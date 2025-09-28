¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤¬ÁíÍý¡¦ÁíºÛ¤Ê¤é¡Ö´ßÅÄ³°Áê¡×¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯Àâ¡Ä°Õ³°¤ÈËÜ¿Í¤Ï¥Ë¥ó¥Þ¥ê
¡Ú±ÊÅÄÄ®ÈÖ³°ÃÏ¡Û#45
¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬°Ý¿·¤Î¡È¼«Ì±¤¹¤ê´ó¤ê¡É¤ËÌÔ¥¸¥§¥é¥·¡¼¡ª ÁíºÛÁª¸å¤Î¡ÖÊä´°ÀªÎÏ¡×¤ÎºÂ¤á¤°¤ê¾ì³°ÍðÆ®ËÖÈ¯
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÁíºÛ¤ÎÃÂÀ¸¤òÀèÁö¤ê¤·¤¿ÅÞÌò°÷¿Í»ö¡¢ÁÈ³Õ¾ðÊó¤¬Æø¤ä¤«¤ËÈô¤Ó¸ò¤¦±ÊÅÄÄ®¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¼ªÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¡¢´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°¼óÁê¤ÎÉûÁíÍý·ó³°Áêµ¯ÍÑÀâ¤À¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¼ª¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿û¹½ÁÛ¤À¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¼óÁê¤Ê¤¬¤éÄ¹¤¯ºâÌ³Áê¤È¤·¤Æ°ÂÇÜÆâ³Õ¤ò»Ù¤¨¤¿ËãÀ¸¤µ¤óÅª¤Ê½Å¤·Ìò¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾®Àô¤µ¤ó¤Î¼ã¤µ¤Ï¥¦¥ê¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ð¸³ÉÔÂ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ò¤É¤¦Êä¤¦¤«¤¬¡¢ÌîÅÞ¤È¤Î¶¨ÎÏÂÎÀ©¹½ÃÛ¤ÈÊ»¤»¡¢¾®Àô¿Í»ö¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤ÎºâÁêµ¯ÍÑ¤Ï¡¢ËãÀ¸¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï¾®Þ¼Æâ³Õ¤ÎµÜÂô´î°ì¤Ê¤É»¶¸«¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢³°Áê¤Ø¤Îµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤ì¤Ð·ûÀ¯»Ë¾å½é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¿Í»ö¤È¤Ê¤í¤¦¡£
¢£·ÚÎÌ¼óÁê¤Ë¸ü¤ß²Ã¤¨¤¿¤¤¿û¹½ÁÛ
¡Ö¿û¤Ï¥·¥¿¥¿¥«¤À¤Ê¡£¤³¤Î¿Í»ö¹½ÁÛ¤Ï¿û¼«¿È¤¬¿Æ¤·¤¤µ¼Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ´ßÅÄ¤Î¼ª¤ËÆþ¤ë¤è¤¦°Õ¿ÞÅª¤ËÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®ÀôVS¹â»Ô¤Î·èÁªÅêÉ¼¤ò¸«±Û¤·¤Æ¡¢´ßÅÄ¤È¤½¤Î¼þÊÕ¤Î¥¢¥¿¥ê¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¤Ï¡¢ËãÀ¸ÇÉ½êÂ°¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Î²òÀâ¤À¡£ºÆÅÐÈÄ¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò±£¤µ¤Ê¤¤´ßÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿âÞ·¥â¥Î¤Î¤ªÍ¶¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡2012Ç¯¡¢Âè2¼¡°ÂÇÜÆâ³Õ¤Ç³°Áê¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿´ßÅÄ¤Ï¡¢ºßÇ¤´ü´Ö4Ç¯8¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤ëÀï¸åºÇÄ¹¤ÎµÏ¿¤ò»ý¤Ä¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ä¥×¡¼¥Á¥óÏªÂçÅýÎÎ¤È¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê´Ø·¸¤ò½Å»ë¤·¤¿¥ÉÇÉ¼ê¤Ê°ÂÇÜ³°¸ò¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤¿Â¸ºß¤À¤¬¡¢¼óÁê½¢Ç¤¸å¤Ï°ÂÇÜÀ¯¸¢²¼¤Ç°²½¤·¤¿ÂÐÃæ¡¢ÂÐ´Ú´Ø·¸¤Î²þÁ±¤äÀï»þ²¼¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤òÅÅ·âË¬Ìä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÆ¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤ÎÂÐ³°À¯ºö¤ËÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î´ßÅÄ³°¸ò¤òÅ¸³«¤·¤¿¼«Éé¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡´ßÅÄ¤¬ºòÇ¯½©¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¼«¤éÉß¤¤¤¿À¯ºöÏ©Àþ¤Î·Ñ¾µ¤ò¾ò·ï¤ËÀÐÇË¤Î»Ù»ý¤Ë²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¡£ËÜÇ¯5·î¤Ë¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤ÎÆÃ»È¤È¤·¤ÆÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÎòË¬¤·¤¿¡£¼«¤é¤¬¼óÁê»þÂå¤ËÄó¾§¤·¤¿Ã¦ÃºÁÇ¡¦ºÆÀ¸¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ø¤Îµð³ÛÅê»ñ¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤¿¡È¥¢¥¸¥¢¡¦¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¶¦Æ±ÂÎ¡ÊAZEC¡Ë¡É¤Î¶ñÂÎ²½¤Ë¸þ¤±¤¿´Ä¶À°È÷¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë´ßÅÄ¤Ï8·î¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤ÎµÄÄ¹ÂåÍý¤òÌ³¤á¤Æ¤â¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ±²ñµÄ¤¬ÌÜ¶Ì»ö¶È¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¹½ÁÛ¤â´ßÅÄ¤¬¼óÁê»þÂå¤Ë¼çÆ³¤·¤¿¤â¤Î¡£°ÜÌ±¼õ¤±Æþ¤ì³ÈÂçºö¤È¤·¤Æ¹ñÌ±À¤ÏÀ¤Î¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢¹½ÁÛ¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¿Ê¼¡Ïº¤ÏÁíºÛÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤ËºÝ¤·¡¢6000Ëü¿Í¤â¤Î³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¸ÀÌÀ¤·¤Æ¡¢´ßÅÄ¤ËÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ç¤Ï±óÎ¸¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿Ê¼¡Ïº¤¬ÁíÍý¡¦ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢½¨µÈ¤Î¿¥ÅÄ»°Ë¡»Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬¡¢¿û¡¢´ßÅÄ¤¬Âç¤Ã¤Ô¤é¤Ë¸¢ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤è¡£´ßÅÄ¤ÎÉûÁíÍý·ó³°Áê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¿ûÉûÁíºÛ·ó´´»öÄ¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎËãÀ¸ÇÉµÄ°÷¡Ë
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¾®ÀôÁíÍý¡¦ÁíºÛ¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¿Í»ö¡¢À¯ºö¡¢¸¢ÎÏ´ðÈ×¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀÐÇËµïÈ´¤À¯¸¢¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£¡á·É¾ÎÎ¬¡¡¡ÊÆÃÌ¿µ¼ÔX¡Ë