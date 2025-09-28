女優の山本舞香（27）が27日放送のMCを務める日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）に出演。自身が番組を卒業する回でゲストの夫でロックバンド「MY FIRST STORY」のボーカル・Hiro（31）と夫婦初共演、なれ初めを明かした。

MCのお笑いタレント・今田耕司から「友達の期間が長かったっていう」と振られると、Hiroは「4年か5年ぐらい」と打ち明けた。

山本は「ちょっと短かったんですよ、付き合った期間が。だからすぐにプロポーズしてもらった時はひっくり返りました」とぶっちゃけ。今田が「もう？みたいな」と話せば「そう」とうなずいた。

Hiroの父は歌手の森進一、母は元歌手の森昌子さん、兄はロックバンド「ONE OK ROCK」のTakaという芸能一家。今田から「やっぱり森一家に入るというのはどうやったん？身内になるわけやん」と聞かれ、Hiroは山本に代わって「でも多分そんなに意識はしてなかったんじゃないですかね。皆さんから見たら森進一、森昌子なんですけど、僕からしたら普通の父親、母親なんで」と説明。今田は「そんなわけないじゃん！」と疑いの目を向けた。

今田はさらに「えーっ、結婚の決め手は？」と尋ね「ほんま『新婚さん（いらっしゃい！）』やなあ」と大笑い。Hiroも「番組が変わっていってますけどね」と笑顔で応じていた。