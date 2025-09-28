ラーメンやお酒のお供として人気が高い「味玉」。家庭でも作ることができる卵料理ですが、レシピ通りに作ると「完成した後に残る調味料がもったいない」と感じる方もいるのではないでしょうか。今回は、調味料が無駄にならない味玉の作り方をご紹介します。

この記事のすべての写真を見る

* * * * * * *

従来の方法だと調味料がもったいない？

味玉のレシピは、食品用のビニール袋にめんつゆなどの調味料とゆで卵を一緒に入れ、全体を浸す形で仕込むのが一般的。他にも、タッパーのような保存容器や100円ショップなどで販売されている味玉専用のタッパーを使うこともできます。

しかし、しっかり漬けるには袋やタッパーの中で卵全体を覆うほどの調味料が必要。完成後に残ってしまった調味料は、煮物や炒め物などの別の料理に使い回さない限り捨てることになってしまいます。

調味料を余らせたくないという人におすすめなのが、キッチンペーパーを活用する方法です。使うのは、ゆで卵1個に対して、4分の1に切ったキッチンペーパーとラップだけ。どちらも家庭にある材料ですぐに始めることができます。



（イメージ写真：stock.adobe.com）

キッチンペーパーを使うと必要な調味料が最小限に

作り方はとてもシンプルで、ゆで卵を包んだキッチンペーパーに調味料を染み込ませ、さらにラップで包んで冷蔵庫で寝かせれば完成。キッチンペーパーに調味料がしっかり含まれているため、卵全体に味が染みわたります。ボウルや小皿にラップとキッチンペーパーを敷いた中で作業すると、洗い物も少ない上に周囲が汚れる心配もありません。

キッチンペーパーを使用する方法では、調味料の無駄が出ないのも大きな魅力。少量でも味が染み込むので、経済的でエコにもつながります。また、1個から気軽に仕込めるのも嬉しいポイント。ビニール袋やタッパーを使う場合は「調味料がもったいない」と複数個まとめて漬けがちですが、「1個あれば十分」というときでも簡単に味玉を楽しめます。

今回の作り方は、「まとめて作ると全ての味玉が同じ味付けになってしまうので、食べ続けると最後には飽きてしまう」という人にもおすすめ。いろいろな味の味玉を少量ずつ作ったり、手軽にいつもと違う味に挑戦したりできます。

調味料が少なくて済み、食べたい個数だけ仕込めるキッチンペーパーを使った味玉のレシピ。家庭の常備菜にもぴったりなので、一度試してみてはいかがでしょうか。