ËÜÆü¤Î¸¼Ô¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î»á¤Ç¤¹¡£21ºÐ¤«¤é9ºÐ¤Þ¤Ç¤Î5¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ê¡¢45ºÐ¤«¤é2Ç¯´ÖÃ»´üÂç³Ø¤ËÄÌ¤¤¡¢ÍÄÃÕ±à¶µÍ¡ÌÈµö¤ÈÊÝ°é»Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Âç³Ø¤Ë¿Ê¤ß¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿´Íý³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢2025Ç¯3·î¤ËÂ´¶È¡£¸½ºß¤ÏÈó¾ï¶Ð¤ÎÍÄÃÕ±à¶µÍ¡¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤ë¤Î¤µ¤ó¤¬SDGs¤Î»ëÅÀ¤«¤é2030Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÈÀ¸¤Êý¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤¬¹Í¤¨¤ëSDGs¤È¤Ï¡¡¡Ö¥ï¡¼¥É²½¤Ï¿´¤¬¥à¥º¥à¥º¤¹¤ë¡×
¡½¡½ÁáÂ®¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ä¤ë¤Î¤µ¤ó¡¢SDGs¤È¤Ï²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î»á:
ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢SDGs¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ºÇ¶á»È¤ï¤ì»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¥ï¡¼¥É²½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤³¤½¤Ð¤æ¤¤´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÀÎ¡Ö¥¤¥¯¥á¥ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï»à¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¡¼¥É¤¬¾Ã¤¨¤Æ¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¼Ò²ñ¤¬ËÜÅö¤Î¥¤¥¯¥á¥ó¤Î»þÂå¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤ÇÉ¬Í×¤À¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¡£½ÉÂê¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¿Æ¤«¤é¡Ö½ÉÂê¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦¤³¤½¤Ð¤æ¤µ¤¬¤¢¤ë¡£SDGs¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¥´¥ß½¦¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¡ÖSDGs¤À¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÊÌ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶áº¢¤Î¥ï¡¼¥É²½¡È¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¡É
¡½¡½Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤»þÂå¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î»á:
¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤Æ»Å»ö¤Ë¹Ô¤¡¢µ¢¤Ã¤¿¤é¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤äÄà¤ê¤ò³Ú¤·¤à¡£»Å»ö¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿Åìµþ¤Ë¹Ô¤¯¡£¤³¤ì¤¬¼«Á³¤Ê¥ï¡¼¥¯¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤È¾¯¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´¶³Ð¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡½¡½¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤Ë¡Ö»ä¤ÎStyle2030¡×¤ÈÂê¤·¡¢SDGs17¤ÎÌÜÉ¸¤ÎÃæ¤«¤é¥Æ¡¼¥Þ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤ë¤Î¤µ¤ó¡¢¤Þ¤º¤Ï²¿ÈÖ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î»á¡§
8ÈÖ¤Î¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤â·ÐºÑÀ®Ä¹¤â¡×¤Ç¤¹¡£¤Ô¤Ã¤¿¤êÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¶á¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤ë¤Î¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤ÀSDGs8ÈÖ¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤â·ÐºÑÀ®Ä¹¤â¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Äó¸À¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î»á¡§
¿ÍÀ¸¤Ï´ó¤êÆ»¡£
¡ÖÌÜÉ¸¡×°Ê³°¤Î¤³¤È¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î±Æ¶ÁÂç
¡½¡½88ºÐ¤°¤é¤¤¤ÎÊý¤¬¸À¤¦¤È¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Þ¤À50ºÐ¤Î¤Ä¤ë¤Î¤µ¤ó¤¬¤¤¤¦¡£
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î»á¡§
ÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤ò»ý¤Á¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Ë¤âÊÑ¿È¤·¤Á¤ã¤¦¤¾¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤½¤ì¤¬³ð¤Ã¤¿¡£ÌÜÉ¸¤òÄê¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤ªÇÏ¼¯¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤ò·è¤á¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡£ºÇ¶á¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã»Âç¤äÂç³Ø¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤â¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£´ó¤êÆ»¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Ã»Âç¡¦Âç³Ø¤Ø¡È´ó¤êÆ»¡É¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿
¡½¡½ÀìÌçÅª¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Ã»Âç¤äÂç³Ø¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê·èÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î»á¡§
