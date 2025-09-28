ファン・ビンビンが日本に、不動産購入も？―華字サイト

中国の有名女優ファン・ビンビン（范冰冰）について、「日本の高級ブランド店で買い物をしていた」との目撃情報が伝えられた。

華字サイトに25日掲載された記事によると、複数の人が店にいるファン・ビンビンを見掛け、そのそばには「謎の男性」の姿もあった。

当日の2人の装いはファン・ビンビンがピンク色の羽織ものに黒のロングスカート、一方の男性は白いシャツに黒のパンツ姿。買い物中にファン・ビンビンの持ち物が床に落ちると男性がすぐに腰をかがめて丁寧な態度で拾う場面なども見られ、ファン・ビンビンは男性のこうした行動に慣れているかのように落ち着いた様子だったという。

2人の息の合った雰囲気は「ファン・ビンビンの新しい恋人ではないか」との臆測も呼んでおり、これについて記事は「俳優のリー・チェン（李晨）が最後に正式発表されたファン・ビンビンの恋人」と前置きした上で、「あれから長い年月がたち、海外での仕事も安定している。ファン・ビンビンは新たな幸せを見つけてもいい時期だ」とコメントしている。

このほか、ファン・ビンビンを巡っては「日本ですでに不動産を購入済み」との情報が投稿されており、実際に背景から日本だと分かる部屋で撮った写真も自身のSNSで公開しているが、あるファンからは「ファン・ビンビンが日本にいるのは撮影のため」との指摘が寄せられたという。（翻訳・編集/野谷）