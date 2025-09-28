【初音ミク×甘城なつき 1/7スケールフィギュア】 9月28日10時より予約開始 2026年7月 発売予定 価格：22,000円

フリューは、同社高品質ホビーブランド「F:NEX」にてフィギュア「初音ミク×甘城なつき 1/7スケールフィギュア」を通販サイト「FURYU HOBBY MALL」ほかにて9月28日10時より予約受付を開始する。発売は2026年7月を予定し、価格は22,000円。

本商品はイラストレーター・甘城なつき氏が描き下ろした「初音ミク」スペシャルイラストを元に1/7スケールフィギュア化したもの。

髪の毛にはクリアパーツが使用され、イラストの柔らかな雰囲気や毛先の透明感が再現されている。瞳には美しいグラデーションが施され、吸い込まれそうなほど魅力的に表現されている。衣装のディテールも、靴やボタン、みずみずしい果物の質感まで塗装でリアルさが追求されている。

また、「FURYU HOBBY MALL」限定特典として、描き下ろしイラストを使用した「A5クリアファイル」が付属する。

スケール：1/7

サイズ：全高約250㎜

Art by 甘城なつき (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net