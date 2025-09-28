父親としての顔、芸術家肌な一面…暴対法と戦った“任俠派弁護士”が語る「伝説の親分たちの実像」

〈力にものを言わせ、カネのためならなんでもする……そんなヤクザとは反対に、かつては生涯にわたり「任俠道」を探究し続けた組長たちがいた。彼らは、ヤクザを「反社会集団」と一括りに規制する暴対法の在り方にも疑問を投げかけ続けていたという。二人の大物ヤクザとともに歩んだ“任俠派弁護士”こと南出喜久治弁護士が、その素顔を語る〉

暴力団対策法の施行は、ヤクザ社会に大きな影響を与えた。その施行から30年余り、警察による取り締まりが強化され、暴力団組織は縮小傾向にある。

法の施行前後、そのあり方を問い、組織の内部から変革を試みた二人の“大物組長”がいた。京都府の老舗ヤクザ・会津小鉄の四代目会長であった高山登久太郎氏と北九州を拠点とする工藤會を率いた溝下秀男氏だ。彼らは、それぞれの組への貢献度の大きさもさることながら、組員に生業を持たせ、「任俠」という理念に立ち返ることで組織の存続を図るという考えを持っていたことでも“特異な存在”であった。

そして、その暴対法との戦いの中核にいた人物が、南出喜久治弁護士だ。「任俠派弁護士」を自認する南出弁護士は、当時ほとんどの弁護士が躊躇した暴対法違憲訴訟の代理人を務め、両氏と深く関わった。今回、南出氏がこれまで明かされることのなかった当時の状況と、二人の組長の人間性について語った（以下、「」内の発言は南出弁護士）。

「我々は任俠団体だ」

南出氏がまず振り返ったのは、高山登久太郎氏についてだ。高山氏は‘84年〜’89年にかけて山口組と一和会の間で起こった「山一抗争」など数多くの抗争事件で仲裁役を務めたことでも知られる有名ヤクザだ。

「‘92年3月に暴対法が施行されると、ヤクザ社会も揺れました。最大組織の山口組は、経済ヤクザとしての実態を維持したまま法と争う姿勢を見せましたが、高山さんの考えは全く違ったのです。彼は『ヤクザが任俠の原点に回帰するためにこそ、この法律と戦うべきだ』と主張しました。そして、その信念を掲げて『一緒に戦ってほしい』と、私の事務所を訪れたのです」

しかしその時、南出弁護士は会津小鉄の系列組織との間で難しい問題を抱えており、いつ高山氏と対立するかわからない状況だった。そこで、南出氏は高山氏に対して条件を出す。

「条件は3つ。一つは訴訟方針に一切口を出さないこと。二つ目は途中で訴訟を取り下げないこと。そして三つ目が、私が高山さんとバッティングする可能性のあるすべての案件に関して一切干渉しないこと。この三つ目の案件というのは、京都の崇仁地区をめぐる紛争に関する事で、私は会津小鉄と対立する団体のトップの弁護をしていたからです。

山口組も絡んだ三つ巴の紛争で、集会所に銃弾が撃ち込まれ、何人もの死者が出るほどの激しい状況でしたから、その件に一切干渉しないという約束がなければ、この話は到底受けられなかったのです。高山さんは『わかった、絶対にそれは守る』と約束し、最後まで約束を守ってくれました」

‘92年5月21日、京都府警本部で会津小鉄の聴聞会が開かれた。南出弁護士は、法律上の暴力団の定義（暴力的不法行為等を助長する団体）を突きつけ、公安委員会を痛烈に批判した。「あなたたちが許可するパチンコ店は常習賭博罪の幇助であり、ソープランドは管理売春罪にあたる。日本最大の暴力団は、桜の代紋を掲げたあんたらやろ！」と主張。高山会長も「我々は任俠団体であり、暴力団として一方的に一括されるのは不本意だ」と述べた。二人は、「任俠の道に戻る」という声明のもと、その正当性を訴えて法と対峙した。

「最後まで息子を守ってくれや」

南出弁護士の目には、高山氏は情の深い一面も持つ人物として映っていた。

「高山さんはかねてから『ヤクザは生業を持つべきだ』という考え方の人で、実際、自身も建設会社を持っていました。そんな人でしたから、息子には堅気として生きてほしいと願っていました。ところが、高山さんが四代目を退いた後、五代目体制になった会津小鉄会側から、引退した高山さんの事業に対して執拗な妨害や嫌がらせが始まったのです。

それを見かねた息子の義友希（よしゆき）さんは、『父親を守るには、五代目を牽制できるだけの力を持つ組織に身を置くしかない』と考えました。純粋な親孝行の気持ちから、対立関係にあった山口組系の弘道会に所属することを決意したのです。私はその心根に本当に感心しました。しかし、高山さんにしてみれば、息子が堅気どころか代紋の違う山口組に行くということで、親子大喧嘩になりまして。私が仲裁に入ったんです」

