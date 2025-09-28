中国オープン

男子テニスの世界ランキング9位、ロレンツォ・ムゼッティ（イタリア）の行動が物議を醸している。現地26日に行われた中国オープン（北京）のシングルス1回戦で、試合中に観客へ思わぬ一言。翌日、本人はSNSで謝罪のコメントを残した。

問題は同36位のジョバンニ・ムペツィ・ペリカール（フランス）との対戦で起こった。第1セットを先取して迎えた第2セット。タイブレーク中にポイントを落としたムゼッティは「あのクソ（f***ing）中国人、いつも咳き込んでやがる」と放送禁止用語を使って一部の観客を非難した。アンパイアから諫められてもお構いなし。咳をする真似で観客の笑いを誘っていた。

結果的に試合には勝利したものの、SNSには批判の声が殺到する事態に。ムゼッティは試合翌日の27日、インスタグラムで「昨日の試合中に苛立ちから発した発言について、心からお詫び申し上げます」と謝罪のコメントを残している。

また、自身の発言はプレーの邪魔をする一部の観客に向けたものだと主張。「僕の表現は間違っており、不適切だったと認識しています。多くの中国人ファンを傷つけました。深く反省しています」と自戒の念を込めた。

さらに「ここが僕の故郷のように感じています。皆さんから常に受けてきた温かさと優しさを大切に思っています」と中国に感謝の意を記した。ムゼッティは28日、2回戦でアドリアン・マナリノ（フランス）と対戦する。



（THE ANSWER編集部）