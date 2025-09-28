Image: © Flinders University

オーストラリアのサメ専門家たちが、「サメの噛みつきに耐えられる」特殊なウェットスーツ素材を開発しました。さらに、実際にホオジロザメやイタチザメに噛みついてもらい、その効果をテスト。

さて、その結果はどうだったのでしょう。

ウェットスーツを実際にサメに噛ませる実験

今回の実験はオーストラリアのフリンダース大学などに所属する専門家たちによる研究チームが行ない、その詳細はWildlife Research誌に掲載されています。

実験では、従来のウェットスーツに使われるネオプレン素材と、「Aqua Armour」、「Shark Stop」、「ActionTX-S」、「Brewster」と呼ばれる4種類の強化素材を比較。これらの耐かみつき素材によって、サメによる負傷や出血をどの程度軽減できるかを調査したのです。

実際にサメでテストし、咬傷の程度を軽度から重度まで4段階に分類。標準的なネオプレン製素材で生じる損傷と比較しました。

研究チームの1人であるフリンダース大学理工学部の研究者のTom Clarke氏は以下のように述べています。

我々の研究は、ウェットスーツに耐咬合性素材を組み込んだものと、標準的なネオプレン製のウェットスーツと比較しました。 その結果大型のホオジロザメやイタチザメ（最大3m）による中程度から重度の咬傷で生じるダメージを軽減できることを示しました。 （中略） テストした4つの素材の間にはわずかな違いがあるものの、いずれも重度の出血や、組織や四肢の喪失を伴うような重度の損傷を軽減することが明らかになりました。

致命傷を回避する可能性がある

Image: © Flinders University

今回の研究の背景にはマリンスポーツの人気なども含め、サメと人間との接触機会が増えているということがあります。サメが人間を噛む事自体はそこまで多くないとのことですが、その中でホオジロザメとイタチザメによる被害が最も多いとのこと。そして、これまで以上にその機会は増えるかもしれない、ということです。

そんななかで、研究チームは一般の人に対してもサメによる被害が減ればいいと考えているわけです。先に述べたように、今回の実験で咬傷の損傷を軽減する可能性があるとわかりましたが、フリンダース大学南部サメ生態学グループのリーダーである Charlie Huveneers氏は以下のように述べています。

これらの特殊スーツはすべてのリスクを排除するわけではありません。たとえば、（噛みつきによって）内部損傷が発生する可能性もあります。 我々の研究結果は、大きな裂傷やそれに伴う失血などを軽減し致命傷を避け、命を救う可能性があるということを示唆しているのです。 今回の研究結果は、専門職の方だけでなく一般の方にもこうした素材による製品の使用の適切性を伝えられると考えています。

たしかに、完全に噛みつきの衝撃に伴って、人体の内部が破壊されたり、骨折したりといったことが起きることも考えれば、まだリスクを完全に排除できないということもわかります。

柔軟な強いウェットスーツ3

こうした損傷に対しても、強化素材によるウェットスーツは有効な手段になりうると研究チームは述べています。

これまで、サメの噛みつきに対する防御策として開発されたのは、金属が編み込まれたチェーンメイル（鎖かたびら）ウェットスーツでした。これを着てサーフィンやダイビングをするのは、重すぎるし硬すぎるというわけですね。

それに対して、彼が研究している素材は超高分子量ポリエチレンで作られているため、強くて柔軟性があります。軽くて柔らかくて強い、そんな素材がさらに進化していけば、実用化されていく未来も見えそうな気がします。

こうした新素材がサーファーやダイバーにとって「最後の砦」になりうる可能性はあります。一方で、当然ですがコストや量産化といった課題が残っており、今後どの程度市販のウェットスーツに導入できるかが焦点です。