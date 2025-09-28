¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥°¥ë¥á¡¢·§¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Ð¤«¤ê¡Ä¤â¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ê¤³¤È¤òÊüÁ÷¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î±£¤ìÌ¬¤«¡ÊÉ°»³¼îÈþ¡¿¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë
¡ÚÉ°»³¼îÈþ ¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¸À¤ï¤»¤Æ¡Û
¡¡¿©Íß¤Î½©¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀÎ¤ÎÏÃ¤Ç¡¢º£¤äÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÇ¯¤¬¤éÇ¯Ãæ¡¢¿©Íß¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬êÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤À¡£
¡¡°ÊÁ°¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÀìÇäÆÃµö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥°¥ë¥á´ë²è¤Î¤¦¤Þ¤ß¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿Ì±Êü³Æ¶É¤â²ÃÀª¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï³§¤µ¤Þ¤ÎNHK¤Þ¤Ç¤¬¼ê¤òÀ÷¤á¡¢¥°¥ë¥áÉ´²ÖåçÍð»þÂå¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤¯¤¤¤¦»ä¤â»°ÅÙ¤ÎÈÓ¤è¤ê¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¤Ä¤¤¤Ä¤¤¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¥°¥ë¥á´ë²è¤ÏVTRÃæ¿´¤Ë¤¹¤ì¤Ð¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤É¤Î¥»¥Ã¥È¤ä¥²¥¹¥È¤Î¿ô¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¥³¥¹¥Ñ¤¬¤è¤¯¡¢¤«¤Ä»ëÄ°¼Ô¤Î¶½Ì£¤ò°ú¤¤ä¤¹¤¤¤ÈÌ¥ÎÏËþºÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡9·î23Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÏÌë8»þ¤«¤é¡ÖTHE¥°¥ë¥áDAY¡×¤Ê¤ë3»þ´ÖÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£Æü¥Æ¥ì·Ï¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¥á9ÈÖÁÈ¤¬¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡ÖÍµÈ¥¼¥ß¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡Ö¥ª¥â¥¦¥Þ¤¤Å¹¡×¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤¬Â·¤¤¡¢22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ò¥í¥ß¤ÈÎÓ²ÈÀµÂ¢¡ÊÅö»þ¤³¤ÖÊ¿¡Ë¤ÎÅÁÀâ¤ÎÎÁÍýÈÖÁÈ¡Ö¥â¥°¥â¥°GOMBO¡×¤¬Éü³è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ´ë²è¤â¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÆü¥Æ¥ì¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ï¤º¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ê¤¢¡¢¤È¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖZIP¡ª¡×¤ÎMC¿å¥ÈËãÈþ¤Ê¤É¤Ï¸µ¡¹¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡×¤Ç¤Î¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æü¥Æ¥ì¥°¥ë¥á¤Î½÷¿À¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¤À¡£·ò¹¯Åª¤Ç¡¢¹¥´¶¤â»ý¤Æ¤ë¤·¡£
¢£Æü¥Æ¥ì¡¢¥°¥ë¥áÈÖÁÈ¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä
¡¡Æü¥Æ¥ì¡¢¥°¥ë¥áÈÖÁÈ¤Î½÷¿À¤Ï¤â¤¦°ì¿Í¡¢¡ÖÍµÈ¥¼¥ß¡×¤Ç¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥°¥ë¥á¡×¤È¤¤¤¦Âç¿©¤¤´ë²è¤Î¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¡£À¤´Ö¤ËÂç¿©¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÏÁÝ¤¤¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤Û¤É¤¤¤Æ¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É½Å»ë¤Ç¿©¤Ù»¶¤é¤«¤·¡¢ÌÜ¤ò¤½¤à¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤Ï°ã¤¦¡£Èà½÷¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ë¡¢¼Â¤Ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢É´Êâ¾ù¤Ã¤Æ¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤½¤ì¤Ç¤è¤·¤È¤·¤Æ¤âÍ¼Êý¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ê¤É¸åÈ¾¤Ï¥°¥ë¥á¤ÎÍò¡£º£¤Ï¥°¥ë¥á¤«·§¤«Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤Û¤«¤ËÊó¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤â¤·¤¯¤ÏÅÔ¹ç¤¬°¤¤¤³¤È¤ò±£¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥°¥ë¥á´ë²è¤ËÆ¨¤²¤Æ¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¢£ÅÔÄ£Á°¤Ç¤ÏÊ£¿ô²ó¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥Ç¥â
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢9·î¤ÏÅÔÄ£Á°¤ÇÊ£¿ô²ó¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ç¥â¤Î¡Ö¥Ç¡×¤Î»ú¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¤¬¡Ö¤³¤Î¤Ò¤È·î¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¤ÇÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤³¤È¤À¡£
¡¡¥°¥ë¥á¤ò±£¤ìÌ¬¤ËËÜÅö¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£
¡¡¥Þ¥¹¥´¥ß¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¼«¤é¤ò²þ¤á¤Ê¤¤¡£Êò¤ì¤ë¡£
¡ÊÉ°»³¼îÈþ¡¿¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë