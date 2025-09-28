マイファスHiro、妻・山本舞香の手料理に涙した理由 幼少期に両親と「一緒に過ごしたなっていう思い出は正直ない」
【モデルプレス＝2025/09/28】ロックバンド・MY FIRST STORYのHiroが、9月27日放送の日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（よる11時〜）に出演。妻で女優の山本舞香とのエピソードを明かした。
【写真】山本舞香＆マイファスHiro、夫婦初共演ショット
この日は2024年10月から同番組のMCを務めていた山本の卒業回。Hiroは山本が迎える最後のゲストとして登場した。
両親が歌手の森進一と森昌子、さらに兄はONE OK ROCKのTakaという芸能一家出身のHiro。子供の頃は「一緒に過ごしたなっていう思い出は正直ないんですよね。きっと一般的に見たら羨ましがられるような環境だったかもしれないけど、その分うちの両親も忙しかった」とあまり親と過ごした思い出も無いほどなのだという。
そのため「ちっちゃい頃から、いわゆるおふくろの味みたいなものを食べたことが1回もなかった」と明かしたHiro。ある時、山本に「『作ってよ』って言った時に、肉じゃがを作ってくれて。この愛情と温度があるご飯がなんかもうすっごい染みて…」と山本の手料理に感動を覚えるほどだったという。山本もその時のことを「泣きながら食べてくれるから…」とHiroが涙までこぼしていたと回顧した。
2024年10月13日に結婚を発表した2人。Hiroは、元々外食好きで食にこだわりがあり「行く店が全部決まってたんですけど、結婚してからはそれもあんまりなくなりました」と明かすと、山本も「私と付き合う前は毎日先々の予約してたみたいで」と口に。しかし山本との関係を通じて、Hiroは「食べるものよりも『どこで誰と』っていうのを重視するようになり、食べたい時に食べたい人と食べたいものを食べるのが幸せだなって」と、食への考え方自体が変化したと振り返っていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆マイファスHiro、妻・山本舞香の肉じゃがに涙
◆マイファスHiro、結婚しての変化明かす