南出弁護士が、親を思う息子の気持ちを汲んでほしいと説得すると、高山氏は最後には「ようわかった」と納得し、こう頼んだという。

「南出先生、最後まで義友希を守ってくれや」

この頃、高山氏はすでに健康を害していた。そして亡くなる2日前、高山氏から南出弁護士に電話があった。

「『もうわしもあかんかもしれんなあ。くれぐれも義友希を頼むで』と。私に対する遺言のようなものでした」

このように息子への深い情愛を見せた高山氏だが、自身のアイデンティティーに関しても強い想いがあった。在日韓国人である彼は日本人になることを強く望み、帰化を申請していたが、ヤクザという身分から認められなかったという。その想いの強さを、南出氏は次のようなエピソードで振り返る。

「ある時、暴対法違憲訴訟とは別の高山さん個人の訴訟の方針を話し合う場で、訴状に記載する年号の表記が議論になりました。弁護団にはさまざまな背景を持つ人物がおり、韓国籍の弁護士は韓国の年号である『檀紀（だんき）』を、僧侶でもある弁護士は仏教の『仏紀（ぶっき）』を、そして他にも西暦を使うべきだという意見も出ました。

私が日本の元号、あるいは『皇紀（こうき）』を使うべきだと主張し議論が紛糾するなか、高山さんが『皇紀でええやないか！ わしの裁判やぞ！』と強い口調で言ったのです。在日韓国人である彼が日本の皇紀を主張したことに、その場にいた誰もが驚きましたよ。彼は、日本人でありたいという気持ちをそれほど強く持っていたのだと思います」

高山氏と思想を同じくしたもう一人の人物が、工藤會を率いた溝下秀男氏だ。福岡県北九州市に本拠を置く工藤會のトップを務めた人物だ。

「高山さんから『わしの路線に似ているのは工藤會の溝下だ。会ってくれ』と言われ、当時、溝下さんが服役していた大阪刑務所に面会に行きました」

そこで南出弁護士は衝撃的な言葉を聞く。溝下氏は 「工藤會を完全に解散させた上で、『任俠道』を理念とするまったく新しい政治団体を創設する」と打ち明けたのだ。単なる看板の付け替えではなく工藤會を完全に解体する、と言い切ったのである。

「その驚きの発言に衝撃を受けると同時に、私は彼の本気を確信しました。ヤクザを本来あるべき姿に戻すという彼の高い理念、そして暴対法の規制を回避するという極めて優れた戦略。その両方を兼ね備えたこの構想を聞き、『この人となら最後まで戦える』と即座に意気投合したのです」

高山・溝下両氏が「遺したもの」

溝下氏は豊かな人間的魅力も備えていたと南出弁護士は語る。

「彼は芸事が好きで、文章も書くなど、多才な人物でした。刑務所から出た後、慰労を兼ねて九州の嬉野温泉に旅行をしたことがあります。その時に一緒に窯元へ行き、茶碗を作りました。その時の茶碗は今でも持っていますよ」

そんな溝下氏には、組織の未来に対する確固たる哲学があったという。

「いきなり大きな理想を語るのではなく、まず自分の足元、つまりヤクザの世界から正していかなければ日本は良くならない、という考えでした。組員は不正な手法で利益を得るのではなく、田岡（一雄・山口組三代目）組長が言ったように『生業に就け』と。そうすれば不正をする必要がなくなる。それが彼の考える将来の工藤會の姿でした」

溝下氏は会長を務めた10年の間、ヤクザのあり方を模索していた。しかし、健康上の理由から、‘00年、実権をナンバー２の野村悟被告に移譲し始めると、組織は変貌。野村体制下では、市民や企業への襲撃も行うようになる。その後、工藤會は日本で唯一の「特定危険指定暴力団」に指定されるに至った。溝下氏の構想は実現しないまま、’08年に病により61歳で逝去する。

「私はいろいろなヤクザを見聞きして知っていますが、溝下さんは人物のスケールが違ったように思います。彼がもっと健康で長生きしていたら今のヤクザの姿は違ったものになっていたハズです」

高山、溝下両氏が目指した組織改革は実現しなかったが、その思想は、南出弁護士が引き継いでいる。南出氏は、元山口組系組長の盛力健児氏らとともに『一般社団法人 任俠盛力健児』を設立した。暴対法と、それに続く暴排条例により、ヤクザは人権すら奪われている。南出氏は、そうした人々の受け皿を作り、彼らに生業を持たせ、正しい任俠精神を復活させようとしている。

「覚醒剤を撲滅し、経済ヤクザの道を断ち切って、本当に任俠道で生きていくという人間なら『任俠盛力健児』で受け入れます。強きをくじき、弱きを助ける。腐敗した権力者という『旗本奴』から堅気を守る『町奴』のような組織が、今の日本には必要なんです」

暴対法という社会の大きな変化に対し、高山登久太郎と溝下秀男が組織のあり方を真剣に模索していた事実は、ヤクザ社会の一側面を物語っているだろう。