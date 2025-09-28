◇ア・リーグ ガーディアンズ3―2レンジャーズ（2025年9月27日 クリーブランド）

ア・リーグ中地区のガーディアンズが27日（日本時間28日）のレンジャーズ戦にサヨナラ勝利を収め、87勝74敗として2年連続のポストシーズン（PS）進出を決めた。これにより、ア・リーグは東地区のブルージェイズ、ヤンキース、レッドソックス、中地区で同じくこの日、PS進出を決めたタイガースとガーディアンズ、西地区優勝のマリナーズの6チームのPS進出が決定。ワイルドカードを争っていたアストロズのPS進出は8年連続でストップした。

息詰まる熱戦は意外な形で終止符が打たれた。9回、2死走者なしから1安打2四球で満塁のサヨナラ機で7番・ケイファスが打席に入った。レンジャーズ・ガルシアの投じた2球目が背中を直撃。押し出し死球で劇的サヨナラ勝利をつかむと、本拠ファンは大興奮。グラウンドではナインが歓喜の輪を作り、その上には地鳴りのような轟音が降り注いだ。

PS進出の6チームは決まったが、組み合わせの確定はレギュラーシーズン最終戦まで持ち越されることとなった。東地区は同率で首位に並ぶブルージェイズ、ヤンキースがともに勝利を収めて93勝68敗としたため、優勝の行方はシーズン最終戦に。最終戦でも、ともに勝利、敗戦となった場合は対戦成績で上回るブルージェイズの東地区優勝が決定する。PSでは優勝を決めたチームが第1シードに入る。

同じく中地区も87勝74敗でガーディアンズとタイガースが同率首位。両チーム間の対戦成績はガーディアンズが8勝5敗と上回っている。優勝チームは第3シードでWCSに回ることとなり、ワイルドカード3位チームと戦う。