º´Æ£ÆóÏ¯¡¡¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¶õ¹Á¤ÇÁø¶ø¡¡¡Ö¤¢¤Î¡¢ËÍ¡¢¼Â¤Ï¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¾¯Ç¯¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£ÆóÏ¯¡Ê56¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£³¤³°±Ç²èº×½ÐÀÊ¤Î¤¿¤áË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥Ø¥ë¥·¥ó¥¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ÈÂ´¶ÈÀ¸¡É¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ÖÇúÃÆ¡×¡Ê´ÆÆÄ±Ê°æÁï¡¢10·î31Æü¸ø³«¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±ºî¤¬½ÐÅ¸¤·¤¿³¤³°±Ç²èº×½ÐÀÊ¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥Ø¥ë¥·¥ó¥¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Öµ¢¹ñ¤ÎÅÓ¡¢¥Ø¥ë¥·¥ó¥¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÇÆüËÜ¤Î¾¯Ç¯¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Î¡¢ËÍ¡¢¼Â¤Ï¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¾¯Ç¯¤ÎÀµÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö6Ç¯Á°¡¢ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¡Øµû¡Ù¤Ç¡Ø99¿Í¤ÎÊÉ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¾®5¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ï¡¢Ã±¿È¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ËÎ±³Ø¤¹¤ëÎ©ÇÉ¤Ê¾¯Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÎ±³Ø¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¡Øµû¤ÎÊÙ¶¯¡Ù¡£°ËÆ£Í®µ®¤¯¤ó¡¢·¯¤¿¤Á¤ÏÈÖÁÈ°ìÆ±¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Æó¿Í¤ÎºÆ²ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¡Ö99¿Í¤ÎÊÉ¡×¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤ËºÆ²ñ¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö6Ç¯±Û¤·¤ËÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´¶Æ°Åª¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦·Ò¤¬¤ê¡¢ºÇ¹â¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ºÆ²ñ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£