ボナベンチュラ新作コレクション「Tempo Incantato」で魅了される時間を纏う
イタリア・ミラノ発のラグジュアリーブランド「ボナベンチュラ」から、新作コレクション「Tempo Incantato（テンポ・インカンタート）」が登場します。イタリアの街並みに宿る光や静かな余韻をインスピレーションに、ミニマルで機能的なバッグやウォレットがラインアップ。上質なソフトレザーとメタルパーツが織りなすタイムレスなデザインは、日常からビジネスまで幅広く寄り添い、女性の装いに洗練を添えます。
ボナベンチュラのバッグコレクション
「Tempo Incantato」コレクションのバッグは、ハンドバッグ、トートバッグ、ショルダーバッグの3型展開。
ヨーロッパ製のソフトレザーを贅沢に使用し、ライトゴールドのリングがさりげないアクセントに。カラーはエトープ、グレージュ、ブラック、アイボリーの4色。
アリーナ ソフトレザー2WAY ハンドバッグ シュリンクレザー
価格：187,000円（税込）
ガイア ソフトレザートート シュリンクレザー
価格：264,000円（税込）
アレッシア ソフトレザー2WAY ショルダーバッグ シュリンクレザー
価格：220,000円（税込）
発売日はアリーナ・ガイアが10/2、アレッシアが10/23となっています。
機能美が光るウォレット＆小物
コンパクトウォレット シュリンクレザー
価格：42,900円（税込）〈10/2発売〉
Lジップスマートキーケース シュリンクレザー
価格：34,100円（税込）〈10/23発売〉
バイフォルド スリムウォレット シュリンクレザー
価格：59,400円（税込）〈10/23発売〉
同コレクションには、ウォレットやキーケースもラインアップ。カラーはエトープ×イエロー、グレージュ×ベイビーピンク、ブラック×ネイビーの3色展開。
機能性と遊び心のある配色で、バッグとのコーディネートも楽しめます。
日常に寄り添うラグジュアリーを♡
ボナベンチュラの新作「Tempo Incantato」コレクションは、歴史ある街並みから着想を得たデザインと現代的な機能性が融合したラインアップ。
バッグもウォレットも、シーンを選ばず長く愛せる逸品ばかりです。静かに輝きを放つアイテムと共に、あなたの毎日が少し特別で魅力的な時間に包まれますように。