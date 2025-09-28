¤¤¤Ä¤Þ¤Ç»Ò°é¤Æ¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡ÖÇ¯¶â27Ëü±ß¡×60ÂåÎ¾¿Æ¤ÎÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤Ë¡¢¼Â²ÈÊë¤é¤·¡¦·î¼ý33Ëü±ß¤Î30ºÐ¼¡ÃË¤Ï¤¤ç¤È¤ó¡£¡Ö¤Ê¤Ë¤¬°¤¤¤Î¡©ËÍ¤ÏÃù¶â1,000Ëü±ß¡×¡ÚFP¤Î½õ¸À¡Û
30ÂåÌ¤º§¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¿Æ¤ÈÆ±µï¨¡¨¡¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸½ÂåÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¤â¤Ï¤äÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤²ÈÂ²¤Î·Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿ÆÀ¤Âå¤¬ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë»þ´ü¤È½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÈÀÅ¤«¤ÊÌäÂê¡É¤¬É½ÌÌ²½¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤ÏÊÒ»³¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Î»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Æ»Ò¤¬±ßËþ¤Ë¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤Î¡¢¿·¤·¤¤¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òFP»öÌ³½êMoneySmithÂåÉ½¤ÎµÈÌîÍµ°ì»á¤¬Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¸Ä¿Í¤ÎÆÃÄê¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢»öÎã¤Î°ìÉô¤ò²þÊÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
32ºÐ¡¦Ì¤º§¤ÎÂ©»Ò¤¬²È¤Ë¤¤¤ë¡Ä²º¤ä¤«¤ÊÏ·¸å¤òÁ÷¤ëÉ×ÉØ¤Î¡ÈÀÅ¤«¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¡É
65ºÐ¤ÇÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿ÊÒ»³½ã°ì¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¿67ºÐ¡Ë¡£ºÊ¤ÎÍÎ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¿65ºÐ¡Ë¤âÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ï¤¸¤á¡¢É×ÉØÆó¿Í¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ï·î27Ëü±ß¡£30Ç¯¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤À°ì¸®²È¤ÎÊÖºÑ¤â½ª¤ï¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ë¬¤ì¤¿²º¤ä¤«¤Ê¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤Ë¡¢¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢°ì¤Ä¤À¤±ÁÛÄê³°¤¬¡£32ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¼¡ÃË¤ÎÀ¿¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¼Â²È¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
35ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤Ï¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¡¢30ºÐ¤Ç·ëº§¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤ÎÀ¿¤µ¤ó¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯10Ç¯¶á¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·î¼ý¤Ï33Ëü±ß¡£µÙÆü¤Ï¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤Ç¡¢¼«¼¼¤Ç¼ñÌ£¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¡¢ÊªÀÅ¤«¤ÊÀÄÇ¯¤Ç¤¹¡£
Éã¤Î½ã°ì¤µ¤ó¤¬¡Ö¤â¤¦Âç¿Í¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡×¤ÈÆÈÎ©¤òÂ¥¤·¤Æ¤â¡¢À¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤¬°¤¤¤Î¡©¡¡¼Â²È¤ò½Ð¤ë¤È¾Íè¤¬ÉÔ°Â¤À¤·¡¢Æó¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËÍ¤¬¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤Ê¤Ë¤«¤È°Â¿´¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯½Ð¤Æ¤¤¤¯µ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ö¼Â¡¢À¿¤µ¤ó¤ÏËè·î5Ëü±ß¤ò²È¤ËÆþ¤ì¡¢¼ñÌ£¤Ë¿ôËü±ß»È¤¦°Ê³°¤Ï·ø¼Â¤ËÃùÃß¤ò½Å¤Í¡¢¤½¤Î³Û¤Ï1,000Ëü±ß¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¿Æ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¸Â³¦´Ö¶á
½ã°ì¤µ¤ó¤¬Ì´¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÍÎ»Ò¤µ¤ó¤ÈÆó¿Í¤Ç¼ñÌ£¤äÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤à¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿Êë¤é¤·¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Â©»Ò¤¬Æ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÎ»Ò¤µ¤ó¤Î²È»ö¤ÎÉéÃ´¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿æ»ö¡¢ÀöÂõ¡¢¤½¤·¤Æ»þ¤Ë¤ÏÂ©»Ò¤ÎÉô²°¤ÎÁÝ½ü¤Þ¤Ç¡£
Âà¿¦¤·¤Æ²È¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿½ã°ì¤µ¤ó¤Î¼ª¤Ë¡¢ÍÎ»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤·¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦¶òÃÔ¤¬¡¢Æü¤ËÆü¤Ë½Å¤¯¶Á¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É×ÉØÆó¿Í¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Â©»Ò¤ÎÂ¸ºß¤¬¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ê¡¢½ã°ì¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¤â¤ä¤â¤ä¤È¤·¤¿´¶¾ð¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö30Âå¤Ç¼Â²ÈÊë¤é¤·¡×¤Î¼ÂÂÖ
