【しまむらのベスト & ビスチェ】が優秀！「破格すぎる」「簡単におしゃれコーデ完成」だって！

ベストやビスチェを取り入れるだけで、普段のコーデが一気に垢抜けるはず。今回は【しまむら】から、セットでお得なビスチェや、簡単におしゃれが完成する優秀ベストをピックアップしました。シャギー素材や刺しゅうなどを取り入れた、着るだけで華やかさをプラスしてくれるデザインばかり。いつものスタイリングをアップデートしてくれるアイテムは、早めのチェックがおすすめです。

ブラウンニットを一点投入するだけで秋ムードへシフト

【しまむら】「シャギーニットチュニック」\1,639（税込）

トレンド感のあるブラウンの「シャギーニットチュニック」は、着るだけでグッと秋ムードに引き寄せてくれるアイテム。ノースリーブで適度な肌見せを楽しめて、残暑の厳しい今の時期にぴったりです。@chii_150cmさんも「簡単におしゃれなレイヤードコーデが完成」とお気に入り。レーススカートを合わせれば、質感の違いが映えて奥行きのある着こなしに仕上がります。

白Tに重ねるだけで即こなれ感アップのスウェードビスチェ

【しまむら】「スウェードビスチェ」\1,089（税込）

スウェードライクなビスチェは、季節感をプラスしてくれるうえに、シンプルな白Tに重ねるだけでおしゃれ度がアップする優秀アイテム。ギャザーがフェミニン感とほどよい立体感を演出してくれるのもポイントです。肩ひもは取外し可能で着こなしの幅が広がるはず。写真のように、白Tと白ボトムスに合わせればカジュアルに。タイトスカートと組み合わせてフェミニンに振る着こなしもおすすめです。

刺しゅうベストでコーデに華やぎをプラス

【しまむら】「コードシシュウベスト」\1,089（税込）

立体的なコード刺しゅうが目を引くベストは、シンプルなトップスに合わせるだけで一気に華やぎを添えてくれます。フロントのリボンもさりげないアクセントに。ブラウンのトップスと淡色スカートに合わせれば、ナチュラルながらもコーデが垢抜けた印象に引き寄せてくれるかも。シンプルなTシャツに合わせてカジュアルダウンしてもGOOD。ベストを味方にすると、幅広い着こなしが楽しめるはず。

ビスチェとロンTのセットならワンツーで決まる

【しまむら】「TNKシャギービスチェ + T」\1,639（税込）

ふわもこなシャギービスチェとロンTがセットになった優秀アイテム。単品どうしの組み合わせはバランスが難しいレイヤードスタイルも、これならワンツーで完成するのがうれしい。ショート丈のビスチェは、リブスカートと合わせればすらりとIラインシルエットを演出し、脚長効果も期待できるはず。足元はボリュームスニーカーでカジュアルにまとめれば、甘さとの好バランスに。@chii_150cmさんも「破格過ぎる 」とコメントする、お得感たっぷりなセットです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase