脂質制限中に食べてはいけないものとは？メディカルドック監修医が脂質制限中の一日の摂取量・脂質の多い食品・少ない食品を解説します。

監修管理栄養士：

田中 純子（管理栄養士）

保育園、小学校、特別養護老人ホーム、障害者支援施設で調理・献立作成の経験を経て、現在は総合病院に勤務。NST業務、栄養指導（外来・入院）、治験等に携わっている。

「脂質」とは？

脂質は、炭水化物・たんぱく質と並ぶエネルギー産生栄養素の一つです。脂質は、その構成要素である脂肪酸によって特徴が分かれます。脂肪酸には「飽和脂肪酸」と「不飽和脂肪酸」という2つの種類があります。飽和脂肪酸は、肉や乳製品などに多く含まれ、常温で固体となる性質があります。一方、不飽和脂肪酸は、植物油や魚油に多く含まれ、常温では液体の状態を保つのが特徴です。不飽和脂肪酸は一価不飽和脂肪酸（オリーブ油など）と多価不飽和脂肪酸、更に多価不飽和脂肪酸はｎ‐6系脂肪酸（大豆油・コーン油など）とｎ‐3系脂肪酸（魚介類など）に分けられます。ｎ‐6系脂肪酸とｎ‐3系脂肪酸は体内で合成できないため、食事から摂取する必要がある必須脂肪酸です。

脂質制限中の1日の摂取量

1日の脂質の目標量は、1日に摂取するエネルギーの20～30％です。脂質を制限する場合は、10～15％摂取するのが適切です。日本人の食事摂取基準（2025年版）は、18歳以上の男女の飽和脂肪酸摂取の目標量を総摂取エネルギーの7％相当以下としています。また、総摂取エネルギーを一定にし、5％を飽和脂肪酸から多価不飽和脂肪酸に置き換えることで心筋梗塞疾患の減少が認められています。

脂質制限中に食べてはいけないもの

脂身の多い肉類

牛や豚のバラ肉やロース肉など、脂質が多く含まれる部位は避けるべきです。特に飽和脂肪酸が多く含まれるため、脂質制限中には不向きです。代わりに鶏むね肉やささみなど脂質の少ない部位を選びましょう。

揚げ物や炒め物

鶏の唐揚げ（100g）は約10gの脂質を含み、これは蒸し鶏（むね肉皮無し・100g）の約5倍です。揚げ物は食材自体の脂質が少なくても、素揚げ＜唐揚げ＜フライ＜天ぷらと衣が付くほど、吸油率は高くなります。揚げる場合は、出来るだけ油をきるように心がけて下さい。炒め物の油は食材に対して５％が目安です。脂質は、気づかないうちに摂取してしまいがちなので、毎食の脂質量に注意すると良いです。

インスタント食品・加工食品・ファーストフード

カップ麺・冷凍ピザ・ベーコンなどは、添加物が多いだけではなく飽和脂肪酸も多いです。仮に摂り過ぎた場合は、翌日には少なめの食事にするなど、調節をすると良いです。

洋菓子

ケーキやドーナツ、クッキーなどの洋菓子やスナック菓子には、トランス脂肪酸や飽和脂肪酸が多く含まれています。これらは過剰に摂取すると心血管疾患のリスクを高める可能性があります。甘いものが食べたい場合は、フルーツや低脂肪ヨーグルトなどの代替品を選びましょう。

アルコール

アルコールは直接脂質を含むわけではありませんが、多量摂取は肝臓への負担が増えるだけでなく、代謝を妨げて脂肪の蓄積を促進する可能性があります。脂質制限中は適量を守るか、控えることが推奨されます。

脂質の多い食品

鯵・鰯・鯖・鰤・秋刀魚

青魚には、DHAやEPA（多価不飽和脂肪酸）が多く含まれており、LDLコレステロールを減らす効果があります。脂質の多い魚は、その脂が胃の粘膜を覆い、胃もたれを起こすこともあります。大根おろしと合わせると、でんぷん消化酵素が働いて、消化を促進し不快感を和らげるように作用します。

