選で小泉進次郎氏の陣営が、小泉氏を称賛する“やらせコメント投稿”を行ったことについて言及した。

小泉氏の推薦人で、陣営の広報班長を務める牧島かれん元デジタル相の事務所が、陣営関係者にネット配信動画に進次郎氏を過度に賞賛する「やらせコメント」のほか、「ビジネスエセ保守に負けるな」などと他候補への誹謗中傷と受け取られる投稿をするように指示していた。

牧島氏は「いきすぎた表現が含まれてしまった」と謝罪し、広報班長を辞任。小泉氏も自身は知らなかったとした上で「参考例の中に一部行き過ぎた表現があった」などとして謝罪していた。

この問題について、太田は「ちょっと分からないのは、誹謗中傷みたいなことをやってしまったことに対して結構、責任を感じてますみたいな。逆に称賛コメントっていうのは…」と牧島氏の謝罪の内容について首をひねった。

「ネットが選挙に影響するようになってから。兵庫の斎藤知事なんかもネット対策をほかに頼んだりとかね。そういう中で結構、あるのかなと思ったんですよ。書き込みでいいことを言うみたいなことも、対策のひとつとして割と初歩的なこととしてやってんじゃないかなという気がしたんですけど。誹謗中傷はダメだけど、称賛はいいのか？とかね」と“やらせ”による称賛は許されるのかと疑問を投げかけた。