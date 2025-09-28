IPC¡¢¥í¥·¥¢¤È¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Î»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤ò²ò½ü ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê³°Ì³¾Ê¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤Ù¤·èÄê¡×¤ÈÈóÆñ
¡¡IPC¡Ê¡á¹ñºÝ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤È¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê³°Ì³¾Ê¡ÖÃÑ¤º¤Ù¤·èÄê¡×
¡¡¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¡¢IPC¤Ï¥í¥·¥¢¤È¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤Î²ñ°÷»ñ³Ê¤òÉôÊ¬Åª¤ËÄä»ß¤·¡¢Î¾¹ñ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ñ¤òÂåÉ½¤·¤Ê¤¤¡ÖÃæÎ©¤Ê¸Ä¿ÍÁª¼ê¡×¤È¤·¤Æ»²²Ã¤òÇ§¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡IPC¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢27Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç³«¤¤¤¿Áí²ñ¤Ç»ñ³ÊÄä»ß¤Î²ò½ü¤ò·èÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹BBC¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åßµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë6¤Ä¤Î¶¥µ»¤Î¹ñºÝÃÄÂÎ¤Ï¡¢Î¾¹ñÀª¤Î½Ð¾ì»ñ³Ê¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍèÇ¯3·î¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«¤«¤ì¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢³ÆÃÄÂÎ¤ÎÂÐ±þ¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥·¥¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤¬À¼ÌÀ¤ÇIPC¤Î·èÄê¤ò´¿·Þ¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê³°Ì³¾Ê¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤Ù¤·èÄê¤ÇÅ±²ó¤òµá¤á¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡IOC¡Ê¡á¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÎ¾¹ñ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæÎ©¤Ê¸Ä¿ÍÁª¼ê¡×¤È¤·¤Æ¤Î¤ß½Ð¾ì¤òÇ§¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÐ±þ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë