ÀÐÇË¼óÁê¤¬³¤¾åÊÝ°Â³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤Ë½ÐÀÊ¡Ö¹ñ±×¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¡×¡¡µþÅÔ¡¦ÉñÄá»Ô
¡¡µþÅÔÉÜÉñÄá»Ô¤Î³¤¾åÊÝ°Â³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤ËÀÐÇËÌÐÁíÍý¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢Â´¶ÈÀ¸¤ò·ãÎå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£²£·Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿³¤¾åÊÝ°Â³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¼°¡£¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤òÁ°¤Ë¡¢½ÐÀÊ¤·¤¿ÀÐÇËÁíÍý¤¬·ãÎå¤Î¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÀÐÇËÌÐÁíÍý¡Ë¡Ö¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿³¤¾åÈÈºá¤âÂ¿È¯¡£³¤ÍÎ¸¢±×¤ò¤á¤°¤ëÂÐÎ©¤Î¸²ºß²½¤Ê¤É¡¢³¤¤òÉñÂæ¤È¤¹¤ë²ÝÂê¤¬À¤³¦¤Ë¹¤¬¤ëÃæ¡¢ÀèÇÚÊý¤È¤È¤â¤Ë¹ñ±×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢½ä»ëÁ¥¤ÎÁõÈ÷¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¦Ì³¤¬Á´¤¦¤Ç¤¤ë¤è¤¦´Ä¶À°È÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¿¦¤ÎÁíÍý¤¬³¤¾åÊÝ°Â³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤Ï£²£°£±£¶Ç¯¤Î°ÂÇÜ¸µÁíÍý°ÊÍè£²¿ÍÌÜ¤Ç¤¹¡£