ËÜÅö¤Ï¡¢ÆÈ³Ø¤ÇÊÝ°é»Î»ñ³Ê¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥¥¹¥È¤òAmazon¤Ç¼è¤ê´ó¤»¤ÆÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¤ÈTwitter¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¹âÂ´¤À¤È»ñ³Ê»î¸³¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤Ç¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë»þ´ü¤«¤éÂçÂ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¼õ¸³»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¤È¸å¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤òTwitter¤ÇÅÇÏª¤·¤¿¤é¡¢ÊÝ°é»Î¤äÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸¤¿¤Á¤«¤é¤â¡Ö´ÊÃ±¤Ë¼è¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡×¤È¼¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤ÇÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÜ¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤º¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë»Ö¤äÇ®°Õ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¤Þ¤µ¤«¸½¾ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤È¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤ÇÊ³µ¯¤·¤Æ¡ÖÀµµ¬¤Î¥ë¡¼¥È¤ÇÃ»Âç¤ËÆþ¤ë¡×¤È·è¿´¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤³¤ÇÄü¤á¤º¤Ë¹ÔÆ°¤·¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î»á¡§
¤¤¤ä¡¢¤á¤²¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤ä¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¤¬³Ú¤·¤¹¤®¤¿¡ª
¡½¡½³Ø¹»À¸³è¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î»á¡§
³Ø¹»À¸³è¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¤Ç¡¢³ØÀ¸¾Ú¤ò¤Ö¤é²¼¤²¤ÆÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÇÊÛÅö¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡£ÊÛÅö¤ò³«¤¯¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡×¡Ö¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¢¤È½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤ª²Û»Ò¤òÊ¬¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ä¤ë¤Á¤ã¤ó¡¢¤³¤ì¤¤¤ë¡©¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤ï¤ì¤Æ¡¢µ¢¤êÆ»¤¤¤Ä¤â¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤¬¤ª²Û»Ò¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£
Ã»Âç¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¡©
¡½¡½³Ø¤Ó¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î»á¡§
»Ò¤É¤â¤òÍÄÃÕ±à¤äÊÝ°é±à¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤¿¤Á¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ø¤ó¤Ç»ñ³Ê¤ÈÌÈµö¤ò¼è¤ëÂçÊÑ¤µ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éºÇ½é¤ËTwitter¤ÇÒì¤¤¤¿¤È¤¤Î¤ª¼¸¤ê¤Ï¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£ÊÝ°é»Î¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤ë¤À¤±¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®³Ø¹»¤ß¤¿¤¤¤Ë¶µ²Ê¤Î»þ´Ö³ä¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬¡¢Í·¤Ó¤ÎÃæ¤Ë¸À¸ì¡¢É½¸½¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¡¢5¤Ä¤ÎÎÎ°è¤ò·×»»¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¶µ°éÍ×ÎÎ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Í·¤Ó¤ÎÃæ¤Ë·×»»¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡£¶µ°é¼Â½¬¤Ç¡¢Íî¤ÁÍÕ¤òÁÝ½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢ÀèÀ¸¤«¤é¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤â¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍ·¤ÓÆ»¶ñ¤À¤«¤é¤Û¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¤³¤ì¤«ÊÝ°é¤Ï¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤ë´Ä¶¤¬¡¢5ÎÎ°è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¡Öµ¨Àá¡×¤Î³Ø¤Ó¤Ë·Ò¤¬¤ë¡£ÊÝ°é¤Ï¿¼¤¤¤Ê¤È¡£
¡½¡½5¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÝ°é»Î¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤é¡¢»ëÅÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î»á¡§
»ëÅÀ¤ÏÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¼«Á³¤Ë°é¤ÄÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£»Ò¤É¤â¤À¤«¤éÂç¿Í¤¬²¿¤«¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³Ø¤Î¡Ö¤³¤É¤â¿´Íý³ØÉô¡×¤Ø
¡½¡½»ñ³Ê¼èÆÀ¸å¡¢¤µ¤é¤ËÂç³Ø¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¿´Íý³Ø¤ò³Ø¤Ü¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î»á¡§
»ñ³Ê¤ÈÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿È¿ÌÌ¡¢ÌÜÉ¸¤ò¼º¤Ã¤Æ¡¢Ç³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸å¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨¡¢¤³¤É¤â¿´Íý³Ø¤ò³Ø¤Ù¤ëÂç³Ø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³¸¤ò³«¤±¤¿¤éÁ´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÌÌÇò¤¯¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡Ö´ó¤êÆ»¡×¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Ã¥É¥é¥¤¥Õ¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡ÊÃæÇ¯¤Î´íµ¡¡Ë¤Ë´Ù¤Ã¤¿
