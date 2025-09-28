¡Ò¿Í¤¬¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ë²áÄø¤¬²¿¤è¤ê¤Î´î¤Ó¡Ó72ºÐ¥«¥ê¥¹¥ÞÈþÍÆÉô°÷¤¬41Ç¯´Ö¤ÎÀÜµÒ¤Ç´¶¤¸¤¿¡ÈÈþÍÆ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡É
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¡Ö³¹Ãæ¤Î±ü¤µ¤ó¤Ë¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¡×72ºÐ¤ÎÈþÍÆÉô°÷¤¬»³´ÖÉô¤ÎÄ®¤Ç¡ÈÆüËÜ°ì¡É¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¸Ø¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤è¤êÂ³¤¯
¡Ö²½¾ÑÉÊ¤Ï¡¢¤¿¤ÀÇä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£¤½¤ì¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤È¡¢°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×
°ÂÃ£ÂÀÍÛÆ²Ìô¶É¡Ê°Ê²¼¡¢°ÂÃ£ÂÀÍÛÆ²¡Ë¤ÎÀìÌ³¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ä¹Ã«Àî·Ë»Ò¤µ¤ó¡Ê72¡Ë¡£1998Ç¯¤«¤é12Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢¥«¥Í¥Ü¥¦¤Î²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥È¥ï¥Ë¡¼¡Ù¤ÎÀ½ÉÊÇä¤ê¾å¤²ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¡¢2010Ç¯¤Ë¤ÏÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£¤Ç¤âÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¸Ø¤ë°ÂÃ£ÂÀÍÛÆ²¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢°ì¿ÍÌ¼¤Î°½¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤È¤È¤â¤ËÅ¹¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë¡£
µÒ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈà½÷¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿Æ¤¤ç¤¦¤À¤¤°Ê³°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤¦»×¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£³¹¤¸¤å¤¦¤Î±ü¤µ¤ó¤¬¤³¤¾¤Ã¤ÆÄÌ¤¦ÆüËÜ°ì¤ÎÅ¹¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢Ì´¤À¤Ã¤¿Àì¶È¼çÉØ¤Ø¤ÎÆ»¤ò¼Î¤Æ¡¢½÷¿´¤ÎÍý²ò¤Î¤¿¤á¤ËËÛÁö¤·¤¿»î¹Ôºø¸í¤ÎÆü¡¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£
¢£ÈþÍÆ¤Ï½÷À¤Î¸«¤¿ÌÜ¤â¿´¤âÊÑ¤¨¤ë¡£¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¿
·Ë»Ò¤µ¤ó¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£94ºÐ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öµ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØºÇ¶á½ë¤¤¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÊ¿µ¤¤Ê¤Î¡©¡Ù¤È¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Èý¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤éÉÁ¤Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢ÌÜ¤¬¤¿¤ë¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤éÌÜ¸µ¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤Ì¤«¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²ÃÎð¤ÇÈéÉæ¤Ï¿â¤ì²¼¤¬¤ë¤±¤É¡¢¡Øº£¤Î»þÅÀ¤ÇºÇ¹â¤Î¥¥ì¥¤¤µ¤Ç¤¤¤è¤¦¡Ù¤ÈÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÅØÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¸«½¬¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¡¢Æ¬¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
ÈþÍÆ¤Ï½÷À¤Î¿´¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¡¢·Ë»Ò¤µ¤ó¤Î´î¤Ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÈÕ½©¤Î¤¢¤ëÆü¤Ë¡¢40ºÐ¤°¤é¤¤¤Î½÷À¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èè¤ì¤¿´é¤ò¤·¤Æ¿È¤Ê¤ê¤â¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¤½¤ÎÊý¤Ï¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢·ëº§¤·¤Æ20Ç¯´Ö¡¢ÆñÉÂ¤Î¸È¤Î²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¸È¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Æ¡¢¤´¼ç¿Í¤¬¡¢2Çñ3Æü¤Î²¹ÀôÎ¹¹Ô¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡ØÉ×¤ËÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Ï¥¹¥¥ó¥±¥¢¤«¤é²¿¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æº¹¤·¤¢¤²¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Þ¤ÇÈþÍÆ¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ë¤¹¤°¤Ë¶µ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¡£¡Ø¥Í¥¤¥ë¤Ê¤é¤¹¤°¤Ë¤ÏÍî¤Á¤º¡¢3Æü»ý¤Ä¡Ù¤È»×¤¤¡¢¤»¤á¤Æ¤â¤Î»×¤¤¤Ç¥Þ¥Ë¥¥å¥¢¤òÅÉ¤Ã¤Æº¹¤·¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡×
²ð¸îÍÑ¤Î¾ÃÆÇÍÑ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ç¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Î¼ê¤ò¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·Ë»Ò¤µ¤ó¤Ï¹ÈÍÕÊÁ¤Î¥Í¥¤¥ë¥¢¡¼¥È¤ò»Ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï»Å¾å¤¬¤Ã¤¿»ØÀè¤ò¸«¤Æ¡È¤ï¤Ã¡É¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¥¥ì¥¤¤Ê¼«Ê¬¤Î¼ê¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡Ù¤È´¶Æ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¹¹Ô¸å¤â¡¢¤½¤ÎÈà½÷¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¥á¡¼¥¯¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤Ä¤â¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
²½¾Ñ¤Ï¿´¤ò¤âÁ°¸þ¤¤Ë¤µ¤»¤ë¡£¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÇÀ¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ë¤â¥á¡¼¥¯¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¡£
