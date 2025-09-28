¡Ö³¹Ãæ¤Î±ü¤µ¤ó¤Ë¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¡×72ºÐ¤ÎÈþÍÆÉô°÷¤¬»³´ÖÉô¤ÎÄ®¤Ç¡ÈÆüËÜ°ì¡É¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¸Ø¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê
²¬»³¸©²¬»³»Ô¤«¤é¼Ö¤ÇÁö¤ë¤³¤È1»þ´Ö¶¯¡¢¿Í¸ý2Ëü5Àé¿Í¤Û¤É¤Î¿·¸«»Ô¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£Ç»¤¤ÎÐ¤Î»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿»Ô¤ÎÃæ¿´¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÏÌó3Àé¿Í¤¬Êë¤é¤¹¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Ãë²á¤®¤Ê¤Î¤Ë¿ÍÄÌ¤ê¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£»ÔÌ±¤Î10¿Í¤Ë4¿Í¤Ï65ºÐ°Ê¾å¤È¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¡¢ÁÏ¶È97Ç¯¤Î¡Ö°ÂÃ£ÂÀÍÛÆ²Ìô¶É¡×¤¬¤¢¤ë¡£
¹¤µ110ÄÚ¤Û¤É¤Î°ÂÃ£ÂÀÍÛÆ²Ìô¶É¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊ¡¢Ìô¡¢ÆüÍÑ»¨²ß¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£³°´Ñ¤Ï¡¢¤É¤³¤ÎÃÏÊý¤Ë¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÅ¹¹½¤¨¡£Æ»¤¹¤¬¤éÂç·¿¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Î´ÇÈÄ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ÎÅ¹¤ËÆüËÜ°ì¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ²½¾ÑÉÊÈÎÇä°÷¤¬¤¤¤ë¤È¤Ï¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤·¤ã¤ó¤·¤ã¤ó¤ÈÍè¤ë¤ó¤è¡ª¡×
Å¹¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Å¹Æâ¤Ë¸µµ¤¤ÊÀ¼¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
°ÂÃ£ÂÀÍÛÆ²Ìô¶É¡Ê°Ê²¼¡¢°ÂÃ£ÂÀÍÛÆ²¡Ë¤ÎÀìÌ³¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ä¹Ã«Àî·Ë»Ò¤µ¤ó¡Ê72¡Ë¡£1998Ç¯¤«¤é12Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢¥«¥Í¥Ü¥¦¤Î²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥È¥ï¥Ë¡¼¡Ù¤ÎÀ½ÉÊÇä¤ê¾å¤²ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¡¢2010Ç¯¤Ë¤ÏÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£¤Ç¤âÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¸Ø¤ë°ÂÃ£ÂÀÍÛÆ²¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢°ì¿ÍÌ¼¤Î°½¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤È¤È¤â¤ËÅ¹¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê·Ë»Ò¤µ¤ó¤¬²¬»³ÊÛ¤Ç¡È¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯Íè¤Æ¡ÉÈ©¤Î¥±¥¢¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤ÈµÒ¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£½À¤é¤«¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤â¡¢
¡ÖÀö´é¸å¤Ï¤¹¤°¤Ë´¥Áç¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤³¤Î²½¾Ñ±Õ¤Ï¡È¤ªÉ÷Ï¤¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤Ï¤¯Á°¤Ë¤Ä¤±¤ë¡É¤È¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡×
ÌÜ¤ÎÁ°¤ËºÂ¤ëµÒ¤Ë¤±¤·¤«¤±¤ë¡£Å¹¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¤Ë¤¢¤ë¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¼¥à¤Ç¤Î»Ü½Ñ¤ò½ª¤¨¡¢·Ë»Ò¤µ¤ó¤Ë¼¸Ó£·ãÎå¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ïÏ¢µÒ¤Î¡¢±ÛÈª²ÃÅÔ»Þ¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤¬¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Öº£Æü¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î´Ö°ã¤Ã¤¿¤Ä¤±Êý¤òÃí°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆüº¹¤·¤¬¶¯¤¤¤«¤éµ¤¤ò´Ë¤á¤º¤Ë¡¢¤È¡£³Î¤«¤Ë¸·¤·¤¤¤³¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤³¤³¤ËÍè¤ë¤È¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¤·¡¢È©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿´¤âËá¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¤ä¿¦¾ì¤Î¶òÃÔ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¡Ø¤¢¤ó¤¿¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤£¡ª¡Ù¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²½¾ÑÉÊ¤Ï¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÇÇã¤Ã¤Æ¹¥¤¾¡¼ê¤Ë»È¤¦¤È¤¤¤¦Í§Ã£¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï·Ë»Ò¤µ¤ó¤«¤éÇã¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¡×