¡½¡½¤É¤ó¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î»á¡§
40Âå¸åÈ¾¤Ç¡Ö¥ß¥Ã¥É¥é¥¤¥Õ¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡ÊÃæÇ¯´íµ¡¡Ë¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢47ºÐ¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½³¦¤Îºß¤êÊý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÌ´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤·¤«»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¤äYouTube¡¢¼ã¤¤¿Í¤ÎÂæÆ¬¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÝÇ½³¦¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¯¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡Ö¤ªÁ°¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤¸¤ã¤ó¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤Ç·ë¹½Íî¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡½¡½¿²¤ëÁ°¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¤È¤«¡©
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î»á¡§
¿²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£1»þ´Ö¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇºÊ¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤ì¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤ÈÏÃ¤·¤¿¤éÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ºÊ¤¬Æâ½ï¤Ç¡¢°å¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é·Ú¤¤Ýµ¾õÂÖ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì´ÁÊýÌô¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿µã¤¤¤¿¡£·ë¶É¤½¤ÎÌô¤Ï°û¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿´Íý³Ø¤ò³Ø¤ÖÃæ¤Ç¡¢¡ÖÃæÇ¯´íµ¡¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£³ØÌä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ã¯¤«¤¬²ò¤¤¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¤É¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬Ê¬ÀÏ¿´Íý³Ø¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥æ¥ó¥°¤È¤«¤ÎÀ¤³¦¡£
³ØÌä¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡ª¡ÈÃæÇ¯¤Î´íµ¡¡É¤ÎÍýÍ³¤¬¿´Íý³Ø¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ª
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î»á¡§
¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¸¤¤Æ¤ëÃæ¤Ç¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤ëÉôÊ¬¤È¡¢Ìµ°Õ¼±¤ÎÀøºß°Õ¼±¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¤Á¤ç¤¦¤Éº£¤ÎÇ¯Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¼«²æ¤ÈÀøºß°Õ¼±¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¼«¸Ê¡Ê¥»¥ë¥Õ¡Ë¡×¤òÇ§¤á¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤â¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¤¡¢¤³¤ì¤«¤é¤½¤ì¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦À¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦Äó¼¨¤ò¼õ¤±¤ëÇ¯Âå¤À¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤â¤í¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤À¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ç¤Þ¤¿´ò¤·ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¿´Íý³Ø¤È¤¤¤¦¤«³ØÌä¤¹¤´¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤¿¡£
Ã¯¤«¤¬¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¼Â¸³¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤Ç¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢Ã¯¤«¤¬¤³¤ì¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ³ØÌä¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë³ØÌä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÃ±½ã¤À¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â°Â¿´¤·¤¿¡£¤³¤ìËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Æ±¤¸Ç¯Âå¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¤³¤ó¤ÊÏÃ¤·¤¿¤éÆ±¤¸Çº¤ß¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¼Â¤Ï»ä¤â¡×¤È²¿¿Í¤«¤Ë¶¦´¶¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤ÏËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£³ØÌä¤¬Ã¯¤«¤Î¶ì¤·¤ß¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤È¼Â´¶¤·¡¢Âç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤ÇÃ¯¤«¤ò³Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¡Ö³Ø¤Ó¡×¤È¤Ï
¡½¡½»ä¤â50ºÐ¤ÇÂç³Ø±¡¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¯¼£µ¼Ô¤È¤·¤Æ±ÊÅÄÄ®¤Î»ö¾Ý¤ò³°¤«¤éÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£»×¤¨¤Ð¡Ö¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡×¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡£¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é³Ø¤ÓÄ¾¤·¡¢À¤³¦¤¬100ÇÜ¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î³Ø¤Ó¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Î°ÕÌ£¤Å¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î»á¡§
