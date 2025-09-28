面構えが変わってきた。俺たちなら、やれる。「一歩も引いてはダメ」残留争いの大一番に三浦監督もメラメラと【横浜FC】
今年７月に四方田修平前監督の解任を受け、コーチから昇格。三浦文丈が新監督に就任した時点で、横浜FCは勝点19の19位。降格圏に沈んでいた。
残留争いをいかに勝ち抜くか。三浦監督は当時、「このタイミングで依頼を受けた時に正直、一瞬だけ“簡単ではないな”と思いました」と吐露していた。それでも「この状況から逃げることは絶対にできない」と決意を固めた。
新体制で再起を図る横浜FCは、ここまで７試合を消化。戦績は２勝３分け２敗。大きく崩れてはいない。むしろ調子は上向きで、直近４試合は１勝３分けの負けなし。着実に勝点を積み上げている。
前節のアウェー岡山戦では０−０のドロー。勝利は手にできなかったが、貴重な１ポイントを持ち帰った。「しぶとくなったから。それは評価できる。負けないのはすごく大切」と三浦監督も手応えを口にする。
「最近は、選手の顔を見ていても『俺ら、これをがっちりやったら、やられないな』っていう面構えになってきた。それがベースにあるなら、もう最後はゴールするだけ。良い感じになってきている」
もちろん、現状に満足はしていない。やはり求めるのは白星だ。31節時点で、勝点28の18位。まだ降格圏だが、残留圏の17位・横浜FMとは同じ勝点。順位をひっくり返すチャンスが目の前にある。
次節は19位の湘南（勝点25）をホームで迎え撃つ。三浦監督は「機動力があって、アグレッシブにスプリントしてくるチーム」と警戒を強めつつ、気合を入れる。
「俺らもベースの走り負けないことはしないといけない。あと際（きわ）の戦いも。向こうだって必死に勝点３を取りに三ッ沢では戦ってくると思う。我々もそれを受けるのではなくて、絶対に戦わないと。一歩も引いてはダメ」
残留争いの大一番。ここで３ポイントを掴み取れれば、さらに勢いづくはず。決戦は28日の17時にキックオフ予定だ。
取材・文●広島由寛（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
残留争いをいかに勝ち抜くか。三浦監督は当時、「このタイミングで依頼を受けた時に正直、一瞬だけ“簡単ではないな”と思いました」と吐露していた。それでも「この状況から逃げることは絶対にできない」と決意を固めた。
新体制で再起を図る横浜FCは、ここまで７試合を消化。戦績は２勝３分け２敗。大きく崩れてはいない。むしろ調子は上向きで、直近４試合は１勝３分けの負けなし。着実に勝点を積み上げている。
「最近は、選手の顔を見ていても『俺ら、これをがっちりやったら、やられないな』っていう面構えになってきた。それがベースにあるなら、もう最後はゴールするだけ。良い感じになってきている」
もちろん、現状に満足はしていない。やはり求めるのは白星だ。31節時点で、勝点28の18位。まだ降格圏だが、残留圏の17位・横浜FMとは同じ勝点。順位をひっくり返すチャンスが目の前にある。
次節は19位の湘南（勝点25）をホームで迎え撃つ。三浦監督は「機動力があって、アグレッシブにスプリントしてくるチーム」と警戒を強めつつ、気合を入れる。
「俺らもベースの走り負けないことはしないといけない。あと際（きわ）の戦いも。向こうだって必死に勝点３を取りに三ッ沢では戦ってくると思う。我々もそれを受けるのではなくて、絶対に戦わないと。一歩も引いてはダメ」
残留争いの大一番。ここで３ポイントを掴み取れれば、さらに勢いづくはず。決戦は28日の17時にキックオフ予定だ。
取材・文●広島由寛（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”