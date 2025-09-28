不慮の交通事故でメンバーを亡くしたK-POPグループの“末っ子”、結婚を発表！純白のドレス姿が話題

ガールズグループLADIES’ CODEのメンバー、ジュニが結婚を知らせた。

去る9月27日、LADIES’ CODEのアシュリーは、自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「ジュニのSNSがハッキングされたため、これまでファンとコミュニケーションが取れませんでした。私のストーリーを通じて、この良い知らせを伝えたいそうです。ジュニ、結婚します！」と明らかにした。

アシュリーは、「末っ子が1番先に結婚するんだね。行ってらっしゃい」と綴りながらも、「でも本当にとてもきれい」と伝え、また別のウェディング写真を投稿した。

（写真＝アシュリーInstagram）ジュニ

アシュリーを通じて公開されたウェディング写真で、ジュニは純白のドレスを着てブーケを持っており、人々の感嘆を誘う。

なお、LADIES’ CODEは2013年に1stミニアルバム『Code #01 Bad Girl』でデビュー。その後、『Pretty Pretty』『Kiss Kiss』などを通じて、人気を博した。

しかし、2014年9月3日、大邱（テグ）でスケジュールを終えてソウルに移動中に事故に遭い、メンバーのリセさんとウンビさんが亡くなった。その後、アシュリー、ソジョン、ジュニの3人でグループ活動を続けてきたが、2020年に所属事務所と専属契約が満了した。