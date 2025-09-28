「ファンが望んでいる世界…決着をつけてもらいたいかな」ドジャース大谷翔平33試合ぶりのスタメン外で名物評論家はモヤモヤ

マリナーズ戦のスタメンを外れた大谷翔平(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間9月27日の敵地マリナーズ戦のスタメンを外れた。ポストシーズンに向けた休養とみられ、欠場した同8月21日のロッキーズ戦以来、33試合ぶりに先発メンバーから外れた。

【動画】この打ち方で入るの！？大谷翔平のプールに飛び込む54号をチェック

この話題は、TBS系「サンデーモーニング」でも取り上げられた。現在54本塁打で、リーグトップ56本塁打のカイル・シュワバー（フィリーズ）を追いかける展開のホームラン王争いについて、スポーツコーナーのご意見番として生出演した元中日監督の落合博満氏は「きょう欠場しているらしいですね」と切り出した。

「ワールドシリーズで優勝したいという個人の決断か、球団の決断か、そこは分かりませんけど」とした上で「個人の成績よりも、気持ちはポストシーズンに向かってるんじゃないですか」と推察した。

同じくご意見番を務めた元DeNA監督の中畑清氏から「オチだったらチャンスあったら休んでるか？」と振られると「いや、我々の時なら休んでいません」とキッパリ。中畑氏は「そうだろ。いってほしかったな。可能性がある限り」と残念がった。