20Ç¯°Ê¾å°ÂÃ£ÂÀÍÛÆ²¤ËÄÌ¤¦±ÛÈª¤µ¤ó¤¬¡¢Å¹¤ò½Ð¤Ê¤¬¤é¡¢
¡Öº£ÅÙÍ§Ã£¤È²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÏÃ¤»¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë²½¾ÑÉÊ¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òÄ«ÍÑ¤ÈÌëÍÑ¤ËÊ¬¤±¤ÆÎ¹¹Ô¤ÎÆü¿ôÊ¬ÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢Í§Ã£¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¡£¡Ø¥µ¥ó¥×¥ë¤ÏÎ¹Àè¤Ç¤ÏÊØÍø¤À¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤È°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤â¾¦Çä¤Î¤¦¤Á¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢Í§Ã£¤âµÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢½÷À¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£·Ë»Ò¤µ¤ó¤¬¤³¤¦¸«Á÷¤ë¡£
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°²È¤Ëµ¢¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢Ä®Ãæ¤ò¤Ò¤È²ó¤ê¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤»¤Æ¤«¤éµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¤è¡ª¡×
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÃ£ÂÀÍÛÆ²¤ÇÌôºÞ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¡¢Ì¼¤Î°½¤µ¤ó¤¬¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¡£
¡Ö±ÛÈª¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Ö¤Ç1»þ´Ö¶á¤¯¤â¤«¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ë¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤ò¥µ¥Ü¥Ã¤¿¤ê¡¢²½¾ÑÉÊ¤Î»È¤¤Êý¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¸·¤·¤¤¥È¡¼¥ó¤ÇÊì¤«¤é¼¸¤é¤ì¤ë¡£°¦¾ð¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ä¤Ê¤é¡¢¤¢¤ì¤À¤±ÅÜ¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Àì¶È¼çÉØ¤«¤é²½¾ÑÉÊÈÎÇä°÷¤ËÅ¾¿È¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿·Ë»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÈþ¤ÎÅÁÆ»»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¨¡¨¡¡£
¢£¡Ö°é»ù¤ËÈè¤ìÀÚ¤Ã¤¿¥Þ¥ÞÍ§¤ò¡¢¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤¬¡È¤ªÀá²ð¡É¤Î¸¶ÅÀ
1952Ç¯¡¢²¬»³¸©¤Î¿·¸«»Ô¤ÇÄ¹Ã«Àî·Ë»Ò¤µ¤ó¤ÏÃÂÀ¸¡£
ÌôºÞ»Õ¤À¤Ã¤¿ÁÄÉã¤¬1928Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿°ÂÃ£ÂÀÍÛÆ²¤òÎ¾¿Æ¤¬·Ñ¤®¡¢Éã¤Î¸¬µÈ¤µ¤ó¤¬ÌôºÞ»Õ¤È¤·¤Æ¡¢Êì¤ÎÈ¼¹¾¤µ¤ó¤¬²½¾ÑÉÊÈÎÇä°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
·Ë»Ò¤µ¤ó¤¬Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤ÏÂçÀª¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¿·¸«¶äºÂ¾¦Å¹³¹¤ÎÌô¶É¤Ç¤·¤¿¡£Êì¤¬²Ç¤¤¤Ç¤«¤é¤Ï²½¾ÑÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ìô¾ÑÅ¹¤Ë¡£¼«Âð¤ÏÅ¹ÊÞ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤ª¶Ð¤áµ¢¤ê¤Î½÷À¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¼Êý¤ÏÂ¿Ë»¡£Êì¤ÏËÜÅö¤Ë¡È»Å»ö¿Í´Ö¡É¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¿©Âî¤ò°Ï¤ó¤Àµ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÊì¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¡ÈÀäÂÐ¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡£»Ò¤É¤â¤¬³Ø¹»¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀì¶È¼çÉØ¤Ë¡¢Æ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÁÄÉã¡¢Éã¤ÈÌôºÞ»Õ¡£°ÂÃ£ÂÀÍÛÆ²¤¬¡ÈÌô¶É¡É¤òÌ¾¾è¤êÂ³¤±¤ë¤Ë¤Ï3ÂåÌÜ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·Ë»Ò¤µ¤ó¤ÏÌôºÞ»Õ¤Î¥ì¡¼¥ë¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤òµñ¤à¡£Ãæ³ØÂ´¶È¤ÈÆ±»þ¤Ë¸Î¶¿¤òÎ¥¤ì¡¢µþÅÔ½÷»ÒÂçÉíÂ°¤ÎµþÅÔ½÷»Ò¹âÅù³Ø¹»¤Ë´ó½É¡£¤µ¤é¤Ë¹â¹»Â´¶È¸å¤Ï¾åµþ¤·¡¢ÊÛ¸î»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆüËÜÂç³ØË¡³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£
