¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡×¤è¤ê¡Ö¥¨¥Þ¡×¤¬¥ª¥Õ¥£¥¹¥»¥é¥Ôー»Ñ¤Ç1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡ª 2026Ç¯8·îÈ¯ÇäÍ½Äê
¡¡¥Õ¥ê¥åー¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖF:NEX¡×¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥¨¥Þ - ¥ª¥Õ¥£¥¹¥»¥é¥Ôー 1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤ò2026Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Í½Ìó´ü´Ö¤Ï12·î5Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï19,800±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥²ー¥à¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡×¤è¤ê¡¢¡Ö¥¨¥Þ¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥»¥é¥Ôー»Ñ¤ò1/7¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡ÃÎÅª¤ÇÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏÉº¤¦¥á¥¬¥Í»Ñ¤Î¡Ö¥¨¥Þ¡×¤ò¥ª¥Õ¥£¥¹OLÉ÷¤ÎÁõ¤¤¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°¦¤é¤·¤¤¤ª´é¤ä¡¢±ð¤ä¤«¤ÊÈ±¡¢¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ê¤Ë¤·¤¿¥Ð¥¤¥ó¥Àー¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡È¥¥¹¥Þー¥¯¡É¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Â¤·Á¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¨¥Þ - ¥ª¥Õ¥£¥¹¥»¥é¥Ôー 1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×»ÅÍÍ¡§ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ ¥¹¥±ー¥ë¡§1/7¥¹¥±ー¥ë ¥µ¥¤¥º¡§Á´¹â Ìó250mm¡ÊÂæºÂ´Þ¤à¡Ë
(C)2022-2025 SHIFT UP CORP. ALL RIGHTS RESERVED.