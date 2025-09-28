食楽web

●JR東京駅のグランスタ東京に、東京土産で人気の『岡田謹製 あんバタ屋』が期間限定で登場。餡子とバターという背徳感が作り出すスイーツとは？

あんバタースイーツ専門店『岡田謹製 あんバタ屋』が、2025年 9月29日（月）～10月19日（日）まで、『グランスタ東京』のイベントスペースにてポップアップを開催。ちょっとリッチで手土産にもぴったりな“あんバタースイーツ”は、甘じょっぱさがたまらない、ちょっと罪のある和洋コラボのおいしさ。注目のラインナップをご紹介します。

香ばしい焦がしバターがおいしさの決め手！一番人気の「あんバタフィナンシェ」

一番人気を誇る「あんバタフィナンシェ」（6個入）1,620円

希少な北海道千歳産「えりも小豆」を使った岡田謹製「餡子」の風味と口当たりを、焦がしバターが香るフィナンシェに仕上げた「あんバタフィナンシェ」。高温で香ばしく焼き上げた生地のエキゾチックな“バター感”と、餡子の上品な甘みがマッチした、和洋折衷の逸品です。

ほうじ茶にお芋の味わい。上品な甘みと香りの季節限定2品

期間限定「あんバタフィナンシェ ほうじ茶」（6個入）1620円

今回のポップアップには、2つの季節限定商品が登場。「あんバタフィナンシェ ほうじ茶」は、焦がしバターを練りこんだ生地にほうじ茶を加え、秋を感じるような心地よい香りが特長。ほうじ茶の香ばしさが「あんバタ」の旨味を引き立てる、この時期だけの特別な味わいです。

期間限定「あんバタパン・おさつ」1個 378円 [食楽web]

もうひとつは、まさに秋ならではの味覚を合わせた「あんバタパン・おさつ」。北海道千歳産「えりも小豆」に、なめらかな甘みの「安納芋」と、ほくほく食感の「紅はるか」のダイス、さらにバタークリームまで盛り込まれています。口の中で溶け合う素材の風味を存分に堪能できるはず。

数量限定「あんバタガレット」（5個入り）1944円

ヘーゼルナッツパウダーとラム酒を忍ばせたガレット生地が、発酵バターの旨味と豊かな香りを存分に引き立てている「あんバタガレット」は、数量限定の人気商品。サクサク食感に餡子がなじみ、味わい深いしっとり感が生まれます。コーヒーにもお茶にも合う、ちょっと贅沢な大人のスイーツです。

数量限定「あんバタフィナンシェ ほうじ茶アソート」（12個入り） ※各種6個入、3240円

「あんバタフィナンシェ」と「ほうじ茶」のアソートも数量限定で販売。どちらも楽しめて、ちょっと多めの数がギフトにもうれしい大入りタイプです。

そろそろ東京土産の新定番に仲間入りしそうな『岡田謹製 あんバタ屋』のスイーツ。秋のお出かけに、楽しいおやつタイムに、ぜひ一度試してみてくださいね。

●DATA

グランスタ東京『岡田謹製 あんバタ屋』ポップアップ

場所：JR東日本 東京駅1階（改札内） グランスタ東京 新幹線北乗り換え口前

開催期間：2025年 9月29日（月）～2025年10月19日（日）

https://www.gransta.jp/