¡ÖÂç³Ø4Ç¯´Ö¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¥½¥ó¥°¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤ê³Ø±àº×¤Ç²Î¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤â¡ØÅ¹¤ò·Ñ¤¤¤Ç¡Ù¤È¤¤¤¦Î¾¿Æ¤ÎÀ¼¤ò¼ª¤ËÆþ¤ì¤º¤Ë¡¢Åìµþ¤ÎË¡Î§»öÌ³½ê¤Ç»öÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£5ºÐÇ¯²¼¤ÎËå¤Ï¿Æ¤Î´ê¤¤¤É¤ª¤êÌô³ØÉô¤Ë¿Ê¤ß¡¢ÌôºÞ»Õ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤µ¤Ã¤µ¤ÈÅÔÆâ¤Î³°»ñ·ÏÀ½Ìô²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Åìµþ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢É×¤Î½ÓÆó¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢30ºÐ¤Ç·ëº§¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï°½¤µ¤ó¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£Ç°´ê¤ÎÀì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ë»Ò¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÎÁÍý¤¬¶ì¼ê¡£»º¸å¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÌ¼¤ò½Ð»º¤·¤¿¤Î¤Ï¡È¥Ö¥é¥ó¥É»º±¡¸æ»°²È¡É¤ÈÃÎ¤é¤ì¤ë°¦°éÉÂ±¡¡£Æ±¤¸»þ´ü¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¼ê¾¦¼Ò¥Þ¥ó¤ä·Ð±Ä¼Ô¤Î±ü¤µ¤Þ¤¿¤Á4¿Í¤ÈÃç¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤è¡£»º¸å¤Ï¡¢¤½¤ÎÃç´Ö¤Î²È¤ËÌ¼¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¿©ºà¤Ç¿©»ö¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤È2¿Í¤Ã¤¤ê¤Ç²È¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥Î¡¼¥á¡¼¥¯¤ÇÈè¤ì¤¤Ã¤¿´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤´ÈÓ¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ø¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢Êì¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿²½¾ÑÉÊ¤Ç¡¢¼«¸ÊÎ®¤Ç²½¾Ñ¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¿¤ï¤Í¡×
Èþ¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤¨¡¨¡¤Þ¤ë¤Çº£¤Î·Ë»Ò¤µ¤ó¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤½¤Î4¿Í¤ÎÃç´Ö¤Ïº£¤Ç¤â·Ë»Ò¤µ¤ó¤Î¸ÜµÒ¡£²½¾Ñ¿å¤äÆý±Õ¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶¿·¸«»Ô¤«¤éÁ÷¤êÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ª¶â»ý¤Á¤Î±ü¤µ¤ó¤Ê¤ó¤À¤«¤éÅìµþ¤ÇÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤À¤Èµ¤¸å¤ì¤·¤Æ¡Ø¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª°Â¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£»ä¤Ë¤Ï¹¥¤¾¡¼ê¸À¤¦¤Î¤Ë¡¢Åìµþ¤Ç¤ÏÉ´²ßÅ¹¤ÎÈÎÇä°÷¤Ë¤â¥¹¥¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¤½¤ó¤ÊÅÔ²ñ¤Î¤¢¤ë¼ï¤ÎÂ©¶ì¤·¤µ¤Ï¡¢·Ë»Ò¤µ¤ó¤¬¿·¸«»Ô¤Ëµ¢¶¿¤·¤¿¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬1ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼þ¤ê¤ÏÍÄÃÕ±à¤ÎÍ½È÷¹»Ãµ¤·¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢ÅÔ²ñ¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¤¡¢µç¶þ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆ±¤¸¤³¤í¡¢Å¹¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¤¬Æý¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¡ØÅ¹¤ò¤Ä¤Ö¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤ËÉ×¤Ï¡¢¿·¸«»Ô¤ÎÎÙ¤ÎÄ»¼è¸©ÊÆ»Ò»Ô½Ð¿È¤Ç¼¡ÃË¡£¼Â¶È²È¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿É×¤òÀâÆÀ¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²3¿Í¤Ç¿·¸«¤Ëµ¢¤ê¡¢Å¹¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¿´¤ò·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿Àì¶È¼çÉØ¤ò¤ä¤á¡¢1ºÐÈ¾¤ÎÌ¼¤òÊú¤¨¤Æ¡¢²½¾ÑÉÊÈÎÇä°÷¤Ë¡£·Ë»Ò¤µ¤ó32ºÐ¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤ªÊì¤µ¤ó¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡×²ù¤·¤¯¤Æ¡¢²½¾ÑÉÊ¤ÎÃÎ¼±¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤À
