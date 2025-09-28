『PEANUTS』の“傘付きブック”が超かわいい！ チャーミングなスヌーピーを描いた全2種
『PEANUTS』デザインの傘が付属する「SNOOPY UMBRELLA BOOK NAVY／YELLOW」（宝島社）が、10月14日（火）から、全国の「ローソン」店舗と「HMV＆BOOKS online」で発売される。
【写真】レモンイエローもかわいい！ 限定デザインの“傘”2種詳細
■お洒落な2色を展開
今回登場する「SNOOPY UMBRELLA BOOK」は、雨の日が楽しくなるスヌーピーのお洒落な傘が付いたブック全2種。
「NAVY」は、シーンを選ばず使いやすいワンポイントのシンプルデザイン。クリアベースなので、雨の向きに合わせて傘を前に傾けてもしっかり周りが見え、安心して使用できる。
一方「YELLOW」は、レモンイエローとグリーンがアクセントのさわやかなカラーリング。スヌーピー、チャーリー・ブラウン、ペパーミント パティのチャーミングなシーンがちりばめられたデザインで、雨の日のテンションもアップするにぎやかなアイテムだ。