ヘーゼルナッツ・アーモンド・くるみ

ヘーゼルナッツ・アーモンドはオレイン酸（一価不飽和脂肪酸）が多く、くるみはｎ‐3系脂肪酸（多価不飽和脂肪酸）が豊富に含まれています。1回に7～10粒（25～30g）が適量です。

油

燃焼効率が良いMCTオイル（飽和脂肪酸）、抗酸化力が高いオリーブオイル（一価不飽和脂肪酸）、血栓の予防・血圧低下効果があるアマニ油（多価不飽和脂肪酸）など、良質な油を選択すると良いです。

脂質の少ない食品

野菜・きのこ・海藻

食物繊維が多く含まれ脂質が0gに近い食材が多くお勧めです。食物繊維は便の排泄を増加させ、コレステロールの低下に効果があります。生活習慣病の重症化予防には 食物繊維を概ね 25 g/日以上摂取することをお勧めします。

貝・甲殻類

あさり（100gあたり脂質0.3g）・しばエビ（0.4g）・まだこ（0.7g）など貝・甲殻類を使用した地中海食は健康寿命を伸ばす効果があると言われています。

鶏肉

むね肉皮無し(100gあたり脂質1.9ｇ）やささみ(0.8ｇ）などは、牛もも脂肪無し（6.7ｇ）や豚もも脂肪無し（6.0ｇ）と比べて脂質の少ない部位が多いので使いやすい食材です。皮は除いて調理をすると更にヘルシーになります。

ヨーグルト

普通牛乳（100gあたり脂質3.8g）と無糖ヨーグルト(0.3g）を比較するとたんぱく質はほとんど変わらないのに対し、無糖ヨーグルトの方が脂質は低いです。

赤身や白身魚

マグロ（100gあたり脂質0.4g）や真鱈(0.2g）など赤身や白身魚は脂肪分が少ないため減量にも適しています。お刺身・はんぺんなど手軽に摂り入れることが出来ます。

「脂質制限中に食べてはいけないもの」についてよくある質問

ここまで脂質制限中に食べてはいけないものなどを紹介しました。ここでは「脂質制限中に食べてはいけないもの」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

脂質を摂取することで太りやすい人の特徴について教えてください。

田中 純子

基礎代謝は10代がピークで年齢を重ねる毎に減っていきます。基礎代謝が低下すると内臓脂肪は蓄積しやすくなります。また脂肪が多い方は、食欲を抑えるホルモン（レプチン）の働きが弱りがちのため、食欲コントロールが悪く太りやすくなります。1日20分のウォーキングを行うなど生活に運動を取り入れることで、太りにくい身体を作り、基礎代謝の低下を抑制することが望ましいです。

脂質と炭水化物ではどちらが太りやすいのでしょうか？

田中 純子

脂質（1gあたり9kcal）はエネルギー密度が高く、炭水化物（1gあたり4kcal）よりも少量で多くのカロリーを摂取しやすいという特徴があります。しかし、実際に太るかどうかは、脂質と炭水化物のどちらを過剰に摂取しているかによると言えます。

脂質はエネルギー源としてだけでなく、ホルモンの材料や体温調整の役割を果たす大切な栄養素です。一方、炭水化物は身体にとって主要なエネルギー源であり、脳や筋肉を動かすために欠かせません。ただし、どちらも必要以上に摂取すると、余剰分は脂肪として体内に蓄積されます。

つまり、脂質も炭水化物も適切な量を守ることが重要であり、極端に制限するのではなく、バランスの取れた食事を心がけることが太りにくい身体を作る鍵となります。

編集部まとめ

食品や料理を見ただけで、脂質がどのくらい含まれているのかを把握するのは簡単ではありません。脂質は、「量」だけではなく「質」にも注意を払うことが大切です。動物・植物・魚にはそれぞれ異なる種類の脂肪が含まれています。極端に脂質の摂取量を減らすのではなく、これらの食品を食事の中でバランスよく摂り入れ、正しい知識の基で脂質制限を行うと良いです。

