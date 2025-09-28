Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬Åìµþ±Ø¤ò½ÐÈ¯¡¡¼¢²ì¸©¤òË¬Ìä¡Ö¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡×³«²ñ¼°¤Ø
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢¡Ö¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åìµþ±Ø¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢¼¢²ì¸©¤Ø¸þ¤«¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
28Æü¸áÁ°10»þÈ¾º¢¡¢ÊÅ²¼¤È¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤ÏÅìµþ±Ø¤Ç¸«Á÷¤ê¤ÎµÜÆâÄ£Ä¹´±¤é¤È°§»¢¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¼¢²ì¸©¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
28Æü¤«¤é¼¢²ì¸©¤Ç¡Ö¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡×¤¬³«Ëë¤·¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¸á¸å¡¢É§º¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¡¢ÊÅ²¼¤¬¤ª¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎË¬Ìä¤Ï1Çñ2Æü¤ÎÆüÄø¤Ç¡¢29Æü¤Ï¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¶¥µ»¤Î´ÑÀï¤ä¡¢¸©Î©¤ÎÌÕ³Ø¹»¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¼ø¶È¤Ê¤É¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÌÕÆ³¸¤¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤È¤Î¸òÎ®¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£