¡ÖÂÀÍÛ¤Î¸÷¤Ï¡¢ÇÀºîÊª¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤ªÈ©¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÅ¨¡£UV¥±¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢´À¤ÇÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤Æü¾Æ¤±»ß¤á¸ú²Ì¤Î¹â¤¤¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁ¦¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¸ý¹È¤ò¥µ¥Ã¤È°ú¤¯¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤¿¤È¤¨¥È¥Þ¥È¤ä¤¤å¤¦¤ê¤·¤«¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤À¤Ã¤Æ¤ä¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¢£¡Ö½÷¤¬¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤ÇÆñ¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤è¤ê¤â³Ú¤·¤¤¤Î¤è¡×
¥á¡¼¥¯¤Ë¤³¤À¤ï¤ë·Ë»Ò¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ïµ¤Ê¬¤¬¥¬¥¯¥ó¤ÈÍî¤Á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¡¢Ëè·î40ËÜ°Ê¾åÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ý¹È¤¬1Ç¯¤Ç¤¿¤Ã¤¿¤Î4ËÜ¤·¤«Çä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Çä¤ê¾å¤²¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Þ¥¹¥¯À¸³è¤Ç¡Ø²½¾Ñ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤ÍýÍ³¡Ù¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¼ê¤òÈ´¤¯¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈ¿Æ°¤Ç¡¢º£¤Ï¡¢¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤Î¥±¥¢¤Î»ÅÊý¤òËº¤ì¤¿¤È¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï²¿¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤Ð¤«¤ê¡£½÷À¤â50ºÐ¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢¥á¡¼¥¯¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤¬3Ê¬¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ß¤¿¤¤¤Ë1»þ´Ö¤«¤±¤í¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤¬Â¸Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÊ¿²º¤À¤«¤é¤³¤½¡£¤â¤Ã¤ÈÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ËìÅÍß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿·¸«¤Ëµ¢¤Ã¤Æ41Ç¯¡¢·Ë»Ò¤µ¤ó¤ò²£¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢°ÂÃ£ÂÀÍÛÆ²¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡¢É×¡¦½ÓÆó¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÇä¤ê¾å¤²¤â·Ë»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¥â¥Î¤Ï²¿¤«¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÈà½÷¤Î´î¤Ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤ªÀá²ð¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¤ªÀá²ð¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¤ªÀá²ð¤ò¤µ¤ì¤¿µ²±¤¬¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
Ì¼¤Î°½¤µ¤ó¤Ï¡¢Êì¤Ç¤¢¤ë·Ë»Ò¤µ¤ó¤ò¤³¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅ¹¤Ç¤ÏÈþÍÆ¤Î¥×¥í¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÅ·Á³¥Ü¥±¤Ç²È¤Ç¤Ï¤¤¤¸¤é¤ì¥¥ã¥é¡£¤È¤¯¤Ë¥«¥¿¥«¥Ê¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¤¤Ä¤â²ÈÂ²¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¤â²¿ÅÙÃí°Õ¤·¤Æ¤â¡Ø¤¢¤Ê¤Ò¤é¤¡¼¡Ù¤È´Ö°ã¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÊì¤òµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ð¤«¤ê¡×
¤µ¤é¤Ë°½¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤¤È¤¤Ï¡¢Êì¤Ë¤Ï¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£»ä¤Ï¡¢ÁÄÉã¡Ê¸¬µÈ¤µ¤ó¡Ë¤¬ÌôºÞ»Õ¤È¤·¤ÆÅ¹Æ¬¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢µÞ¤¤ç¡¢Âç³Ø±¡¤ò¤ä¤á¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Å¹¤ò·Ñ¤°¤È¤¤¤¦·è°Õ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Î¢É½¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊì¤È°ì½ï¤ËÅ¹¤ËÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤Î»Å»ö¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
·Ë»Ò¤µ¤ó¤¬Êì¤«¤éÅÏ¤µ¤ì¤¿¥Ð¥È¥ó¤Ï¡¢°½¤µ¤ó¤ËÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë°½¤µ¤ó¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¤Ç¡¢·Ë»Ò¤µ¤ó¤ÎÂ¹¤Îñ¥Âç·¯¡Ê9¡Ë¤â¡¢Ì´¤ÏÌôºÞ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅ¹¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤À¤È¡¢³Ø¹»¤Î³Ø½¬È¯É½²ñ¤Ç¡ÈÀë¸À¡É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£·Ë»Ò¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¸ì¤ë¡£
¡ÖÆ¬¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¤¤¿¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Î»ä¤Ë¡¢ñ¥¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ø¥Ð¥¢¥Ð¤¬¡È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤À¤±¤À¤Í¡Ù¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢½÷¿´¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤Í¡£¤Ç¤â¡¢²ÆÁ°¤Ë»çÍÛ²Ö¤ÎÑòÄê¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¡ØÍèÇ¯¥¥ì¥¤¤Ëºé¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤³¤Î»Þ¤òÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤è¡Ù¤È¶µ¤¨¤¿¤é¡¢¡Ø¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤À¤·¡¢Æñ¤·¤¤¤Í¡Ù¤ÈÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èþ¤òºî¤ë¤Ë¤ÏË«¤á¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤â¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢²Ö¤ò°é¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æñ¤·¤¤¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤¬²¿¤è¤ê¤â³Ú¤·¤¤¤³¤È¤À¤È¡¢ñ¥¤Á¤ã¤ó¤¬¤ï¤«¤ë¤È¤¤âÍè¤ë¤Î¤«¤·¤é¤Í¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ·Ë»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Õ¤Õ¤Õ¡×¤È¾Ð¤¦¡£Èà½÷¤Î¡È¤ªÀá²ð¡É¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£°¦¤æ¤¨¤Ë¸·¤·¤¤ÈþÍÆ»ØÆ³¤ÎÀ¼¤¬¡¢º£Æü¤â¡¢°ÂÃ£ÂÀÍÛÆ²¤ÎÅ¹Æâ¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§»³ÆâÂÀ¡Ë