1985Ç¯4·î¡¢ÈÎÇä°÷¤È¤·¤ÆÅ¹¤ËÎ©¤Ã¤¿·Ë»Ò¤µ¤ó¤À¤¬¡¢Åö½é¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë²½¾ÑÉÊ¤¬Çä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈÎÇä°÷¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òº¹¤·½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤È¹â¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿§¤òÁª¤ó¤Çº¹¤·¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤ÈÈ©¼Á¤â°ã¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤É¤Î¾¦ÉÊ¤òÁ¦¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Ëº¤ì¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡Ù¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¡£Çã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤ï¤»¤ë¤¯¤é¤¤¡¢²½¾Ñ¤¬¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
µ¢¶¿¤·¤Æ²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Êì¡¦È¼¹¾¤µ¤ó¤Î¤¹¤´¤µ¤À¡£
¡ÖÊì¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥¥ì¥¤¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤Õ¤ï¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¤Þ¤À¥á¡¼¥¯¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¡È¤³¤Î²½¾ÑÉÊ¤ò»È¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡É¤È¤¤¤¦¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¸ý¹È¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤ï¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤¦¡¢Çä¤ê¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¸ÜµÒ¤ÎÌ¾Á°¤ÏÁ´°÷³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍè¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤â¡¢¤ªÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¡Ø¤æ¤¦¤³¤µ¤ó¡¢¤è¤¯Íè¤¿¤ï¤Í¡Ù¤È¡£Ì¾Á°¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤é¡¢ÂçÀÚ¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤â´¶¤¸¤ë¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ²½¾ÑÉÊ¤âÇ¤¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
Æý¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿È¼¹¾¤µ¤ó¤À¤¬¡¢·Ë»Ò¤µ¤ó¤¬µ¢¶¿¤·¤¿¤È¤¿¤óÂÎÄ´¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢ÊìÌ¼¤ÇÅ¹Æ¬¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£²½¾ÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ï·Ë»Ò¤µ¤ó¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢Êì¤Ï´ÁÊýÌô¤ÎÈÎÇä¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¨¡¨¡¡£
¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È²¿ÅÙ¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡¢ÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡£°½¤ÎÀ¤ÏÃ¤ÏÊì¤äÁÄÊì¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢²½¾ÑÉÊ¤ÎÃÎ¼±¤ò°ì¤«¤éÊÙ¶¯¤·¡¢²½¾ÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¹Ô¤¦ÊÙ¶¯²ñ¤Ë¤Ï¥Ï¥·¥´¤Ç½ÐÀÊ¡£Êì¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÜµÒÂæÄ¢¤ò¸«¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¡¢¤É¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò°Åµ¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ø¤¤¤Ä¤â¤Î²½¾Ñ¿å¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡Ù¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥Ñ¥Ã¤È½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤â¤¦Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡×
