¡Ö²¿»þ¤Ë¹Ô¤¯¤«¡©¡×¤ÇÂçÙæ¤á¡ÄÈà»á¤È¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤Æ²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿ÏÃ
Èà»á¤È¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¥Ç¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¿¤À¿Íº®¤ß¤ä¹ÔÎó¤¬·ù¤¤¤ÊÈà»á¤À¤È¡¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¢¤Þ¤ê³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤Ï¡¢Èà»á¤È¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¥Ç¡¼¥È¤ò¤·¤Æ²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿»þ¤Ë¹Ô¤¯¤«¡©¡×ÏÀÁè
¡ÖÈà»á¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤ÆÈ¾Ç¯µÇ°Æü¤ÎÆü¤Ë¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Á°¤«¤é°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤º¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎµÇ°Æü¤À¤·»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Ã¤Æ¡£¤¹¤ë¤ÈÈà»á¤Ï¡Ø¤¢¡¼¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤«¡Ä¡Ä¡Ù¤È¤¤¤Þ¤¤¤Á¾è¤êµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¤¿¤·¤«¤ËÈà»á¤Ï¿Íº®¤ß¤ä¹ÔÎó¤ò·ù¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Íê¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ô¤¯¤Ê¤éÄ«¥¤¥Á¤Ç¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø6»þ½¸¹ç¤Ë¤·¤è¤Ã¤«¡ª¡Ù¤È¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢Èà»á¤¬¡Ø¤Ï¤¡!?¡Ù¡Ø¤½¤ó¤Ê¤ËÄ«Áá¤¯¤«¤é!?¡Ù¡Ø¤½¤ì¤Ê¤éÌµÍý¤À¤ï¡Ù¤È¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âµñÈÝ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø²¶»Å»ö¤ÇÈè¤ì¤Æ¤ë¤·¡Ù¡ØÊÌ¤ËÍ¼Êý¤«¤éÆþ¤ì¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤À¤Ã¤ÆÇä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢Ãë¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡Ù¤È¥´¥Í»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£¤«¤Ê¤êÙæ¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É»ä¤ÈÈà»á¤Î´Ö¤ò¤È¤Ã¤ÆÃëÁ°¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤¸¤ã¤¹¤Ç¤Ëº®¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ÆÂÔ¤Á»þ´Ö¤âÄ¹¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬ÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÈà»á¤ÏÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸±°¤Ê¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ²ò»¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà»á¤È¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î¿Í¤È¤Ïº£¸åÆóÅÙ¤È¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯7·î¡Ë
¢¦ ¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¥Ç¡¼¥È¤ÇÙæ¤á¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Ã¤Æ¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èà»á¤¬¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÊâ¤ß´ó¤ë»ÑÀª¤äÄü¤á¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£