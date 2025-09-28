¥»¥ì¡¼¥Ê¡¦¥´¥á¥¹¡¢·ëº§È¯É½ ¡È¿Íµ¤²»³ÚP¡É¥Ù¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥³¤È¤ÎÌ©Ãå¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/28¡ÛÊÆ²Î¼ê¤Î¥»¥ì¡¼¥Ê¡¦¥´¥á¥¹¡ÊSelena Gomez¡¿33¡Ë¤¬9·î27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9·î28Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¸òºÝÃæ¤ÎÊÆÍÌ¾²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¡¦¥Ù¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥³¡ÊBenny Blanco¡¿36¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥»¥ì¡¼¥Ê¡¦¥´¥á¥¹¡¢Îø¿Í¤ÈÉ¡¥¥¹¤ÇÌ©Ãå
2023Ç¯¤Ë¥Ù¥Ë¡¼¤È¤Î¸òºÝ¤òÀµ¼°¤ËÊó¹ð¤·¡¢2024Ç¯12·î12Æü¤Ë¤Ïº§Ìó¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¥ì¡¼¥Ê¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö9.27.25¡×¤ÈÆüÉÕ¤òµ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ù¥Ë¡¼¤È¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¼ê¤ò·Ò¤¤¤À¤ê¡ÈÉ¡¥¥¹¡É¤ÇÌ©Ãå¤·¤¿¹¬¤»°î¤ì¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ôÈäÏª¤·¤¿¡£
¥»¥ì¡¼¥Ê¤Ï1992Ç¯7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Æ¥¥µ¥¹½£½Ð¿È¡£7ºÐ¤Ç»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¦¥§¥¤¥Ð¥ê¡¼ÄÌ¤ê¤Î¥¦¥£¥¶¡¼¥É¤¿¤Á¡Ù¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£2009Ç¯¤Ë²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2013Ç¯¤Ë½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥À¥ó¥¹¡Ù¤ÇÁ´ÊÆ¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥Û¥Æ¥ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¥æ¥Ë¥»¥Õ¿ÆÁ±Âç»È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥Ë¡¼¤Ï1988Ç¯3·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¥ì¥¹¥È¥ó½Ð¿È¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥¿¥ëÀ©ºî¤«¤é²»³Ú¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¹¥È¡¢¥ê¥¢¡¼¥Ê¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÍÌ¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¶¦Æ±À©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£BMI¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤ò5²ó¼õ¾Þ¤·¡¢²»³Ú¶È³¦¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