¤½¤ÎÅØÎÏ¤Î¤«¤¤¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ÈÎÇä°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ9Ç¯¤È¤Ê¤ë1994Ç¯¡¢¿·¸«¶äºÂ¾¦Å¹³¹¤ÎËÜÅ¹¤È¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë»ÙÅ¹¡Ê¸½ºß¤ÎÅ¹ÊÞ¡Ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÅ¹¤Ï·Ë»Ò¤µ¤ó¤ËÇ¤¤»¤é¤ì¤¿¡£Ç§Äê¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤äÌÓÈ±¿ÇÃÇ»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿·Ë»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¤ÇÆüËÜ°ì¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òÃ£À®¤·¡¢É½¾´¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¼ÂÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö2°Ì¡¢3°Ì¤Ï²£ÉÍ¤ÈµþÅÔ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤ÊÅÄ¼Ë¤ÎÅ¹¤¬1°Ì¤ò¤È¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡£ÍèÅ¹¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¿ô¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤ó¤«¤Ë¤ÏÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤êÊý¤ò¹©É×¤¹¤ì¤Ð¡¢³Î¼Â¤Ë¾¦ÉÊ¤¬Çä¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Âç¼ê¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤¬¿·¸«»Ô¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¡¢·Ë»Ò¤µ¤ó¤ÏÊì¤È¤Ï°ã¤¦ÀÜµÒË¡¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬µÒ¤Î¥ê¥Ô¡¼¥ÈÎ¨¤Î¸þ¾å¤À¡£
¡ÖÀÜµÒ¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢Ëè²ó¡¢É¬¤º¼ê½ñ¤¤Î¤Ï¤¬¤¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£Àì¶È¼çÉØ¤À¤Ã¤¿¤È¤¡¢Ì¼¤ÎÍÎÉþ¤òÇã¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤«¤é¤ªÎé¾õ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¢¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤òÃå¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤âÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¤ªÎé¾õ¤Ë¤Ï¡Ø¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸ý¹È¡¢¤¤Ã¤È»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ù¡Ø¤´Î¹¹Ô¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡Ù¤Ê¤É¤ÎÊ¸¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×
¤³¤Î¤Ï¤¬¤¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¤Ê¤ó¤ÈÇ¯´Ö2ËüÄÌ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ï¤¬¤¤ä¤½¤ì¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ë¤â¡¢Çß±«¤Ê¤é»çÍÛ²Ö¡¢²Æ¤Ê¤é¶âµû¤Ê¤É¡¢µ¨Àá´¶¤Ï·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î´é¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤Ï¤¬¤¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ÎÊý¤Ï²¿¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Íß¤·¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¡¢º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öµ¤»ý¤Á¤ÏÎø¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷¿´¤ò¤Ä¤«¤à¤Ë¤Ï¡¢½÷¤Ç¤¢¤ë»ä¤¬¡¢½÷À¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿È¤Ê¤ê¤ä¥á¡¼¥¯¤ÏÇÉ¼ê¤Ç¤â¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢±ø¤«¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¤À¤á¡£»ä¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÎÊì¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¡Ø·Ë»Ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½÷¤¬½÷¤ò¸ýÀâ¤¯¤Ä¤â¤ê¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡×
º£¡¢Èà½÷¤¬ºÂ¤ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢Ìó3Àé¿ÍÊ¬¤Î¸ÜµÒÂæÄ¢¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Êì¤Î¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¡×ÀÜµÒ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¤½¤Î3Àé¿Í¤Î´é¤ÈÌ¾Á°¤Ï¤Û¤Ü°ìÃ×¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢É½»æ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î´é¼Ì¿¿¡£ÂæÄ¢¤Ë¤Ï¹ØÆþÍúÎò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹¥¤ß¤Î¿§¤ä¼ñÌ£¡¢²ÈÂ²¹½À®¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌ¾Á°¤Ê¤É¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼èºàÃæ¤â¡¢ËèÆüÅ¹¤ËÆÏ¤¯ÃÏ¸µ»æ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢
¡Öº£ÅÙÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë¹Ô¤¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤Í¡£¤¢¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¡ü¡ü¤µ¤ó¤Î¤ªÂ¹¤µ¤ó¤À¡£¤È¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×
¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¸ÜµÒÂæÄ¢¤Ë¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÏ¸µ»æ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÏËèÄ«¤ÎÆü²Ý¤À¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Çä¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ÀÜµÒÊýË¡¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¦¤Á¤Ç¤Ï40g¤Ç12Ëü±ß¤¹¤ë¹âµé¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¥¯¥ê¡¼¥à¤âÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£Ê³È¯¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ËÜÍè3¥«·î¤Ç»È¤¤ÀÚ¤ë¤â¤Î¤ò¡¢¥Á¥Ó¥Á¥Ó3Ç¯°Ê¾å¤â»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤¢¤ó¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¸ú¤¯¤â¤Î¤â¸ú¤«¤Ê¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤ì¤À¤±»È¤¤Êý¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¡¢¹â¤¤¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡Ø¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ»È¤¨¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ø¥¯¥ê¡¼¥à¤ÏÅ¹¤Ç¤ªÍÂ¤«¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Âå¤ï¤ê¤Ë2½µ´Ö¤Ë1²ó¡¢¤¦¤Á¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¡¢¥¨¥¹¥Æ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¡¼¥×¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤è¤ê¸ú²Ì¤Î½Ð¤ëÊýË¡¤Ç¤Ä¤±¤Æº¹¤·¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£²¿¤è¤ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÈ©¤â¿´¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡×
Çä¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ÎÈþÍÆ»ØÆ³¤ä¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¢»þ¤Ë¼¸Ó£·ãÎå¤òÅ°Äì¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡È±ü¤µ¤Þ¤´¤³¤í¡É¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¤³¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£
¡Ö°ÊÁ°¡¢¡Ø¥È¥ï¥Ë¡¼¡Ù¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë·È¤ï¤ê¡¢°Õ¸«¤ò¸À¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡Ø²½¾ÑÉÊ¤ÎÉÓ¤ËÃÍÃÊ¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¿Ê¸À¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£É×¤Î¤ª¶â¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ü¤µ¤ÞÊý¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤·¿ôËü±ß¤ÎÃÍÃÊ¤¬ÉÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡×
¤½¤¦¤·¤¿·Ë»Ò¤µ¤ó¤ÎÀÜµÒ½Ñ¤ò³Ø¤Ü¤¦¤È¡¢¼¡Âè¤ËÁ´¹ñ¤Î²½¾ÑÉÊÅ¹¤ä¾¦¹©²ñµÄ½ê¤«¤é¹Ö±é°ÍÍê¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Õ¤À¤ó¤ÎÀÜµÒ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Â¿¤¤¤È¤¤ÏÇ¯¤Ë10²ó½ÐÄ¥¡£2012Ç¯¤ËÃø½ñ¡Øµí¤Ë²½¾ÑÉÊ¤òÇä¤ë¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹°ÍÍê¤ÏÉñ¤¤¹þ¤ß¡¢°ìÌö¥«¥ê¥¹¥ÞÈÎÇä°÷¤È¤Ê¤ë¡½¡½¡£
