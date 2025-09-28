¡ÚÂç³ØÌîµå¡ÛÌÀÂç£Ï£Â¤Î¹Âô¹î¼Â»á¤¬»Ïµå¼°¤ËÅÐÈÄ¡ÖÅç²¬¸æÂç¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£ÆâÍÆ¤Ï¤ªÏÃ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡×
¢¡ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°ÀïÂè£³½µÂè£²Æü¢¦·ÄÂç¡½ÌÀÂç¡Ê£²£¸Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤ÎÁÏÀß£±£°£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É»Ïµå¼°¤Ë¤Ï¡¢ÌÀÂç£Ï£Â¤Ç¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¢µð¿Í¡¢ºå¿À¤ÇÄÌ»»£³£°£¶ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¡¦¹Âô¹î¼Â»á¡Ê£¶£³¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå¤Ï¤Ê¤é¤ºÅ·¤ò¶Ä¤¤¤À¤¬¡¢Æ²¡¹¤Î¥Î¡¼¥Ð¥óÅêµå¤Ç¿ÀµÜ¤ÎÅÎ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÂçÌò¤ò½ª¤¨¤Æ³«¸ý°ìÈÖ¡¢¡Ö¤Á¤¤·¤ç¤¦¡¢¥Ü¡¼¥ë¤«¡ª¡×¤È²ù¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡Ö£³ÆüÁ°¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡£¿Íµ¤¤Ïº£¤Ç¤âÈ´·²¤Ç¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤ä¤ªµÒÍÍ¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¡¢Á´¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÌÀÂç»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¡ÖÅç²¬¸æÂç¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡×¤È²¸»Õ¤ÎÅç²¬µÈÏº¤µ¤ó¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Î¤â¤È¤Ç£´Ç¯´Ö¤ä¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢·®¾Ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Ï¤ªÏÃ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡£¥×¥í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡Ø¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇºÑ¤à¤Ê¤é¡Ù¤È£±£¹Ç¯´Ö¡¢¿Þ¡¹¤·¤¯¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ÎÊý¤Î¤ª¤«¤²¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÊüÁ÷¡Ö£Â£É£Ç£¶¡¥£Ô£Ö¡×¤Î²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¿Í¾ðÌ£¤¢¤Õ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹Âô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤È¤Ï¡©
¡¡¡Ö»ºÅò¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ñ¾ë¤Ç¤¹¤¬¡¢°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¿è¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¡¢³ØÀ¸Ìîµå¤ÎÀ»ÃÏ¤Ø¤Î°¦¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¡Ê²ÃÆ£¡¡¹°»Î¡Ë