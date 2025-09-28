¡Ö¸á¸å¤ÏÎ¢Ìç¤«¤é¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¼Ö¤Ë¡×°ËÆ£¤Ä¤«¤µ¤ÎÉô³è¤â¤ªÇã¤¤Êª¤â¥É¥é¥Þ¤Çµ¼»÷ÂÎ¸³¤·¤¿Ä¶Â¿Ë»¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå
¡ÖºÇ¶á¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥¤¥³16ºÐ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÉðÅÄµ×Èþ»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÈLINE¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢µ×Èþ»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬µ¢¹ñ¤·¤¿¤È¤¤Ë²ñ¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È¥É¥é¥Þ¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï°ËÆ£¤Ä¤«¤µ¤µ¤ó¡Ê58ºÐ¡Ë¡£²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤Î»£±ÆÅö»þ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤âË»¤·¤¤»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿ËÙÅÄ¤¢¤±¤ß¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿¾®Àâ¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¿¥ÅÄ¥¢¥¤¥³¤â½÷»Ò¹âÀ¸¡£»ä¼«¿È¡¢Åö»þ¤Ï³Ø¶ÈÍ¥Àè¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢·ÝÇ½¥³¡¼¥¹¤Î¤Ê¤¤¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ï³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸á¸å¤Ë¤ÏÎ¢Ìç¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¼èºà¤ä¥é¥¸¥ª¤Î»Å»ö¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦ËèÆü¡£²ÆµÙ¤ß¤äÅßµÙ¤ß¤Ê¤É¤ÏÉñÂæ¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¤ª»Å»ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ïµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
µÝÆ»Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Éô³è¤Îµ¼»÷ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢ÅÔÆâ¤ÎµÝÆ»¾ì¤ÇÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£½êºî¤¬Èþ¤·¤¤¤·¡¢¸Ó¤äÂÂÞ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¡£¤¿¤À¡¢µÝ¤ò¤Ò¤¯¤Ë¤ÏÎÏ¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌð¤¬Åª¤ËÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
½÷»Ò¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Î³Ø¹»¤Ç¤Ï¶¦³Ø¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£
¡Ö¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥ÈÌò¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬½éÂÐÌÌ¡£»ä¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë¤ÏÍÏ¤±¹þ¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø¶âÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿µÈÅÄ¹¯»Ò¤Á¤ã¤ó¤äÆ£ÅÄ½¨À¤¤¯¤ó¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥í¥±¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¾¸Å²°¶á¹Ù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö³¹Ãæ¤òñ¥ÁÖ¤È¼«Å¾¼Ö¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¥·¡¼¥ó¡¢Ì¾¸Å²°¤Î³¹¤Ë¤ªÊì¤µ¤óÌò¤Î²Ã²ì¤Þ¤ê¤³¤µ¤ó¤ÈÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
½ÇÊì¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¤Æ¡¢Êì¡Ê²Ã²ì¡Ë¤È¥¢¥¤¥³¡Ê°ËÆ£¡Ë¤Î3¿Í¤Ç¤¹¤¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö»ä¤¬¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢½ÇÊì¤Ï¤¹¤¾Æ¤¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿ÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤â¥»¥ê¥Õ¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£NG¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢½ÇÊì¤ÏÍñ¤ò³ä¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¤ªÆù¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¡¢Í¾·×¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤âNG¤Ë¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë²Ã²ì¤µ¤ó¤«¤é¤â¡Ø¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¤è¡Ù¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ë¤â¤¢¤¤é¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡¢OK¥·¡¼¥ó¤â¡¢¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤Ã¤Ý¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ø¥¢¥¤¥³16ºÐ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¢1982Ç¯¡Ë
ËÙÅÄ¤¢¤±¤ß¤¬¹â¹»ºß³ØÃæ¤Ë¼¹É®¤·¤¿¡Ø1980¥¢¥¤¥³½½Ï»ºÐ¡Ù¤¬¸¶ºî¡£Ì¾¸Å²°¤òÉñÂæ¤Ë¡¢µÝÆ»¤ËÇ®Ãæ¤¹¤ë16ºÐ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¤Ò¤È²Æ¤Î·Ð¸³¤òÉÁ¤¤¤¿ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¡£Åö»þ¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ÇÊ¸éº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºîÉÊ¤é¤·¤¯¡¢ÉáÄÌ¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¾¯½÷¤ÎÉÁ¼Ì¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚPROFILE¡Û
¤¤¤È¤¦¡¦¤Ä¤«¤µ
1967Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¡¢1980Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ø3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡ÙÂèÆó¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÁ´¹ñÅª¤Ê¿Íµ¤¤Ë¡£1981Ç¯¤Ë¤Ï²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£