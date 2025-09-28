¡Ø¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ù½Ð±é¤ÎÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¡¦¥æ¥á¥¡¢Ä¾É®¼ê»æ¤Ç´¶¼Õ¡ÖÉ¬¤º¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤»Ñ¤Ç¡×
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¡¦¥æ¥á¥¤¬¡¢28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÀË¤·¤¯¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÆ¨¤·¤¿¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÉ¬¤º¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤»Ñ¤Ç¡×¥æ¥á¥¤¬Ä¾É®¼ê»æ¤Ç´¶¼Õ
¡¡¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ï¡¢ZEROBASEONE¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØBOYS PLANET¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØBOYS PLANET¡Ù¤ÎÁ°¿È¤È¤â¸À¤¨¤ëKep1er¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØGirls Planet 999¡§¾¯½÷º×Åµ¡Ù¤ä¡¢ENHYPEN¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØI-LAND¡Ù¡¢izna¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØI-LAND2¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤ë¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£9·î25Æü¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡ÖALPHA DRIVE ONE¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë8¿Í¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¿¶ÉÕ»Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2023Ç¯¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡ÊÄÌ¾Î¡§Æü¥×½÷»Ò¡¢Æü¥×¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¥À¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥æ¥á¥¤Ï¡¢Îý½¬À¸¤ËÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª½ç°Ì¤Ï11°Ì¡£ÀË¤·¤¯¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥á¥¤Ï¡¢Ä¾É®¤Î¼ê»æ¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇËÍ¤È°ì½ï¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£»×¤¦¤È¡È¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡É¡È¤¤¤¤ÁªÂò¤¬¤Ç¤¤¿¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤óÈá¤·¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÍ¤ÎÌ´¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤»Ñ¤Ç²¸ÊÖ¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö4¥ö·î´Ö¤¿¤¯¤µ¤óÍ¦µ¤¤òÌã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥æ¥á¥¤¬1ÈÖ¤À¤è¡×¡Ö¥æ¥á¥¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤´ÈÓ¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥á¥¥º¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼ê»æÁ´Ê¸¡Û
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¥æ¥á¥¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇËÍ¤È°ì½ï¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤ËÉ½¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î´¶¼Õ¤È¹¬¤»¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÀµÄ¾²¿¤«¤é½ñ¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î4¥ö·î´Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆËèÆü¤¬¿·¤·¤¤·Ð¸³¤À¤é¤±¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç¿É¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¡¢¼«Ê¬1¿Í¤ÎÎÏ¤Ç²ò·è¤·¡¢²¿¤«ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÅØÎÏ¤·¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î»£±Æ´ü´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬1¿Í¤ÎÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¿ÍÀ¸É¬¤º¤É¤³¤«¤ÇÃ¯¤«¤Î»Ù¤¨¡¢ÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤È¿´¤«¤é´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤É³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¡¢²ñ¤¤¤¬´Ö¶á¤Ç¼Â´¶¤Ç¤¡¢ËÍ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤ºÌµ»öÈÖÁÈ¤ò½ª¤¨¤ë»ö¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡É¡È¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤É¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¤«¤é¤¸¤ãÃÙ¤¤¤«¤Ê¡Ä¡£¡ÉÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤ÇÃ¯¤Ç¤â°ìÅÙ¤Ï¤³¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï¼«Ê¬¤Î»Ý¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¤¤ÆÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£¤¹¤°¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¸å²ù¤¹¤ë¤«¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç°ìÀ¸¸å²ù¤¹¤ë¤«¡£¼«Ê¬¤Ê¤éÉ¬¤º¤Ç¤¤ë¡ª¤â¤·¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÉ¬¤º¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤ì¤ë¡ª¤½¤¦¸ÀÍÕ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤½¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ËÀµÄ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£É¬¤º¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î´ü´ÖËÍ¤¬¾¯¤·¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤Ë´õË¾¤äÌ´¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æµï¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥á¥¥º¤Î³§¤µ¤ó¡£1¿Í1¿Í¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¶ìÏ«¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤½¤ì¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ´Ö¤È²áÄø¤Ï¤½¤ÎËÜ¿Í¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¿ô»ú¤Ç¤ÏÉ½¤»¤Ê¤¤¤Û¤É²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¥æ¥á¥¤Ï¤³¤³¤Ç¤ï¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤ì¤ÏËÍ¤ÎÄ¹¤¤¿ÍÀ¸¤Î¤¿¤Ã¤¿4¥ö·î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ÇºÃ¤±¤ëËÍ¤À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¤½¤Î¤¯¤é¤¤ËèÆüËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤á¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½é¤á¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë»þ´Ö¤òºî¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£»×¤¦¤È¡È¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡É¡È¤¤¤¤ÁªÂò¤¬¤Ç¤¤¿¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤óÈá¤·¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÍ¤ÎÌ´¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤»Ñ¤Ç²¸ÊÖ¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê4¥ö·î¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡£°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥æ¥á¥
