被災地に派遣された救急車両＝２７日、米アリゾナ州グローブ/Ally Mills

（ＣＮＮ）米アリゾナ州で２６日から２７日にかけて豪雨が発生して洪水が引き起こされ、少なくとも４人が死亡した。捜索隊は現在も行方不明者の捜索を続けている。

同州ヒラ郡緊急当局のカール・メルフォード氏によると、グローブ市で３人が死亡した。また約１４０キロ離れたスコッツデールでは、洪水に巻き込まれた車両付近で２７日に１人の遺体が見つかった。地元消防当局が発表した。

消防当局によれば、車両は２６日夜、深さ約２．７メートルに達する急流の中で部分的に水没しているのが確認された。警察がドローンやヘリを使って調べたところ、車内に人はいなかった。翌朝、水位が下がった後、車の外の歩道橋の下で遺体が見つかったという。

アリゾナ州のケイティ・ホッブス知事は２７日夜の記者会見で、ヒラ郡に非常事態を宣言し、州兵の派遣を含む救助・復旧活動への支援を指示した。知事によれば、ノーム国土安全保障長官と協議し、必要に応じて連邦緊急事態管理局（ＦＥＭＡ）が支援に入る用意があるとの回答を得た。

雷雨の接近を受けて、国立気象局は新たな洪水警報を発令した。

ヒラ郡の緊急管理当局は住民に屋内待機を指示した。救助犬による捜索を妨げないよう、住民は捜索区域に立ち入らないでほしいと呼びかけている。市当局は現在、中心部の建物被害の確認を進めており、交通局も橋の安全性調査に乗り出す見通しだという。

国立気象局によると、フェニックス・スカイハーバー国際空港では２６日に約４１ミリの雨が観測された。これは１日あたりの降雨量としては、２０１８年１０月１３日以降で最多となった。

グローブ市のガメロス市長は２７日、フェイスブック投稿で、多数の車両が濁流にのみ込まれたと述べ、押し流された車両の捜索が続いていると説明した。

ＣＮＮ提携局ＫＰＮＸが入手した映像には、茶色く濁った水が通りを激しく流れる様子が映っている。住民のアリー・ミルズさんが撮影した動画には、道路に深いわだちが残り、車が泥に突っ込んで走り抜けた跡が見える。