歴代「うたのおにいさん」で好きな人ランキング！ 2位は「花田ゆういちろう」、1位は？【2025年最新】
子どもたちに大人気の『おかあさんといっしょ』（NHK Eテレ）。1959年の番組開始以来、多くの親子に愛されてきました。「うたのおねえさん」とともに番組を盛り上げる「うたのおにいさん」は、抜群の歌唱力と明るい笑顔で子どもたちに元気を与えてくれる存在です。
All About ニュース編集部では、2025年9月16日、全国の10〜60代の男女255人を対象に、NHK Eテレの教育エンターテインメント番組『おかあさんといっしょ』に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、歴代「うたのおにいさん」で好きな人ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは、「ゆういちろうお兄さんの可愛い顔や、全力で変顔をするところが好き」（30代女性／静岡県）、「かわいい表情が大好き。ファミリーコンサートに行ったのですが、歌唱力も素晴らしくて泣けました」（30代女性／愛知県）、「ゆういいちろうお兄さんは子どもが生まれてからずっとお世話になっていて、勝手に戦友だと思っています」（30代女性／山形県）、「見た目も歌も今までのお兄さんの中で1番です。まだ卒業しないで欲しい」（40代女性／埼玉県）などの声がありました。
2008年から9年間にわたって11代目うたのおにいさんを務めた「横山だいすけ」さん。在任期間9年は、番組史上最長記録です。国⽴⾳楽⼤学⾳楽学部声楽学科を卒業後、劇団四季で舞台俳優として『ライオンキング』をはじめ数々の舞台に出演。温かい歌声と豊かな表情、変顔もこなす親しみやすいキャラクターが全国の親子から支持されました。
回答者からは、「ママになって初めて胸キュンをもらったお兄さんだったから」（40代女性／宮城県）、「とにかく明るくて、子どもたちが大好きなのがひしひしと伝わってくるからです」（60代女性／愛知県）、「子どもが見ていた時期のお兄さんだったこと、イケメンでキャラクターもおもしろくて大好きでした」（30代女性／新潟県）、「歌が上手で、変顔も大好きでした。子どもたちへの対応も優しさが溢れていました」（40代女性／群馬県）などのコメントが寄せられました。
