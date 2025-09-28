¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ó¡¢Çò¥¿¥ó¥¯¡ß¥¸¡¼¥ó¥º»Ñ¤ÇÅìµþ¤Ë¡¡¡ÖÆüËÜ¤ÎÏ©¾å¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¤¬¡Ä¡×¡Ö¶õµ¤¤¬À¡¤ó¤Ç¤¿¤Ï¤º¡×
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ó¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Åìµþ¤Ë¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÅìµþ¤Î³¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ó
¡¡¡Ö#DolceGabbana¡×¤Î¥¿¥°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¸¡¼¥ó¥º¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÈÇò¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ó¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅìµþ¤Î¼Ì¿¿¤¿¤¯¤µ¤óºÜ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÏ©¾å¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¤¬¡Ä¡×¡Ö¶õµ¤¤¬À¡¤ó¤Ç¤¿¤Ï¤º¡×¡ÖÆüËÜ¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¡Ö¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
