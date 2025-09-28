Ì¾»¥¥³¥³È¾Âµ¥Ñ¥Õ¥¹¥ê¡¼¥ÖT¥·¥ã¥Ä

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´8Ëç)

¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤òÉý¹­¤¯¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×

º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Î¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ñ¥×¥¹¥ê¡¼¥Ö¤¬Äø¤è¤¯¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÖÌ¾»¥¥³¥³È¾Âµ¥Ñ¥Õ¥¹¥ê¡¼¥ÖT¥·¥ã¥Ä¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡ù

 

¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ÖÌ¾»¥¥³¥³È¾Âµ¥Ñ¥Õ¥¹¥ê¡¼¥ÖT¥·¥ã¥Ä¡×

 

© Disney

 

²Á³Ê¡§1,590±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¥µ¥¤¥º¡§100¡¢110¡¢120¡¢130¡¢140

ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×

 

½÷¤Î»Ò¤ÎÂç¹¥¤­¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¸ÄÀ­Ë­¤«¤Ê¥¢¡¼¥È¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿È¾Âµ¥Ñ¥Õ¥¹¥ê¡¼¥ÖT¥·¥ã¥Ä¡£

¥Ñ¥ÕÂµ¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¥¹¥«¡¼¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤â¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤â¹¥ÁêÀ­¤Ç¤¹¡ý

Ì¾»¥ÉÕ¤±¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤ä¤ªÌ¾Á°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÎÊØÍø¤Êµ¡Ç½ÉÕ¤­¤Ê¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¡ª

¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡Ö¥¨¥ë¥µ¡×¡¢¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¡¢¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¤Î3¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥¨¥ë¥µ¡Ê¥µ¥Ã¥¯¥¹¡Ë

 

© Disney

 

¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¨¥ë¥µ¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡£

¥µ¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Î¡Ö¥¨¥ë¥µ¡×¤é¤·¤¤¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÁÖ¤ä¤«¡ù

¡Ö¥¨¥ë¥µ¡×¤Î¼ê¤«¤é¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀã¤Î·ë¾½¤¬Êü¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡Ê¥ê¥Ü¥ó¡Ë

 

© Disney

 

¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡£

¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤Î»Ñ¤¬°¦¤é¤·¤µËþÅÀ¡ª

¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ë¥Ï¡¼¥È¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤â»Ü¤µ¤ì¡¢¶»¸µ¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤â¥Ï¡¼¥È¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë

 

© Disney

 

¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡£

Ä¹¤¤È±¤ÎÌÓ¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤Æ¤¦¤Ä¤à¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¤ÎÈþ¤·¤¤»Ñ¤Ë»×¤ï¤º¤¦¤Ã¤È¤ê¡£

ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥é¥ó¥¿¥ó¤âÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù

 

 

¡ãÁÇºà¥¢¥Ã¥×¡ä

¤½¤ì¤¾¤ì¿ÈÀ¸ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢Ãå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤ÌÊ100¡óÅ·¼³ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

 

º¸¶»¤Ë¤Ï¡¢¿Ë¤ÇÀ¸ÃÏ¤ò½ý¤á¤Ë¤¯¤¤Ì¾»¥ÉÕ¤±¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤â¡£

¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤Î¤«¤¿¤Á¤â¤Ò¤··Á¤ä¥Ï¡¼¥È¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ý

 

 

ÆâÂ¦¤Ë¤ÏÌýÀ­¥Ú¥ó¤ÇÄ¾ÀÜ½ñ¤±¤Æ¤Ë¤¸¤ß¤Ë¤¯¤¤¡¢ÊØÍø¤Ê¤ªÌ¾Á°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÂç¤­¤Ê¥×¥ê¥ó¥È¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª

¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ñ¥×¥¹¥ê¡¼¥Ö¤¬Äø¤è¤¯¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÖÌ¾»¥¥³¥³È¾Âµ¥Ñ¥Õ¥¹¥ê¡¼¥ÖT¥·¥ã¥Ä¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù

¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ¥¨¥ë¥µ¡¦¥ß¥Ë¡¼¡¦¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ëÊÁ¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ÖÌ¾»¥¥³¥³È¾Âµ¥Ñ¥Õ¥¹¥ê¡¼¥ÖT¥·¥ã¥Ä¡× appeared first on Dtimes.