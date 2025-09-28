¼ó°Ì¼¯Åç¤È¾¡ÅÀ£¹º¹¤Î£µ°Ì¡£Ä®ÅÄ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¾»»Ò¸»¤Ï²¿¤âÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö°ìÀï°ìÀï¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡×
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï£¹·î27Æü¡¢J£±Âè32Àá¤Ç¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¡¢£±¡Ý£°¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡³éË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¾¡ÅÀ£³¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç£¶·î¤«¤é£¸Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï£³Ê¬¤±£±ÇÔ¤Î£´ÀïÌ¤¾¡Íø¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡ÅÀ¤ò¿¤Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç·Þ¤¨¤¿²¬»³Àï¤Ï¡¢ÂçÈ¾¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Þ¤ÇÆÀÅÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¡½¡½¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤âÉº¤¦¤Ê¤«¡¢90¡Ü£µÊ¬¤ËDF¾»»Ò¸»¤¬¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¡£
¡¡MF²¼ÅÄËÌÅÍ¤Î±¦CK¤ÏÁê¼ê¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿²¼ÅÄ¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤È¡¢FW¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¾»»Ò¤¬¥Ø¥Ã¥É¤ÇÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤ß¤»¤¿¡£
¡¡·àÅª¤Ê·èÃå¤À¤Ã¤¿¡£¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÀÚ¤ì¤º¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÖºÇ¸å¡¢¥»¥Õ¥ó¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¸»¤¬·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏËÜÍè¡¢Ä®ÅÄ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥â¥Î¤Ë¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾»»Ò¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖËÌÅÍ·¯¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤¿¥Ë¥¢Â¦¤Ë¤¤¤Æ¡¢¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤¬¡Ë¼«Ê¬¤ò±Û¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¥»¥Õ¥ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÍè¤ë¤«¤â¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¿®¤¸¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¥»¥Õ¥ó¤ÎÂÎÀªÅª¤ËÄ¾ÀÜ¥´¡¼¥ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤â¤·¤«¤·¤Æ¡Ù¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡ÀèÀ©¤·¤Ê¤¬¤éÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿Á°Àá¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.Àï¡Ê£±¡Ý£±¡Ë¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢32ºÐ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¥«¥Ä¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¸ò¤¨¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤ë¡£
¡Ö¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡È¤ª¤Þ¤±¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤êÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°Àá¤Î¸å¤ËËÍ¤¬¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¼«¿È¤Ë¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï²¬»³Àï¤Î¾¡Íø¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç£¶»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¤Î¾¡ÅÀº¹£¹¤Î£µ°Ì¤òÊÝ¤Á¡¢Í¥¾¡¤ËË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£2011Ç¯¤«¤é18Ç¯¤Þ¤Ç¼¯Åç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢J¥ê¡¼¥°¤ä¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¾»»Ò¤Ï¸ÅÁã¤Î¶¯¤µ¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢ºòµ¨½ªÈ×¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ£³°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä®ÅÄ¤â½Å¤Í¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö¼¯Åç¤ÏÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÍ¥¾¡¤Î»ÅÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±°Ì¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÂçµÕÅ¾¡¢¤É¤Á¤é¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿¤¿¤«¤Ç»î¹ç¹ª¼Ô¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¡¢ËÍ¤é¤Ï¼ó°Ì¤Î´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤ï¤ì¤ëÎ©¾ì¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼¯Åç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤¤¤¯¤é¼¯Åç¤Ç¤â²¼¤ÎËÍ¤é¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¾¯¤Ê¤«¤é¤º¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥¸¥ï¥¸¥ï¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¼¯Åç°Ê³°¤ËËÍ¤é¤Î¾å¤Ë¤â²¿¥Á¡¼¥à¤«¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢Â¾ÎÏ¤Ç¤·¤«Í¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢³ÎÎ¨¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¼¥í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏÄü¤á¤º¡¢°ìÀï°ìÀï¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤Ï30Æü¤Ë¡¢Ãæ£²Æü¤Ç¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥ÈÂè£²Àá¤Î¥¸¥ç¥Û¡¼¥ëÀï¤òÅ¨ÃÏ¤Ç·Þ¤¨¤ë¡£Å·¹ÄÇÕ¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È£´¤Þ¤Ç¾¡¤Á»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¢Àï¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢25¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÄ®ÅÄ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤ë¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÌî¸ý°ìÏº¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
