¡Ö¥ê¥Ë¥¢¤Î¿··¿¡×½éÅÐ¾ì¡ª °ìÈÌ¸þ¤±ÂÎ¸³¾è¼Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¿½¹þ³«»Ï ¤É¤³¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¡© JRÅì³¤
2025Ç¯7·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿·»î¸³¼ÖÎ¾¤ò½éÂÎ¸³¡ª
¡¡JRÅì³¤¤¬2025Ç¯2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÄ¶ÅÅÆ³¥ê¥Ë¥¢ÂÎ¸³¾è¼Ö¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò11·î¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢7·î¤«¤éÁö¹Ô»î¸³¤ò³«»Ï¤·¤¿¿·¤·¤¤»î¸³¼ÖÎ¾¤Ë½é¤á¤Æ¾è¤ì¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¡©¡Û¤³¤ì¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È½éÅÐ¾ì¤Î¡Ö¿·¥ê¥Ë¥¢»î¸³¼ÖÎ¾¡×¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Ë
¡¡º£²ó¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢L0·Ï²þÎÉ·¿»î¸³¼Ö¤Î¿·¤¿¤ÊÃæ´Ö¼Ö¡ÖM10¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¡¢L0·Ï²þÎÉ·¿»î¸³¼Ö¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤¿È¯Å¸·¿¡£¼ÖÂÎÉ½ÌÌ¤Ë¡¢¥µ¥áÈ©¤òÌÏ¤·¤¿ÈùºÙ¤Ê¹Â¹½Â¤¤ò»ý¤Ä¡Ö¥ê¥Ö¥ì¥Ã¥È¥Õ¥£¥ë¥à¡×¤òÅ½¤ë¤Ê¤É¤Î¹©É×¤Ë¤è¤ê¡¢16Î¾´¹»»¤ÇÌó1¡ó¤Î¶õµ¤Äñ¹³¤Îºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾¤ÎÀß·×¤ÏÆüÎ©À½ºî½ê¤ÈÆüËÜ¼ÖíÒÀ½Â¤¤¬¡¢À½ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆüÎ©À½ºî½ê¤¬Ã´Åö¡£2025Ç¯7·î¤«¤é¤Ï»³Íü¥ê¥Ë¥¢¼Â¸³Àþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ûÂ¸¤ÎL0·Ï²þÎÉ·¿»î¸³¼Ö¡¦L0·Ï¤ÈÏ¢·ë¤·¤Æ¤ÎÁö¹Ô»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂÎ¸³¾è¼Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢11·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤È7Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢»³Íü¼Â¸³¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê»³Íü¸©ÅÔÎ±»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Êç½¸ÏÈ¤Ï2ºÂÀÊ1¥»¥Ã¥È¤Î180¶è²è¡¢¹ç·×360ºÂÀÊ¤Ç¡¢6Æü¤Ï6ÊØ¡¢7Æü¤Ï3ÊØ¤ò±¿¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£³ÆÊØ¤È¤â20¶è²è¡Ê40ºÂÀÊ¡Ë¤ÎÊç½¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿½¤·¹þ¤ß¤ÏºÇÂç2¶è²è¤Þ¤Ç¤Ç¡¢»²²ÃÎÁ¶â¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï1¶è²è4400±ß¡¢2¶è²è8800±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Êç½¸¤ÏÀèÃå½ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃêÁªÀ©¡£10·î14Æü¤Î17»þ¤Þ¤ÇJRÅì³¤¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡JRÅì³¤¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï»þÂ®500km¤Ç¤ÎÁö¹ÔÂÎ¸³¤Î¤Û¤«¡¢M10¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ëÇò¿§¤ÎµÒ¼¼¶õ´Ö¤ä¿·¥«¥é¡¼¤ÎºÂÀÊ¡¢Å·°æÁ´ÌÌ¤Ø¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó±é½Ð¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£