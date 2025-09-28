´ë¶È¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤ËÁ´°÷¿µ½Å¡¡ÁíºÛÁª5¸õÊä¡¢¸ø³«½Å»ë¤ò¼çÄ¥
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î5¸õÊä¤Ï28Æü¤ÎNHKÈÖÁÈ¤Ç¡¢À¯¼£²þ³×¤ò½ä¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤Ë¤¤¤º¤ì¤â¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£À¯¼£»ñ¶â¤Î¸ø³«¤äÆ©ÌÀÀ³ÎÊÝ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò½Å»ë¤¹¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯ÇÉ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤ÈÂ¾¤Î4¸õÊä¤ÎÎ©¾ì¤Ë°ã¤¤¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Ï´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ë´Ø¤·¡Ö¸ø³«¤ÎÊý¸þ¤ÇÌîÅÞ¤È¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤¬´ÎÍ×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤Ï¡Ö´ë¶È¸¥¶â¤ò´°Á´¤ËÇÑ»ß¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀÌÀ¡£ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤â¸ø³«¶¯²½¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï¡Ö´ë¶È¤Ë¤âÀ¯¼£»²²Ã¤Î¸¢Íø¤¬ÅöÁ³¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÀ¯ÉÜ¸«²ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢²þÁ±ÅÀ¤È¤·¤ÆÀ¯¼£»ñ¶â¤Î¸ýºÂ¼è°úÅ°Äì¤òµó¤²¤¿¡£¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤Ï¡¢Â¾ÅÞ¤¬µá¤á¤ë¸¥¶â¤Î¼õ¤±»®¤ò¸ÂÄê¤·¤Æµ¬À©¤ò¶¯¤á¤ë°Æ¤Ë´Ø¤·¡ÖÀ¯ÅÞ¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤¬°ã¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÎäÀÅ¤ÊµÄÏÀ¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºâÀ¯±¿±Ä¤Ë´Ø¤·¹â»Ô»á¤Ï¡¢Áá´ü¤Ë¼è¤êÁÈ¤à·ÐºÑÂÐºö¤Îºâ¸»¤È¤·¤Æ¡ÖÀÖ»ú¹ñºÄ¤ÎÁýÈ¯¤â¤ä¤à¤Ê¤·¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£