¼ã¤¤»þ¤Î³Ø¤Ó¤ÏÌ¤Íè¤Î½àÈ÷¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Î³Ø¤Ó¤Ï·Ð¸³¤ÎÅÀ¤ò·Ò¤²¡¢ÅÀ¤ÈÅÀ¤¬·Ò¤¬¤ê¡¢Àþ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î©ÂÎ´¶¤¬ÆÀ¤Æ²òÁüÅÙ¤ò¾å¤²¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤³¤È¡£
¡½¡½SDGs¤â¥´¡¼¥ë¤òºî¤é¤º¡¢Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç³Ø¤Ö¤Î¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤Î³Ø¤Ó¤Ï¥´¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ó¤Ê¤Ë¼«Ê¬¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¡ª¡¡Âç¿Í¤Î³Ø¤Ó¤Ï¥´¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¤¡¡
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î»á¡§
ËÜÅö¤Ë¥´¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿å¤ÎÎ®¤ì¤¬¶¯¤¤¤È¤¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Î¤È¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²º¤ä¤«¤Ê¤È¤¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢·ãÎ®¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤â¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤ó¡×¤È¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢µ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤À¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤ËËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢Ï·´ã¤â¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÍ¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¼«Ê¬¤ÇÊÑ¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤ò·è¤á¤¹¤®¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤½¤³¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤Èµ¤¤Å¤¡¢¤è¤ê¸¬µõ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢³Ø¤Ó¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¡£
¡½¡½´ó¤êÆ»¤¬ÃÎ¼±¤ÎÌÌ¤È¤·¤Æ¹¤¬¤ê¡¢³ØÌä¤Î¡ÈÃÏÊ¿¡É¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î»á¡§
³ÎÄê¿½¹ð¤Î¿¦¶ÈÍó¤Ë²¿¤ò½ñ¤³¤¦¤«¤È¡£²Î¤äÇÐÍ¥¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢ÍÄÃÕ±à¤ÎÀèÀ¸¡©ÊÝ°é»Î¡©²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¡¢¡Ö¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤éÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½Â³¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï²¿ÈÖ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î»á¡§
4ÈÖ¤Î¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤¶µ°é¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡½¡½SDGs¤Î4ÈÖ¡¢¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤¶µ°é¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡×¤Ë¸þ¤±¤¿Äó¸À¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î»á¡§
¤¤¤Ä¤âÍ·more ¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤éÍ·¤Ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡£¡¡
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î»á¡§
¤è¤êÍ·¤Ö¡£¤¤¤Ä¤â¡ÖÍ·more¡Ê¥æ¡¼¥â¥¢¡Ë¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£Í·¤Ö¤³¤È¤Ë¿¿¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÊÝ°é¤Î¸½¾ì¤Ç³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Ç¡Ö¤Ä¤ë¤ÎÀèÀ¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤éÍ·¤Ó¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌÜÀþ¤ÏÍ·¤Ó¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»Ò¤É¤â¤¬¥´¥ßÂÞ¤«¤é±ø¤¤¤â¤Î¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¥¤¥¿¥º¥é¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î»á¡§
¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¥Þ¥Þ¤ò¸«¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤â¤Ã¤È¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦Í·¤Ó¤ËÊÑ¤¨¤ë¤«¡£¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤Î2¡¢3ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¬µ¢Âð»þ¤Ë¡ÖÉþ¤òÃ¦¤®¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È¤É¤Ã¤Á¤¬Áá¤¯Éþ¤òÃåÂØ¤¨¤ë¤«¡×¤È¥²¡¼¥à¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÃåÂØ¤¨¤Æ¤ë¡£¹©É×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Í·¤Ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤È´Ø¤ï¤ëÃæ¤Ç¥Ò¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤Ï¶áÆ»¤òÃµ¤·¤¹¤®
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î»á¡§