ÁíÌ³¾Ê¤¬¹Ô¤Ã¤¿ºÇ¿·¤Î¹ñÀªÄ´ºº¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¤ß¤ë¤È¡¢30¡Á34ºÐ¤ÎÌ¤º§ÃËÀ¤Î¤¦¤Á¡¢¼Â¤Ë56.9¡ó¤¬¿Æ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿Í¿ô¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌó95Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤ÎÌ¤º§ÃËÀ¤Î2¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¤¬¡¢¼Â²È¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë·×»»¤Ç¤¹¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æ±Ç¯Âå¤ÎÌ¤º§½÷À¤ÎÆ±µï³ä¹ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤¯¡¢58.7¡ó¤Ç¤¹¡Ë¡£
À¿¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÈÎ©¤»¤º¤Ë¿Æ¸µ¤ÇÊë¤é¤·Â³¤±¤ë30Âå¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¤Ë¶á¤¤Â¸ºß¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ã°ì¤µ¤ó¤âÍÎ»Ò¤µ¤ó¤â¡¢¡Ö¿Æ»ÒÃç¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¿©»ö¤Î¤È¤¤Ê¤É¤âÉáÄÌ¤Ë²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö65ºÐ¤Ç¥Ñ¡¼¥È¤ò¼¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢²È¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤È¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍÎ»Ò¤µ¤ó¡£¡Ö»ä¤âÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤Æ¡¢²È¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²È¤ÇºÊ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤È¤¤¤¦¾Ç¤ê¤¬½Ð¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤Ë¤è¤êÊ¢Î©¤¿¤·¤¯»×¤¦¤Î¤Ï¡¢À¿¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤¹¤ëÁÇ¿¶¤ê¤ò¤ß¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È½ã°ì¤µ¤ó¤âÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
À¿¤µ¤ó¤Ë·ÐºÑÅª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤Ë¤¬°ìÈÖ¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡º¬¸»¤Ï¡¢À¿¤µ¤ó¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¾Íè¤Ø¤ÎÇùÁ³¤È¤·¤¿¶âÁ¬Åª¤ÊÉÔ°Â¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤Î¡Ö¼«Î©¡×¤òÂ¥¤¹¡¢¿Æ¤ÎºÇ¸å¤Î»Ò°é¤Æ
¿Æ¤È¤·¤Æ¼ê½õ¤±¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢°ìÊýÅª¤Ë¼«Î©¤òÂ¥¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¡Ö¿Æ¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¡¢ÀµÄ¾¤ËÂ©»Ò¤ØÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â©»Ò¤Î¡ÖÉÔ°Â¡×¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿Æ¤¬¼ê½õ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢Â©»Ò¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤ª¶â¤ÎÌ¤Íè¿Þ¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾Íè¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Â©»Ò¤Î¼ýÆþ¤ä»Ù½Ð¡¢ÃùÃß³Û¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òºîÀ®¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¤Î¤«¡©
¡¦¤¤¤Þ¤ÎÃùÃß¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢·ëº§¤ä½»Âð¹ØÆþ¤Î»ñ¶â¤Ï½àÈ÷¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¦Ï·¸å¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»ñ»º¤òÃÛ¤±¤ë¸«¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¤³¤ì¤é¤Î¿ô»ú¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â©»Ò¼«¿È¤¬ÇùÁ³¤ÈÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿ÉÔ°Â¤ÎÀµÂÎ¤òÃÎ¤ê¡¢²ÝÂê¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Æ¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¿Æ»Ò¤¬Â·¤Ã¤ÆÂè»°¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀìÌç²È¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤âµÒ´ÑÅª¤Ê»ö¼Â¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö½Ð¤Æ¤¤¤±¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤¹¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤Ç²ò¾Ã¤·¡¢¼«Î©¤Ø¤Î¼«¿®¤ò»ý¤¿¤»¤ë¼ê½õ¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÍýÁÛ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¿Æ¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖºÇ¸å¤Î»Ò°é¤Æ¡×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ò»²¹Í¡Ó
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡ÖÊ¿À®27Ç¯¹ñÀªÄ´ºº¡¡À¤ÂÓ¹½Â¤Åù´ðËÜ½¸·×·ë²Ì¡×
https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2015/kekka/kihon3/pdf/gaiyou.pdf
¡ÖÎáÏÂ2Ç¯¹ñÀªÄ´ºº¡¡¿Í¹©Åç´ðËÜ½¸·×·ë²Ì¡×
https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/kekka/pdf/outline_01.pdf
µÈÌî Íµ°ì
FP»öÌ³½êMoneySmith
ÂåÉ½