»Ò°é¤Æ¤ÏÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤ë¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤É¤³¤«¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È»Ò°é¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤ë¡£º£¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Âç¿Í°Ê¾å¤ËÍ·¤Ù¤È»×¤¦¡£ÌµÂÌ¤ò¾Ê¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢Í·¤Ó¤ÏÌµÂÌ¤À¤é¤±¡£ÌµÂÌ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¹çÍýÅª¤¸¤ã¥À¥á¡£Èó¹çÍý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼³¹¤ò¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¤Ë¡ª¡©¡¡»³Íü¸©ËÌÅÎ»Ô¤ËÍýÁÛ¤ÎÊÝ°é»ÜÀß¤ò¡Ä
¡½¡½¤â¤Ã¤ÈÍ·¤Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î»á¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÝ°é¤Î»ö¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£»³Íü¸©ËÌÅÎ»Ô¤Ç»Ò¤É¤â»ÜÀß¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Á¤³¤ÁÁ´¹ñ¤ÎÊÝ°é±à¡¦ÍÄÃÕ±à¤Ê¤É¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½ºÇ½é¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿ÍýÁÛ¤Ï¡©
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î»á¡§
¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»Å»öÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¡£¾Íè¡¢Ä®¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ç¤¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¾¦Å¹³¹¤Ë¡ÈÀìÌç²È¡É¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¼ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤ËÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÄ®¤°¤ë¤ß¤Ç²¿¤«¤Ç¤¤¿¤é¤È¡£ºÇ½é¤ÏÂç¤¤ÊÅÚÃÏ¤ä·úÊª¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë¾®¤µ¤ÊÊÝ°é±à¤¬³°¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢È¯ÁÛ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¡¼¥É¤è¤ê¥½¥Õ¥È¤ò½Å»ë¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È³°¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤È¡£¤½¤·¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¬¤â¤¦¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î´Ä¶»ñ¸»¤òÀ¸¤«¤¹ÊÝ°é¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦
¡½¡½ËÌÅÎ»Ô¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î»á¡§
È¬¥ö³Ù¤ÎÏ¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤ò»È¤Ã¤¿ÊÝ°é¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¡£´Ä¶»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿»ÜÀß¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£¾ì½ê¤´¤È¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤¹¤Î¤¬Âç»ö¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î»ÜÀß¤ò¸«³Ø¤·¤ÆÌÏº÷Ãæ¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ´¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌÅÎ¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÊÝ°é¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤Ä¤ë¤Î¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤»¤Ð¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÄà¤ê¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò³Ú¤·¤àÊÝ°é¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î»á¡§
¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÊý¡¹¤È·Ò¤¬¤ì¤¿¤Î¤¬ºâ»º¤Ç¤¹¡£Äà¤ê¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢¾´ý¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¡¢³¨¤â¡¢²»³Ú¤â¡£¤¹¤°¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥×¥í¤ò¸Æ¤ó¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È·Ð¸³¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿¤é¡¢¥Ï¡¼¥É¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ç¥³¤ÎµÏ¿¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î»á¡§
Æ¬¤ÎÃæ¤Î¤³¤È¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²òÁüÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÅÚÂæºî¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢SDGs¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î»á¡§
¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤»¤ë¤³¤È¡£»Ò¤É¤â¤äÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç¿Í¤¬¹¬¤»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»Ò¤É¤â¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡½¡½¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¤ÇºÇ½ª²ó¡£5Ç¯´Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÂ³¤±¡¢¥ë¡¼¥ë¤È¤«·è¤á¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤ë¤Î¤¬SDGs¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤ë¤Î¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Îµ±¤¤¬Á´¤Æ¤òÊª¸ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£º£Æü¤Ï¤½¤ÎÅú¤¨¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¸¼Ô¡¢¤Ä¤ë¤Î¤µ¤ó¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î»á¡§
¶²½Ì¤Ç¤¹¡£5Ç¯´Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£
